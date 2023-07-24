Meclis “olağanüstü” toplanıyor

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, hükûmetin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi adına parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekçesiyle olağanüstü toplanıyor.

14 Temmuz tarihinde gece 24.00’e kadar çalışan Meclis “gündemde bulunan işleri sırasıyla görüşmek için Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak” üzere kapanmıştı.

Bir gün sonra 15 Temmuz’da gece yarısı selâların okunduğu saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla akaryakıtta 2,52 olan Özel Tüketim Vergisi’ni 7,53’e çıkaran karar Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Cumhur İttifakı ortaklarının bile itiraz ettiği bu vergi artışı o tarihten bu yana millete zam olarak dönüyor!

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Görülmemiş artışlar

14 Mayıs seçimlerine giderken mazot 19.40 iken şimdi 34.90, benzin 18.20 iken şu anda 26.20’ye çıkmış durumda.

Yine 14 Mayıs’ta dolar 19.5 iken şu anda 27, Euro 21.2 iken şu anda 30.5’yi gördü.

Bazı ürünlerde KDV’nin %8’den %20’ye çıkarılması ile bu zam dalgası artık dayanılmaz bir noktaya geldi.

Memura enflasyon farkı artı 8 bin lira seyyanen zam yapılırken, emeklilerin zammının %25’te kalması ücret adaletsizliğini de beraberinde getirdi; emekliye âdete “sürünün!” denildi.

İşin emekliler tarafında ise “kök ücret” diye bir şey icat edildi. Emekliler bunun anlamını zamlı maaşlarını almak üzere ATM’ye gidince öğrendi.

Seçimlere gidilirken en düşük emekli aylığı 7.500 liraya çıkarılmıştı. Birkaç ay bu maaşı alan emekliler, 17’sinde emekli aylıklarını aldıklarında maaşlarının %25 artış olduğunun açıklanmasına rağmen aynı ücreti almaları 10 milyondan fazla insanı öfkelendirdi.

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Açlık sınırının altında kalan milyonlar

Açlık sınırının 10.400, yoksulluk sınırının 34 bin lira olduğu bir vasatta milyonlarca insan, bırakın yoksulluk sınırına yaklaşmayı, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildi.

Gerçi asgari ücret de 11.400 lira çıktı ama maaşların hesaplara yatacağı 1 Ağustos tarihine kadar, maaşa eklenen fark hatta daha fazlası çoktan eriyip gitti.

İşte böyle ekonomik buhranın yaşandığı bir durumda millet, toplanacak olan Meclis’ten bu sorunlara çözüm bekliyor. Bir şey çıkar mı? Çıkmaz; ama demokratik yollardan milletin sorunlarına çözüm bulunması açısından önemli.

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Eksiksiz katılım sağlanması önemli

Bu arada önemli olan bir şey de muhalefet milletvekillerinin eksiksiz oturuma katılıp milletin sorunlarını anlatması olacaktır.

Şu anda mecliste CHP 130, YSP 55, İYİ Parti 44, Saadet/Gelecek 20, Deva 15, TİP 4, DP 3 ve diğer muhalefet partileri ile birlikte toplam 277 muhalefet partisi milletvekili var.

ÖTV ve KDV’ye yapılan zamlara tepki gösteren YRP’nin 5 milletvekilini de buna ilave edilirse 282 milletvekilinin ekonomik buhrana çözüm için toplanması önemli.

Ülke ekonomik açıdan âdete yangın yeri iken milletin vekillerinin 75 gün sonra Meclis’te buluşmak üzere “tatile” girmesi de normal bir durum değil…

Muhalefetin çağrısındaki “Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir” sözler bakalım yarın nasıl bir karşılık bulacak…