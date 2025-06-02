Asıl muhatabı kim?

“Ekonomide rasyonel çöküş. Faiz arttı. Döviz yükseldi enflasyon azdı. Yatırımlar durdu. Üretim düştü, sanayi duruyor. Şirket iflasları katlandı. Enflasyon zirve yaptı…”

Bu başlıklar iktidara en yakın gazeteden (Yeni Şafak) gelince insanın aklına “Neler oluyor?” sorusu geliyor. İktidarın her yaptığına destek veren, iktidarı iktidardan daha fazla savunan, yanlışını görmeyen, sabah söylediğini alkışlayan, öğleden sonra aksi yöndeki açıklamasını da alkış tutan bir gazeteden böyle bir manşet gelince insanın aklı almıyor.

Kabine’nin değişeceği yönündeki haberlerin çıktığı bir dönemde herkesi şaşırtan böyle bir haberin yapılmasının altında başka şeylerin yattığı söylense yanlış olmaz.

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BAŞKA HESAPLARLAR MI VAR?

Bahse konu olan gazete bunu daha öncede yapmıştı. Bu haberin altında başka hesaplar mı var, bir operasyon mu çekiliyor? Bunu biz bilemiyoruz.

Ama bildiğimiz kamuoyunda eleştirilerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le ilgili olduğunu söylense de aslında öyle değil.

Çünkü, ekonominin başında Şimşek gözükse de, asıl sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekonominin sorumlusu benim ben! Ben ekonomistim” dediğini unutmayalım.

Berat Albayrak ve Nurettin Nebati’nin Maliye Bakanlıklarında birbirine zıt ekonomik programlarla ülke ekonomisini getirdikleri nokta ortada. BU iki bakanın görev yaptığı dönemlerde ülke ekonomisini savunurken Erdoğan bu cümlelerle asıl sorumlunun kendisi olduğunu defalarca söylemişti.

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DOĞRU AMA EKSİK

Gazetenin söyledikleri doğru, ama eksik. Çünkü, iktidarın ekonomi politikasının yol açtığı büyük ekonomik kriz sadece bunlarla sınırlı değil.

Emekli, asgarî ücretli, çiftçi, esnaf ekonomik olarak büyük sıkıntı içinde. Asgarî ücrete ara zam yapılmasının Meclis’te önerge ile konuşulması istenirken AKP ve MHP’li vekiller ret oyu verip konuşulmasını daha engelliyor.

Oysa, TÜİK verilerine göre 2025 yılının ilk dört ayında enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak belirlenirken, asgarî ücret, emekli ve memur maaşlarında önemli kayıplar ortaya çıktı. Daha yılın ilk dört aylık bölümünde 22.104 TL olan asgari ücret 2.953 TL eriyerek 19.181 TL’ye düştü. 19.151 TL’ye kadar düşen 22.104 TL’lik asgarî ücret bugün 25.092 TL olan açlık sınırının da 5.941 TL altında.

Gıda enflasyonu yüzde 47.62 olurken, asgarî ücret gıda harcamasına dahi yetmiyor.

Maaşı 15 bin lirayı bile bulmayan emeklilerin durumu çok daha kötü.

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ENFLASYON İKİ YILDA YÜZDE 0.35 İNMESİ BAŞARISIZLIK

Diğer yandan Şimşek pembe tablolar çiziyor. Şimşek’in, “Ekonomi iyi yolda enflasyon düşüyor, programımız işliyor” demesine rağmen göreve geldiği 4 Haziran 2023 tarihinde enflasyon yüzde 38.21 iken şu anda yüzde 37,86 civarında. Bunun resmî rakamlar olduğunu da not düşmek gerekir.

Resmî rakamlara göne enflasyon iki yılda sadece yüzde 0.35 inmiş durumda. Bu da bir başarı değil, başarısızlık. Yarın enflasyon rakamları açıklandıktan sonraki gelişmeler bakalım ne gösterecek?

Gazete bu haberi yaparken, ekonominin kötü olduğunu artık onlarda mı gördü, yoksa değişecek kabine için bir operasyon mu çekildi, bekleyip göreceğiz.

Bakan değişince “Ekonominin sorumlusu benim ben” sözü unutturulup tıpkı önceki Maliye Bakanlarına yapıldığı gibi ağır ekonomik krizin faturası Şimşek’e mi kesilecek?

Tabiî yukarıda değişik hesaplar yapılırken, olan enflasyonun altında ezin emekli, esnaf, asgarî ücretli, çiftçi, üretici olmak üzere ucuz ekmek, simit, et, meyve almak içen sabahın erken saatinde sıra bekleyen bütün millete oluyor.

