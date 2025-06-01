İktidar ne kadar görmezden gelecek?

Haberlerde genelde İstanbul ve Ankara’daki vatandaşların sıkıntılarını görürüz. Diğer şehirlerin sorunları ise pek bilinmez. Onların dertlerinden ancak Genel Kurul’da vekillere tanınan 1 dakikalık konuşmalarda haberdar oluruz.

Bugün de diğer illerdeki sorunları duyuralım.

Seçim bölgesindeki problemlere temas eden Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, “Ülkemizdeki hukuk, adalet ve demokrasi sorunları maalesef ekonomiyi de oldukça olumsuz etkilemektedir” diye başladığı konuşmasında, ilindeki istihdam sağlayan 50 yıllık bir fabrikadan 200 işçinin çıkarıldığını söyledi.

Ve birçok kişi gibi o da “Yandaşlarına faiz, ihale ve çeşitli garantilerle kamu kaynaklarını yıllardır aktaran iktidar bu ekonomik çöküşü daha ne kadar görmezden gelecek? Ne olacak bu yüzlerce aile, nasıl geçimlerini sağlayacaklar, nasıl yeniden iş bulacaklar?” sorusunu sordu.

Bakalım cevap gelecek mi?

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KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIRKEN

Meclis’te konuşan vekiller hem illerinin, hem de vatandaşların dertlerinden bahsediyorlar.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emeklilere önümüzdeki günlerde verilecek “bayram ikramiyesi”ni gündeme getirip, “2018 yılında bayram ikramiyesi verildiğinde bin lirayla emeklimiz aldığı koçun boynuzundan tutup evine götürüp kurbanını kesebiliyordu, bugün bir budunu dahi zor alıyor; bayramda memleketine gidebiliyordu fakat bugün gidiş biletini alsa dönüş biletini maalesef alamıyor.” diyerek emeklilere Diyanet’in açıkladığı 13.500 liralık kurban bağışını hatırlatıp, emeklilere hiç olmazsa bu kadar ikramiye verilmesini istedi. Vekil istedi, ama kimseden ses çıkmadı... Emekliye yine 2-4 Haziran arasında 4 bin lira verilecek. Bu da bırakın kurban kesmeyi memleketine gitmeye yetmeyecek.

NOT: 2018 yılında Diyanet’in ortalama kurban bağışı fiyatı 850 TL ile 900 TL arasındayken, emekliye verilen ikramiye 1.000 lira idi…

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LÜTUF DEĞİL…

Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu’nun seçim bölgesi ile ilgili sözlerini yorumsuz verelim:

“İl oluşunun 33’üncü yılını kutlayan Ardahan’da her sabah çocuklar karlı patikalardan yürüyerek okula gitmeye çalışıyor, bazı köylerde hâlâ servis yok, yol zaten yok. Ardahan’da hastaları tedavi edecek personel ve ekipman yetersiz olduğu için hastalarımız il dışına sevk ediliyor; birçok hasta yollarda perişan hâlde hastaneye ulaşamadan hayatını kaybediyor. Gençlerimiz ise geleceğini başka şehirlerde aramak zorunda kalıyor, çünkü eğitimde fırsat eşitliği yok. Bu ülkenin her ferdinin olduğu gibi Ardahanlıların da kaliteli sağlık hizmetine, güvenli yollara ve nitelikli eğitime erişme hakkı vardır. Bunu bir lütuf olarak değil anayasal bir sorumluluk olarak görmeliyiz çünkü gelişmişlik sadece büyükşehirlerde değil en ücra köydeki çocuğun da hayal kurabildiği bir Türkiye’yle mümkündür.”

İlgililere duyurulur…

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ARA ZAM YAPILACAK MI?

Meclis Genel Kurulunda asgarî ücrete ara zam miktarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Önergesi üzerine konuşan muhalefet partileri temsilcileri TÜİK verilerine göre 2025 yılının ilk dört ayında enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak belirlendiğini bu durum karşısında asgarî ücret, emekli ve memur maaşlarında önemli kayıplar ortaya çıktığını anlattılar. Daha yılın ilk dört aylık bölümünde 22.104 TL olan asgarî ücret 2.953 TL eriyerek 19.181 TL’ye düştüğünü, 19.151 TL’ye kadar düşen 22.104 TL’lik asgarî ücret bugün 24.035 TL olan açlık sınırının da 4.884 TL altında kaldığını anlatırken, AKP adına yapılan konuşmada önümüzdeki süreçte bütçe imkânları çerçevesinde vatandaşların durumunun iyileştirmeye devam edileceğini söylendi.

Önerge tahmin edileceği üzere reddedildi. Temmuz ayında asgarî ücrete ara zam yapılması çok konuşulacak. Bakalım vatandaşların durumu düzeltilecek mi, bekleyip göreceğiz.

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İLLERİN MÜBAREKLİK SIRALAMASI

Meclis’in en renkli simalarından birisi Mahmut Tanal’dır. Şanlıurfa milletvekili olan Tanal her fırsatta ilinin sorunlarını dile getirir.

Geçmişte 3 Mayıs’ta vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’le arasında geçen diyaloglar insanları tebessüm ettiriyordu. Şanlıurfa’nın elektrik meselesini dile getiren Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e “Bu sorun nasıl halledilecek?” diye sorunca, Önder’in, “Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü müftüye, elektriği bana soruyorsun” cevabı karşısında Meclis’te kahkahalara sebep olmuştu.

Bu haftada Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ilindeki sorunları anlatırken, Hatay’ın Şanlıurfa ve Tarsus’tan sonra üçüncü mübarek şehir olduğunu söylemesi üzerine Tanal, “Tarsus, Şanlıurfa’nın önünde değil, Şanlıurfa 1’incidir” demesi de Meclis’te gülüşmelere yol açtı.

Siyasetteki kutuplaşma ve gerginlik böyle atışmalarla biraz olsun azalıyor.

