Muhalefet golü attı ama…

Demokrat Parti’nin iktidara geldiği tarihin 75. yıldönümünde, Gelecek Partisi milletvekillerinden birinin AKP’ye katıldığı bir günde Meclis’te bir ilk yaşandı.

Meclis’in 6. Partisi olan Yeni Yol Partisi’nin verdiği bir önerge kabul edildi.

Tarihe not düşmek için gelişmeleri özetleyelim:

Geçtiğimiz Çarşamba günü Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, gündem dışı konuşmalar yapan 3 milletvekilinin ardından yaklaşık 30 milletvekili birer dakikalık söz aldı. Daha sonra grup başkanvekilleri ülke gündemi ve vatandaşın yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından partilerin Meclis araştırma önergeleri görüşülmeye başlandı. Bu kapsamda, Yeni Yol Grubu’nun “engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak, kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve haklarını daha etkin koruyarak toplumsal hayata katılımlarını sağlamak” amacıyla verdiği araştırma önergesine geçildi.

Önerge sahibi adına Selçuk Özdağ ve partilerin temsilcileri bu konudaki görüşlerini açıklamasının ardından geçilen oylama “el kaldırma” suretiyle yapıldı. Adan, “Kâtip Üyeler arasında ihtilaf var” diyerek oylama elektronik cihazla tekrarlandı ve sonuç olarak önerge kabul edilmiş oldu.

Önerge görüşmelerine geçilmeden önce Celal Adan, oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından İYİ Parti’nin aynı yöndeki önergesinin görüşmelerine başlandı. Önerge üzerinde partilerin görüşlerini açıklamasının ardından “karar yeter sayısı” istendi. Karar yeter sayısı bulunamadığı için görüşmelere yine ara verildi. Aranın ardından tekrar oylama yapıldı yine karar yeter sayısı bulunamadı. Dördüncü oturumunda da karar yeter sayısı bulanamayınca Adan, oturumu kapattı.

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592 VEKİLDEN 48 KİŞİ OY KULLANDI!

Muhalefet partilerinin ülkeyi ve milleti ilgilendiren araştırma ve soruşturma önergeleri sayısal üstünlüğe sahip olan iktidar blokunca kabul edilmiyor.

Bu olayda ise muhalefetin verdiği bir önerge ilk defa kabul edildi onda da görüşmeler yapılamadı.

İktidar kanadığının 325 milletvekilleri var ama sadece 40 milletvekili Meclis genel kurulundaydı. Önergeye oy veren muhalefet milletvekili sayısı ise 48’di.

“Muhalefetin iktidarı golü olarak” değerlendirilen bu gelişme hem iktidarın, hem de muhalefetin oturup düşünmesi ve sorgulama gereken noktaları barındırıyor.

592 milletvekilinin olduğu bir Meclis aritmetiğinde oylamaya 88 kişi katılıyor. Peki, geri kalan vekiller neredeydi?

Görünen o ki, sık sık tekliflerinin kabul edilmediğinden yakınan ve millete serzenişte bulunan muhalefet partileri, kendi milletvekillerini de Genel Kurul salonunda tutmakta zorlanıyor. Hatta birçok muhalefet önergesi, bizzat muhalefet vekillerinin parlamento çalışmalarına yeterince katılmaması yüzünden istenilen şekilde sonuçlanmıyor.

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi gelirken, “Parlamento güçlenecek” denilmişti. Ama geçen sürede görüldü ki, parlamento güçlenmedi. Çünkü Meclis’in denetim yetkisi önemli ölçüde azaldı. Güvenoyu, gensoru, bütçe ve veto hakkının kaldırılması Meclis çalışmalarının daha az görünür olmasına yol açıyor. Bunda iktidarın olduğu kadar muhalefetinde kusuru var.

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MECLİS GÜÇLENMELİ

Yeni sistemle Meclis’in etkinliği azalsa da Meclis’in daha verimli çalışması ve Meclis’in güçlenmesi için öncelikle görev milletvekillerine düşüyor.

Bu anlamda, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya’nın “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin varlığına rağmen biz TBMM’nin ve milletvekillerinin itibarına sahip çıkmak için Meclis’i güçlendirmeye devam edeceğiz” demesi kadar, “Buradan iktidara bir Anayasa değişikliği teklif ediyorum; TBMM’yi kapatsınlar, mevzuat daire başkanlığı kursunlar, TBMM’ye de Meclis başkanı olarak görevlendirmek istedikleri kişiyi mevzuat daire başkanı olarak görevlendirsinler. Burada biz hiçbir kanunu görüşmeyelim” demesi de çok önemli.

Demokrasilerde Meclis; istişare, müzakere ve meşveretin merkezidir. Yeni sistem yürürlükte olsa da, bu işlevi canlı tutmak ve Meclis’i daha görünür kılmak noktasında muhalefete büyük görev düşüyor.

