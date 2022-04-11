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11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

“Para ediyor” da para nerede?

Mehmet KARA
11 Nisan 2022, Pazartesi
Başta sebze ve meyve olmak üzere her gün gelen zamlar artık milleti canından bezdirdi.

Millet, bir adet marulun 20 lira, bir kilo domates ve patlıcanın 25, bir kilo biberin 35-40 lira olduğu market ve pazardan elleri boş çıkıyor. 1 yılda ortalama yüzde 190-200 artan sebze ve meyve fiyatları insanları iyice bunalttı. 

TÜİK, hafta başında yıllık enflasyonu yüzde 61 olarak açıkladı. Çarşı pazarı görenler bu rakamlara inanmadı. TÜİK’in açıkladığı gıdadaki artış rakamı yüzde 69.26. Ancak çarşı pazarda görülen bunun neredeyse 3 katı… 

Tarım ülkesi olan Türkiye’de milletin tarım ürünlerine ulaşımamasının birçok nedeni var. İthalata dayalı yanlış tarım politikaları, mazot, gübre, zirai ilaç ve tohumda yüksek oranda gelen zamlar başlıca nedenler. 

*** 

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DÖVİZ KURU GİBİ 

Yanlış tarım politikaları verimli toprakları olan bir ülkeyi üretmek yerine ihtiyacını bile karşılayamaz hale getirdi. Her gün artan maliyetler üreticiyi üretemez, halkı da tüketemez yaptı. Meyve sebze tane ile alır hale geldi. Önce döviz kuru takip edilirdi artık sebze ve meyve fiyatları takip edilir oldu. 

Yağ, akaryakıt, ekmek kuyrukları yaşanırken şimdi insanlar ucuz tüketim maddesi bulabilmek için market market dolaşmak zorunda kalıyor. Çalışanların maaşları sabit kalırken her gün gelen zamlar insanları çaresiz bırakıyor. Hükümet ise çareyi KDV indirmekte bulurken bunun bir “çare” olmadığını aslında kendileri de biliyor. 

Muhalefet partileri son yıllarda il il çarşı pazar gezip milletin derdini dinliyor bunu kamuoyu ile de paylaşıyorlar. İktidar milletvekillerinden halkın arasına girmesi ve dertlerini dinlemesi istense de bunu yapmadıkları, belki de yapamadıkları ortaya çıkıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başına böyle bir şey gelmişti. Mazot fiyatlarından şikâyet eden bir pazarcı sorunlarını anlatmaya başlayınca Bakan arkasını dönerek oradan uzaklaşmıştı. Bakanın yaşadığı bu manzarayı görünce milletvekillerinin illerinde yaşadıklarını tahmin etmek hiçte zor değil. 

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İLK DEFA DUYMUŞ! 

Geçtiğimiz hafta içinde Meclis’te yapılan bir konuşma sırasında yaşanan tartışmalardan iktidar milletvekillerinin milletle iç içe olmadığı anlaşıldı. 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis’in hemen yakında bulunan manavdan tane ile sebze alıp, bir kanun hakkında konuşurken konuyu zamlara getirdi. Kürsüden aldıklarını fişiyle birlikte gösterirken, fiyatları söyle açıkladı. Salkım domates, tanesi 4 lira 76 kuruş. Ekonomide uçuyormuşuz. Biber kilosu 80 lira altınla yarışıyor tanesi 3 lira 22 kuruş…” 

Tam bu sırada Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “İlk defa duyuyorum” diye seslenince Aydın, “Sayın Vekil, sizi şöyle bir çarşıya, pazara davet ediyoruz, ilk defa duymayın; halkı bir gezin, görün” cevabından sonra konuşmasına devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri de oturdukları yerden Aydın’ın verdiği fiyatlara yenilerini ekleyerek destek veriyorlar. 

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, “Yani siz gelseniz ne yapacaksınız?” diye sorarken,  Gümrük ve Ticaret esi Bakanı Bülent Tüfenkci’nin “Doğru, para ediyor işte” demesi ise tutanaklara yansırken, meseleye nereden baktığını da göstermiş oldu. 

“Sebze ve meyve para ediyor da, millette para yoksa nasıl alsın?” sorusunu cevabını veren ise olmadı. 

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