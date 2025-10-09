ŞİİR

Atomda enerji, hücrede can var, Cesetlerde ruh, damarlarda kan var, En küçük mekân içinde mekân var, Acaba bunların yaratanı kim? Güneşte ışık, ışıkta hayat var, Geyikte boynuzlar, kuşta kanat var, Dünyada her şeyde ayrı bir tat var, Acaba bunların yaratanı kim? İnsanda deri var, bitkide kabuk, Bu düzende olmuyor bir an kopuk, Bunlardan haberler ver bana çabuk, Bunu yoktan var eden, yaratan kim? Şükür sonunda buldum yaratanı, Bütün bu eserlerin var edeni, Her şeye ayrı ayrı kimliğini, Veren Rabbim, yüce Rabbim, Hâlık’ım. Şimdiye dek bilemedim ben seni, İnayet et, Rabbim, affeyle beni, Biliyorum bunların hikmetini, Merhamet et, beni affet Allah’ım.

