"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Sebep olan yapan gibidir: Abdurrahman Aydın’a rahmetle

İ. Seyda DURGUN
09 Ekim 2025, Perşembe
Bazı insanlar vardır; dünyadan göçüp gitseler de duruşlarıyla, tavizsiz karakterleriyle ve geride bıraktıkları manevî mirasla yaşamaya devam ederler.

Abdurrahman Aydın Ağabeyimiz, tam da böyle bir insandı. Sert ve tavizsiz mizacının ardına gizlediği derin merhameti ve elli yılı aşan hizmet hayatıyla, tanıyan herkesin kalbinde bir iz bıraktı.

“Biz Nurcu olamadık, olmaya gayret ediyoruz.”

Bu mütevazı sözler, ömrünü hakikat ve hizmet yoluna adamış, yiğit bir insana aitti. O, bu sözü dilinden düşürmezdi. Çünkü ona göre “Nurcu” olmak, iddia edilecek bir unvan değil, ömür boyu sürecek bir gayret, bir mücadele, bir hizmet yolculuğuydu.

Onun hikâyesi, bir hizmete adanmışlık hikâyesidir. Her şey, 1968-69 yıllarında Kütahya’da asker ocağında bir arkadaşı vesilesiyle Risale-i Nurlar ile tanışmasıyla başladı. O tanışıklık, hayatının miladı oldu. Trabzon’a döndüğünde Müslüm Selçuk ve Ramiz Selçuk gibi ağabeylerin yanında soluğu alarak yaklaşık yarım asrı devirecek bir hizmet yolculuğuna ilk adımını attı. Bu yolun, Kur’ân hakikatleri üzerine kurulu, menfaatsiz ve tamamen ahirete yönelik bir yol olduğunu gördüğünde ise “tamamen çakıldım, kaldım” diyerek sadakatini perçinledi.

Hizmetin “Dikeni” Olmak

Abdurrahman Ağabeyi anlatan en çarpıcı ifadelerden biri, şüphesiz kendi kimliğine dair yaptığı o samimî tespitti. Sık sık, “Ben bu hizmeti, bu Risaleleri tanımasaydım çok iyi bir eşkiya olurdum” derdi. Bu söz, Risale-i Nur’un bir insanı nasıl dönüştürdüğünün en net ispatıydı. O, bu sert yapısını hizmetin korunması için bir kalkan olarak görüyordu. Oğluna söylediği gibi, bu hizmete mütevazı insanlar, yani “güller” lazımdı; ama aynı zamanda güller açsın diye kendisi gibi “dikenler” de gerekliydi. Çünkü o dikenler, güle uzanacak art niyetli ellere karşı birer muhafızdı.

Onun hizmet anlayışının temelinde derin bir mahcubiyet vardı. Çünkü ona göre dava adamı olmak, birkaç kitap okumakla elde edilecek basit bir unvan değildi. Mehmet Kutlular, Müslüm Selçuk gibi büyüklerinin çektiği çileleri, zindanları ve eziyetleri düşündüğünde, kendi yaptığını bir hiç olarak görürdü. Bu yüzden, hizmete girip kısa sürede “Ben Nurcu oldum” diyenleri asla sevmez, bu yüzeyselliğe karşı net bir duruş sergilerdi.

Bir Babanın En Güzel Mirası

Abdurrahman Aydın aynı zamanda ailesine nurlu bir yolu miras bırakan bir babaydı. Çocuklarının ve kardeşlerinin de hizmete girmesine vesile olarak, “sebep olan yapan gibidir” hakikatine mazhar oldu. O, sadece kendi amel defterini doldurmadı; çocuklarının ve sevenlerinin gönlüne de iman, ihlâs ve hizmet tohumları ekti: “Onun sayesinde biz de Risale-i Nurları tanıdık, bu kutlu davanın bir neferi olabilmenin gayreti içine girdik.”

Evlatlarının hafızasına kazınan en samimi anılardan biri, birçok defa geceleri Risale-i Nur okurken göğsünde kitapla uyuyakaldığı anlardı. Ardında kalanlara bu yolda yürümeyi öğretti. Maddî hiçbir beklenti içinde olmadan, tamamen manevî bir aşkla bağlandığı bu dava, onun ve ailesinin hayatına yön verdi.

Hayatını “dürüst bir Nurcu” ve “tavizsiz bir demokrat” olarak tamamladı. Ardında, hizmet aşkıyla dolu merhametli bir insanın portresini bıraktı. 

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

    Enflasyona her ay yeni bir bahane

    'Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlar yaşanıyor'

    Almanya, İHA savunma merkezi kuracak

    Sisi: Ateşkes anlaşması sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılacak

    Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

    Hamas: Olumlu gelişmeler yaşanıyor

    Mescid-i Aksa'da çirkin provokasyon!

    2025'te 6 bin 800 orman yangını çıktı, 80 bin hektar alan yandı

    İngiltere 2025'te İsrail'e silah satış rekoru kırdı

    Ankara'da 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi

    İsrail'den bir korsanlık daha: Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'na da baskın yaptı

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!
    Genel

    Enflasyona her ay yeni bir bahane
    Genel

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde
    Genel

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.