"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kur’ân’ın misli olamaz ve ona yetişilmez

Risale-i Nur'dan
09 Ekim 2025, Perşembe
Evet, bir kelâm, “Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için?” denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belâgati tezahür etmesi noktasından, Kur’ân’ın misli olamaz ve ona yetişilmez.

Çünkü Kur’ân bütün âlemlerin Rabbi ve bütün kâinatın Hâlık’ının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannuu ihsas edecek hiçbir emare bulunmayan bir mükâlemesi ve bütün insanların, belki bütün mahlûkatın namına mebus ve nev-i beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüs’at-i imanı koca İslâmiyet’i tereşşuh edip, sahibini Kab-ı Kavseyn makamına çıkararak, muhatab-ı Samedâniyeye mazhariyetle nüzul eden ve saadet-i dâreyne dair ve hilkat-i kâinatın neticelerine ve ondaki Rabbanî maksatlara ait mesâili ve o muhatabın bütün hakaik-ı İslâmiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kâinatı, bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip onları yapan sanatkârı tavrıyla ifade ve talim eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i i’câzına yetişilmez.

Hem Kur’ân’ı tefsir eden ve bir kısmı otuz kırk, hatta yetmiş cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekâlı müdakkik binler mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur’ân’daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve âlî manaları ve umur-u gaybiyenin her nev’inden kesretli gaybî ihbarları izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur’un yüz otuz kitabı, her biri Kur’ân’ın bir meziyetini, bir nüktesini kat’î bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi, şimendifer ve tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur’ân’dan istihrâc eden Yirminci Söz’ün İkinci Makamı ve Risale-i Nur’a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işârâtını bildiren “İşârât-ı Kur’âniye” namındaki Birinci Şua ve huruf-u Kur’âniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren “Rumuzat-ı Semaniye” namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethin âhirki ayeti, beş vecihle ihbar-ı gaybî cihetinde mu’cizeliğini ispat eden küçücük bir risale gibi, Risale-i Nur’un her bir cüz’ü Kur’ân’ın bir hakikatini, bir nurunu izhar etmesi, Kur’ân’ın misli olmadığına ve mu’cize ve harika olduğuna ve bu âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı ve bir Allâmü’l-Guyûb’un kelâmı bulunduğuna bir imzadır.

Sözler, s. 507

LUGATÇE:

Allâmü’l-Guyûb: görünmeyen şeyleri bilen, Allah.

belâgat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve makamın icabına göre söylenmesi.

derece-i i’câz: mu’cizelik derecesi.

Hâlık: her şeyi yoktan yaratan, Allah.

hilkat-i kâinat: kâinatın yaratılışı.

huruf-u Kur’âniye: Kur’ân’ın harfleri.

istihrâc: mana çıkarma.

kesretli: çok, çok fazla.

mükâleme: konuşma.

umur-u gaybiye: gaybî işler.

vüs’at-i iman: imanın genişliği.

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

    Enflasyona her ay yeni bir bahane

    'Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlar yaşanıyor'

    Almanya, İHA savunma merkezi kuracak

    Sisi: Ateşkes anlaşması sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılacak

    Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

    Hamas: Olumlu gelişmeler yaşanıyor

    Mescid-i Aksa'da çirkin provokasyon!

    2025'te 6 bin 800 orman yangını çıktı, 80 bin hektar alan yandı

    İngiltere 2025'te İsrail'e silah satış rekoru kırdı

    Ankara'da 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi

    İsrail'den bir korsanlık daha: Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'na da baskın yaptı

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!
    Genel

    Enflasyona her ay yeni bir bahane
    Genel

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde
    Genel

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.