"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“Boykotajlarla harb-i iktisadî”

M. Latif SALİHOĞLU
09 Ekim 2025, Perşembe
Bir önceki günün (7 Ekim) yazı konusu da boykot ve “harb-i iktisadî” ile ilgiliydi.

Bundan 117 sene evvel Osmanlı’nın liman şehirlerinde görülen boykot ve protesto gösterileri, Avusturya’nın Bosna-Hersek’i kendi topraklarına ilhak etmesi sebebiyle vuku bulmuştu.

Demek ki, ateşli savaş olmaksızın da zalim ve işgalcileri caydırıcı ve onlara ders verici bazı faaliyetler yapılabiliyormuş.

*

Başlıktaki ifade, yine aynı günkü yazının son paragrafında geçiyordu. Bediüzzaman Said Nursî’nin Mayıs 1909’da Divân-ı Harp Mahkemesindeki müdafaasında kullanmış olduğu bu orijinal ifadeler, günümüz dünyasında geçerliliğini korumaya devam ediyor. Meselâ, ateşli silâhlarla hiçbir devletin geri adım attıramadığı zalim işgalci İsrail’e karşı bir “harb-i iktisadî” pekâlâ yapılabilir. Gerçi “boykot ürünleri” adı altında bir şeyler yapılıyor gibi görünüyor. Ama, bu hem bilinçli, tahkikli ve kontrollü değil, hem de devleti yöneten kadro maalesef bunun tam tersi yönde bir politika takip ediyor.

Şu da var ki, günümüz dünyasında, birçok ülkenin insanları kendi hükümetlerinin İsrail lehindeki politikalarına rağmen, onlar hem aleyhte protesto gösterilerinde bulunuyor, hem de gayet tahkikli bir şekilde İsrail markasını taşıyan ürünlere karşı boykotlarına devam ediyor.

Darısı, bizim ve diğer ülkelerdeki Müslüman toplumların başına…

*

Evet, zalimlere ve istilâcılara karşı mutlaka bir mücadele yolu takip edilmeli. Tabiî, mücadele gayreti kadar mücadele metodu ve takip edilen strateji de fevkalâde önemlidir. Aksi halde, mücadele kaybedilir, yahut karşı tarafa avantaj kazandırır; yapılan iş, düşmana yardım etmek hesabına geçer.

Bu noktada tarihten bir misâl verelim: 1918-22 yıllarında İstanbul’u işgal eden İngilizler, kendini çok faal ve hareketli gösteren hem İngiliz Muhibbân Cemiyeti, hem Kürt-Teâli ve hem de İslâm-Teâli Cemiyetlerinin her türlü hareketini kendi lehine çevirebildi. Zira, bu “zararlı cemiyetler”in hem çalışma metodu, hem mücadele stratejisi yanlış idi. Bu sebeple, İngiliz, onların içine nüfûz ederek hareket ve faaliyetlerini kendi lehine çevirdiği hâlde, Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Ecnebî tesiratı, Darü’l-Hikmet’i kendine âlet edemedi.” 1

Üstad Bediüzzaman, o tarihte Şeyhülislâmlık makamına bağlı “Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye” âzası olup, bu ilim-i irfan dairesinin zahiren hareketsiz kalmak sûretiyle, işgalci İngilizlere alet olmaktan muhafaza olunduğunu nazara veriyor.

*

Ceberut zalimlere karşı mücadele ederken, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, mücadele esnasında “masumların zarar görmemesi”dir. 

Masum çoluk-çocuk, kadın, hasta ve ihtiyarların zarar göreceği bir mücadele metodu İslâmın ruhuna aykırıdır. Asr-ı Saadette bu noktaya azamî derecede dikkat edilmiştir. Bütün gazveler, şehir dışında, yani meskûn mahallerin haricinde cereyan etmiştir. Müşriklerin saldırısına uğrayan Medine’de ise, şehrin etrafında hendekler kazılarak, yine aynı hassasiyetle müdafaa yapılmıştır.

*

Netice itibarıyla, günümüz dünyasında “ekonomik savaş,” en etkili mücadele yollarından biridir. Hatta bazen birinci sırada yer alıyor. Zira, silâh için de para lâzım, aynı zamanda ekonominin de güçlü olması lâzım geliyor ki, mücadele sürdürülebilsin.

Bu noktadan bakıldığında, zulümkârlıkta kanun-sınır tanımayan İsrail’e karşı boykot ve iktisadî harb, gayet etkili bir yöntemdir. Yeter ki, bilinçli ve kararlı bir şekilde yürütülebilsin. Bunu herkes kendi çapında yapabilir ve yapabildiği ölçüde vicdanî rahatlığa kavuşabilir.

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat, s. 109.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

    Enflasyona her ay yeni bir bahane

    'Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlar yaşanıyor'

    Almanya, İHA savunma merkezi kuracak

    Sisi: Ateşkes anlaşması sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılacak

    Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

    Hamas: Olumlu gelişmeler yaşanıyor

    Mescid-i Aksa'da çirkin provokasyon!

    2025'te 6 bin 800 orman yangını çıktı, 80 bin hektar alan yandı

    İngiltere 2025'te İsrail'e silah satış rekoru kırdı

    Ankara'da 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi

    İsrail'den bir korsanlık daha: Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'na da baskın yaptı

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!
    Genel

    Enflasyona her ay yeni bir bahane
    Genel

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde
    Genel

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.