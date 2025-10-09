Dünya düzeninin iflası

BM, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini raporla tespit etti. BM sekreteri Guterez net bir şekilde bu durumu son BM toplantısında ortaya koydu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netenyahu hakkında, savaş suçlusu olarak tutuklama emri çıkarttı. Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açmış olduğu soykırım davası devam ediyor. Alınan ve beklenen karar İsrail'in aleyhinde olması. Küresel vicdanlarda zaten mahkûm edilen İsrail’in bundan sonraki süreçte dünya halkları tarafından kabul görmesi imkânsız buna rağmen Netenyahu BM kürsüsünde hala konuşma yapabiliyor.

Tüm bunlara rağmen dünya bir şey yapamıyor, aciz görüntüsünden başka bir görüntü veremiyor. ABD destekli İsrail bütün dünyayı esir almış durumda. Finans, ekonomi, sanat, ticaret ve diğer toplumun tüm kılcal damarlarını eline geçirmiş durumda. Tıp, Teknoloji ve Tarım alanlarında İsrail’in yaptığı ve övündüğü haberlere rast gelebilirsiniz. Tüm akıllı telefonlar, tüm hibrit tohumlar ve tıptaki tüm gelişmeler adeta onlarla var olmuş havasını yayıyorlar. Bununla ilgili olarak reklam amaçlı YouTube da kısa videolar bile var.

Aslında bir yerde özgür falan değiliz, teknolojik gelişmelerin esiriyiz. Paranın, hükmettiği çarpık dünya düzenine karşı kişisel ya da toplum olarak ortak hareket edemiyoruz. Kuşkusuz tarihin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyoruz. Gazzede yaşananlara karşı içimiz kan ağlıyor ama elimizin ulaştığı alan o kadar kısıtlı ki. Bir nebze olsun SUMUD filosu gönlümüzü ferahlatıyor. Gelecek nesiller "bu kadar zulüm ve insanlık suçu işleyenlere karşı sessiz kalmamızı nasıl yargılayacaklar? Bunun hesabını nasıl vereceğiz?

Gazze ile birlikte insanlık ve insani değerler yönetici insanların ruhlarında öldüler. Sadece halklar her şeye rağmen yasakçı yönetimlere karşı seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşlenen insanlık suçları ve zulümlerden sonra yer yerinden oynamalıydı. Charlie Hepdo davasında, kol kola yürüyen zalimleri hatırlayın. Bu zulümler bir AB ülkesinde olsa idi, gerçekten yer yerinden oynardı. Ukrayna’daki tutumla Gazze’deki tutum asla bir değil. Her zaman iki maymunu oynuyorlar.

BM Özel Raportörü Francesca Albanese Gazze'deki gerçek ölü sayısının 680 bin olabileceğini ve bunun 380 bininin de 5 yaş altı bebeklerden oluştuğunu söylüyor. (AA) Yıkımların altında kalan ve hala cesetlere ulaşılmayan binlerce insanların var olduğunu da unutmayalım.

İsrail'i durdurmak yerine Filistin'i tanıma kararı alarak haritadan silmek istiyorlar. Yapılması gerekenin acil ateşkes ve insani yardımın Gazze’ye ulaşması olması gerekirken, plan dahilinde farklı tavır içindeler. İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz'den sonra Fransa da Filistin'i Devlet olarak tanıdığını deklare etti; Filistin'i tanımak için 77 yıldır Filistin'in haritadan silinmesini mi beklediler. Topraklarının %95'i işgal edilen ve %5'i de İsrail'in doğrudan kontrolü altında olan bir Filistin'i tanıyor olmak ne kadar önemli. Mahmut Abbas bile İsrail’den izin almadan Filistin’de hareket edemiyor.

Macron 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Harekatı'ndan sonra Filistin'de Yahudi Terörizmini "İsrail'in kendisini savunma hakkı" olarak nitelemişti. Oysa şimdi Filistin'i tanıma kararı alıyor. 7 Ekim'den beri İsrail Gazze'de yaklaşık 700.000 masum insanı katlederken neden İsrail'i durdurma ihtiyacı duymadılar? Yeni dünya düzenin yeni aldatmacası Filistin’i devlet olarak tanımaları. Bu ani değişimin altından ne çıkacak bekliyoruz. Asla Gazze halkı için bir şey çıkmasını beklemiyoruz.