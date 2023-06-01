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1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şahs-ı manevînin içinde kalabilmek

Meral DEMİRDÖĞMEZ
01 Haziran 2023, Perşembe
İnsan şahsi ve içtimai hayatta her gün farklı hadiselere, dolayısıyla farklı imtihanlara maruz kalır. Esas olan hadiseler karşısında nasıl bir duruş sergilediğimiz ve nerede olduğumuzdur.

İmtihanlar bazen şiddetli, bazen hafif, bazen de ne yapacağını bilemez bir hal alır. Derecesi ne olursa olsun böyle zamanlarda Nur talebelerinin sığınacağı, korunacağı, teselli alacağı öyle bir dayanak noktası vardır ki; o da Risale-i Nur ‘un şahs-ı manevisine dahil olmak.

Mesela; yakın zamanda siyasi bir imtihandan geçildi. Nur talebeleri, Risale-i Nur’un esasları göz önünde bulundurularak yapılan istişareden çıkan karar ile hareket etmekle, hem vazife ifa edilmiş hem de şahs-ı manevinin içinde bulunduklarını göstermiş oldular.

“Risale-i Nur’un gerçi siyasetle alâkası yoktur fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaanamesi hükmündeki Meyve Risalesi’dir.“ (12.Şua)

Evet, şahs-ı manevi içinde kalmakla, her hadisede olduğu gibi bu imtihan sürecinde de, Risale-i Nur’un ölçülerine dayanarak, küfrün, anarşiliğin, istibdadın karşısında olan gazetemiz, içinden çıkamadığımız durumlarda yol haritamız, bazen de duygularımıza tercüman oldu. Hürriyet ve demokrasiyi savunan değerli yazarlarımız, farklı bakış açılarıyla, hadiselere karşı tavizsiz bir duruş sergileyip, omzumuzdaki yükü hafiflettiler. Elbette sıkıntılı bir süreçten geçildi. Fakat “Şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirdlerinden –kalben ve ruhen ve fikren– daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları iman-ı tahkikî nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddî zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici hem sevaplı hem ehemmiyetsiz hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İman-ı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet “Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.” Deyip metinane bu fâni zahmetleri bâki rahmetlere tebdile çalışıyorlar.“ (13.Şua)

Madem zahmetler geçici ve sevaplı hem madem neticesi saadettir, bize düşen de, aynı şekilde hadiseler karşısında şahs-ı manevinin içinde kalmak, kalabilmek olmalı.

Üstad Hazretlerinin ifade ettiği şu hakikat teselli ve ümit olsun bizlere: “İmani hizmetinizde kazandığınız ebedî sevaplar ve ruhî ve kalbî faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar, Risale-i Nur şakirdleri gibi çok kudsî hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet, cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Hâlık’ımız Rahîm ve Hakîm’dir; başa gelen her şeyi rıza ile sevinç ile rahmetine, hikmetine itimat ile karşılamalıyız.” (13.Şua)

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