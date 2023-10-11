Uhuvvet ve tesanüd buluşması

Mersin Yeni Asya hanım heyetinin düzenlediği, ilçeler ile uhuvvet buluşması, 7 Ekim cumartesi günü gerçekleştirildi.

İlçelerdeki Yeni Asya okuyucularımız ile müfritane irtibatı sağlamak, şahs-ı maneviye birlikte kuvvet vermek, uhuvvet ve muhabbeti tesis edebilmek maksadıyla hazırlanan program, kahvaltı ile başlayıp, öğlen namazı ve tesbihat ile devam etti. Namaz dersinde; şu kainatta bilerek ve hikmetle tasarruf eden Rabbimizin, nev-i insanı, hususan Efendimizi (asm) muhatap almasının hikmetini nazara veren Serpil Çintimur, güzel bir başlangıç yaptı.

Daha sonra Ayşenur Yaşar’ın “Şuur-u imaniye ile bakmak” konu başlığı ile sunduğu seminer, hem istifadeye hem feyze medar oldu. Seminerin birinci bölümünde; “Hem o şuur-u imaniyle, netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fıtratım olan Resailü’n-Nur dahi ziya’dan, mahvdan, faidesiz kalmasından ve manen kurumasından kurtulmalarını ve meyvedar bâki kalmalarını o intisab-ı imanî ile bildim, hissettim, kanaat getirdim....”(4.Şua) ifadesiyle birlikte, Risale-i Nur hizmetini vazife-i fıtratım olarak bilip, o şuur ile sebat etmenin ehemmiyetine dikkat çekti. Ayşenur Yaşar, Üstad Hazretlerinin uhuvvet konusuna özel olarak dikkat çektiğini hatırlattı.

Çay arasından sonra Barla Lahikasındaki mektup ile sunumuna devam eden Yaşar, şöyle devam etti: “Evet Risale-i Nur hizmetinde cidden nazara alınması gereken, yazıdan daha mühim bir vazife olan, uhuvveti muhafaza etmektir. Uhuvvetin esası ise; tesanüdü elde edip, taksimü’l-a’mal cihetiyle ve hakiki bir uhuvvetle, tefani sırrıyla hareket etmek, tenkit kapısını açmamak, birbirimizin faziletlerine naşir olmak. Bu hislerle hizmet etmenin diğer kardeşlere de sirayet ettiğini unutmamak gerekir.”

Program, akşam yemeği ile sona erdi.

Şükre vesile olması açısından latif bir tevafuk da yaşandı. Mersin ve ilçeleri ile yapılan uhuvvet programı için (şuurumuz taalluk etmeden) alınan bardaklarda, Mersin ilçelerinin isimlerinin yazılı olması; “Evet, velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i halisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır,” (Hizmet Rehberi) hakikatini bedihi bir surette gösterdi.