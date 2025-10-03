"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Peki şimdi ne yapacağız?

Mesut FIRAT
03 Ekim 2025, Cuma
Teknolojinin baş döndürücü hızıyla hayatımız her geçen gün daha da kolaylaştı. Çamaşır ve bulaşık makineleri, ekmek yapma makineleri, robot süpürgeler derken neredeyse her iş için bir yardımcı icat edilmiş durumda.

Peki bu otomasyon furyası, özellikle de kadınların geleneksel olarak üstlendiği bu işlerin büyük ölçüde makinelere devredilmesi, hayatımızda nasıl bir boşluk doğurdu? Ve en önemlisi, “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusu zihinlerimizi kurcalamaya başladı.

Bu teknolojik dönüşümün getirdiği boş zaman, aslında bireyler için muazzam bir fırsat sunuyor.

Birçok kişi, oluşan bu boşluğu daha üretken ve geliştirici aktivitelerle doldurmak yerine, zamanını sosyal medya platformlarında amaçsızca gezinerek veya televizyon karşısında pasif bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor.

Oysaki İslâm dini, zamanın kıymetini defalarca vurgular. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde, ömrün bir sermaye olduğu ve her anın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılır.

Ne yazık ki, modern dünyada teknolojinin sunduğu kolaylıklarla birlikte, bu değerli sermaye çoğu zaman farkında olmadan heba edilmektedir. Bu sanal dünyada geçirilen zaman, çoğu zaman ne kişisel gelişime ne de topluma somut bir fayda sağlamamakta, aksine gerçek hayattan uzaklaşmaya, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve zamanın kıymetinin unutulmasına neden olmaktadır.

Günümüzde ev işlerinin büyük bir kısmının makineler tarafından yapılıyor olması, özellikle kadınlar için yepyeni ufuklar açmıştır. Artık kendilerine daha fazla zaman ayırarak ilim öğrenme, sanatla uğraşma, topluma faydalı işler yapma veya aileleriyle daha kaliteli vakit geçirme imkânına sahipler. Çocuklarının eğitimiyle daha yakından ilgilenebilir, onların ahlâkî ve manevî gelişimlerine daha fazla katkıda bulunabilirler. Yeni beceriler öğrenerek kişisel gelişimlerine yatırım yapabilir, ilgi duydukları alanlarda derinleşebilirler.

Ancak ne yazık ki, oluşan bu değerli boşluk çoğu zaman sosyal medyanın ve internetin sonsuz deryasında kaybolup gitmektedir. Bu noktada her bir bireyin, özellikle de kadınların, “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusuna bilinçli bir şekilde cevap vermesi gerekmektedir. Oluşan bu boşluğu, kendilerini geliştirecek, ailelerine faydalı olacak ve Allah’ın rızasını kazanacak şekilde değerlendirmek mümkündür. 

Unutmayalım ki zaman, Allah’ın bize bahşettiği en değerli nimetlerden biridir. Bu nimeti nasıl değerlendirdiğimizin hesabı mutlaka sorulacaktır. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatında insanın en kıymetli sermayesinin ömrü, dolayısıyla da zamanı olduğunu sıklıkla ifade eder.

Zaman, çift ağızlı bir kılıç gibidir. Eğer doğru kullanılırsa, insanı ebedî saadete götürebilir; aksi takdirde, boş ve faydasız işlerle harcanırsa, pişmanlık ve hüsrana yol açar. “Vakit nakittir” atasözü, zamanın maddî bir değerden çok daha kıymetli olduğunu, çünkü onunla ebediyetin kazanılabileceğini belirtir. 

Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi, amel-i sâlih işlemektir. Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat sürmek, insanlara faydalı olmak, ilimle meşgul olmak, tefekkür etmek ve ibadet etmek, zamanı kıymetli kılan başlıca amellerdir. Bediüzzaman, “Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur” diyerek, önceliklerimizi doğru belirlememiz ve vaktimizi en önemli ve faydalı işlere ayırmamız gerektiğini vurgular.

Netice: Zaman Allah’ın bize emanet ettiği en değerli hazinelerden biridir ve bu emanete riayet etmek, ebedî hayatımız için hayatî bir öneme sahiptir. Her bir anımızın kıymetini bilerek, ömrümüzü Allah’ın rızası doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak hem dünyamız, hem de ahiretimiz için en büyük kazanç olacaktır.

(Genç Yorum, Ağustos 2025’den kısaltılarak alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor

    Vicdan gemisi aktivistleri: Gazze'deki ablukayı kırmakta kararlıyız

    Marmara'daki deprem için uzmanlar ne dedi?

    Deprem İstanbul'da paniğe sebep oldu - 'Hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır'

    Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1'le geçti

    Ortadoğulu liderlerde plan şaşkınlığı

    Marmara Denizi, Tekirdağ'da 5 büyüklüğünde deprem

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında

    Filipinler'deKİ depremde ölü sayısı 72'ye çıktı

    Türkiye'ye verilecek Hac kotası 9 Kasım'da netleşecek

    Sumud Filosu'ndaki Mikeno gemisi Gazze karasularına girerek ablukayı kırdı

    Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşları ile ilgili soruşturma

    Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatlar sınır dışı edilecek

    Dünya Küresel Sumud Filosu için kenetlendi

    Küresel Sumud Filosu'na da saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - İrlandalı senatör: "Rızam dışında kaçırıldım"

    Ukrayna: Rusya'nın saldırısının ardından Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

    İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı

    Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.