Teknolojinin baş döndürücü hızıyla hayatımız her geçen gün daha da kolaylaştı. Çamaşır ve bulaşık makineleri, ekmek yapma makineleri, robot süpürgeler derken neredeyse her iş için bir yardımcı icat edilmiş durumda.

Peki bu otomasyon furyası, özellikle de kadınların geleneksel olarak üstlendiği bu işlerin büyük ölçüde makinelere devredilmesi, hayatımızda nasıl bir boşluk doğurdu? Ve en önemlisi, “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusu zihinlerimizi kurcalamaya başladı.

Bu teknolojik dönüşümün getirdiği boş zaman, aslında bireyler için muazzam bir fırsat sunuyor.

Birçok kişi, oluşan bu boşluğu daha üretken ve geliştirici aktivitelerle doldurmak yerine, zamanını sosyal medya platformlarında amaçsızca gezinerek veya televizyon karşısında pasif bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor.

Oysaki İslâm dini, zamanın kıymetini defalarca vurgular. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde, ömrün bir sermaye olduğu ve her anın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılır.

Ne yazık ki, modern dünyada teknolojinin sunduğu kolaylıklarla birlikte, bu değerli sermaye çoğu zaman farkında olmadan heba edilmektedir. Bu sanal dünyada geçirilen zaman, çoğu zaman ne kişisel gelişime ne de topluma somut bir fayda sağlamamakta, aksine gerçek hayattan uzaklaşmaya, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve zamanın kıymetinin unutulmasına neden olmaktadır.

Günümüzde ev işlerinin büyük bir kısmının makineler tarafından yapılıyor olması, özellikle kadınlar için yepyeni ufuklar açmıştır. Artık kendilerine daha fazla zaman ayırarak ilim öğrenme, sanatla uğraşma, topluma faydalı işler yapma veya aileleriyle daha kaliteli vakit geçirme imkânına sahipler. Çocuklarının eğitimiyle daha yakından ilgilenebilir, onların ahlâkî ve manevî gelişimlerine daha fazla katkıda bulunabilirler. Yeni beceriler öğrenerek kişisel gelişimlerine yatırım yapabilir, ilgi duydukları alanlarda derinleşebilirler.

Ancak ne yazık ki, oluşan bu değerli boşluk çoğu zaman sosyal medyanın ve internetin sonsuz deryasında kaybolup gitmektedir. Bu noktada her bir bireyin, özellikle de kadınların, “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusuna bilinçli bir şekilde cevap vermesi gerekmektedir. Oluşan bu boşluğu, kendilerini geliştirecek, ailelerine faydalı olacak ve Allah’ın rızasını kazanacak şekilde değerlendirmek mümkündür.

Unutmayalım ki zaman, Allah’ın bize bahşettiği en değerli nimetlerden biridir. Bu nimeti nasıl değerlendirdiğimizin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatında insanın en kıymetli sermayesinin ömrü, dolayısıyla da zamanı olduğunu sıklıkla ifade eder.

Zaman, çift ağızlı bir kılıç gibidir. Eğer doğru kullanılırsa, insanı ebedî saadete götürebilir; aksi takdirde, boş ve faydasız işlerle harcanırsa, pişmanlık ve hüsrana yol açar. “Vakit nakittir” atasözü, zamanın maddî bir değerden çok daha kıymetli olduğunu, çünkü onunla ebediyetin kazanılabileceğini belirtir.

Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi, amel-i sâlih işlemektir. Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat sürmek, insanlara faydalı olmak, ilimle meşgul olmak, tefekkür etmek ve ibadet etmek, zamanı kıymetli kılan başlıca amellerdir. Bediüzzaman, “Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur” diyerek, önceliklerimizi doğru belirlememiz ve vaktimizi en önemli ve faydalı işlere ayırmamız gerektiğini vurgular.

Netice: Zaman Allah’ın bize emanet ettiği en değerli hazinelerden biridir ve bu emanete riayet etmek, ebedî hayatımız için hayatî bir öneme sahiptir. Her bir anımızın kıymetini bilerek, ömrümüzü Allah’ın rızası doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak hem dünyamız, hem de ahiretimiz için en büyük kazanç olacaktır.

(Genç Yorum, Ağustos 2025’den kısaltılarak alınmıştır.)

