"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İktidar bağımlılığı ve başka şeyler...

Mikail YAPRAK
15 Ekim 2020, Perşembe
İnsanların ekseriyetle dünyaya yoğunlaştığı, endişe ve merakını dünyaya hasrettiği bir hengâmede; mânen, fikren ve fiilen bütün bunların uzağında kalabilmek, bütün bunlara çok daha başka bir zaviyeden bakabilmek ve çok daha başka şeyler yazabilmek..

Sanki yabancısıymışız gibi gösterilen, ama hâlâ saadetimizin ve istikbâlimizin teminatı olan ve özbeöz “bizim” olan başka şeyler...

Aslında hiç de “başka” olmayan; bilâkis meslek ve meşrebimizi, maneviyatımızı, fikriyatımızı, ruhumuzu, dünya ve ahiret saadetimizi yansıtan, ama birileri tarafından kasten “başkalaştırılan” başka şeyler...

Gazetemizin kuruluşundan bu yana elli yıllık; Üstad ve Risale-i Nur itibariyle de yüz yıllık mazisiyle birebir bağdaşan, ama bugünkü “muhalefetsiz iktidar”ın anaforuna kapılan eski dostların bile hazmedemediği başka şeyler... 

“İktidar bağımlılığı”nın müzmin ve çaresiz bir hastalığa dönüştüğü, muhalefetin çaresiz kaldığı bir süreçte dili sürçtürmeden başka şeyler konuşup, başka şeyler yazabilmek..

Aslında bu başka şeyleri gazetemiz her gün nazara veriyor. Ama üzülerek ifade edelim ki, bizzat bazı okurları tarafından bile o başka şeylere çok bakılmadığı, okunmadan bir kenara bırakıldığı için, günübirlik siyasetlerin dejenerasyonundan kurtulunamıyor. 

Bunun en büyük sebebi de; iman ve din ehlinin, “iktidar bizdendir” tevehhümüyle rehavete kapılmalarından kaynaklanıyor.

Böylece, hem de Hazret-i Bediüzzaman’ın mübarek lisanından çıkan, “iktidarı inkâr ediyorum” demenin tam da zamanı gelmiş oluyor. 

Üstad’ın bu ifadesinin geçtiği cümlelerin açılımında, saltanatı hedefleyen dünyevî iktidarların da bu ifadenin kapsamı dışında kalmadığını görürüz.

Emirdağ Lâhikasında hakikatli ve uzun bir dersin içinde yer alan ifadeler şöyledir:

“Zaten ben nasıl tabiatı, icad itibarıyla inkâr ediyorum. Ve Risale-i Nur bunu kat’î ispat etmiş. Öyle de, beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da, tabiat gibi inkâr ediyorum.”

Üstad bu beyanıyla, gerek maddeten, gerekse siyaseten gurura ve enaniyete kapılarak her şeyi kendinden bilen bir iktidarı, yani maddî ve siyasî güç gösterisini “yok” sayıyor, “ademe-yokluğa” mahkûm ve hükümden iskat ediyor. İlâhî ve sonsuz kudrete nazaran, beşerî iktidara bir paye vermiyor. 

Burada bir noktaya özellikle dikkat lâzım. Tabiatı, sadece “icad” itibariyle reddediyor. Yani tabiatta bir güç, bir irade, bir icad kabiliyeti yoktur. Sadece Cenâb-ı Hakk’ın san’at ve rahmet eserlerini neşreden bir kitap hükmündedir.

İnsanoğlunun kendi icadı gibi zannedilen fen ve teknoloji sayesinde sahip olunan güç ve iktidar da insanoğluna ait değildir. Ama insanlar, bu keşfiyatları kendilerinden bilip; gurura, enaniyete ve firavunluğa saparak, kendilerinde bir güç ve iktidar vehmederek, Allah’ın sonsuz kudretini inkâr ettikleri zaman, Bediüzzaman gibi Kur’ân ilmine mazhar olan bir zat da, onların bu sahte iktidarlarını inkâr edecektir ve biz de inkâr ediyoruz.

Aynı şekilde siyaseten de gurura, enaniyete ve firavunluğa saparak, güç ve iktidarın kendilerinde olduğunu zanneden nice zalimler şimdi toprak altında azap çekerlerken, onların halefleri hâlâ aynı inadı sürdürmeye devam ediyorlar. İşte biz bunların sahte güçlerini de inkâr ediyoruz.

Bu durumda şimdi siz; rızkını, hayatını, İslâmiyetini ve bütün varlığını siyasî iktidarlara borçlu zannedenlere ne dersiniz?

Siz ne derseniz deyin, onlar diyorlar ki, bu iktidar değişirse din elden gidecektir. 

Biz de Münâzarât kitabından şunu okuruz:

“İnkılâb-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden adamın, dinde hissesi, beytü’l-ankebut (örümcek ağı) gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur; taklittir, onu telâşa düşürttürür.”

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıda ağır kriz

    Temizlik kurallarını çok iyi anlatmamız gerekiyor

    Grip aşısında vakit daralıyor

    Türkiye’de internet hürriyeti yok

    Yine galip gelemedik

    Polonya’dan diplomatik atak

    Esnafta 2. dalga endişesi

    Filistin'den yeni işgal adımına tepki

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Dağlık Karabağ

    Koca: Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz

    Son 24 saatte 57 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına tepkiler devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 962 ölüm ve 59 bin yeni vaka!

    Türkiye 583. maçında Sırbistan karşısında

    İsrail'den yeni 'işgal' adımı!

    8 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    İşsizlik Sigorta Fonu eriyor

    Demokrasi kazanacak

    AKP 32, MHP 7

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıda ağır kriz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlere çağrı
    Ahmet BATTAL

    Işık ışık içinde
    Genel

    Türkiye’de internet hürriyeti yok
    Cevher İLHAN

    “Yargı krizi”yle siyasi operasyon
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sigara içme yaşı endişe verici
    Misbah ERATİLLA

    Vekil Hüseyin Aksu’nun Bediüzzaman’la dostluğu
    Genel

    Grip aşısında vakit daralıyor
    Faruk ÇAKIR

    Cilâlı sözleri bırakalım
    Mikail YAPRAK

    İktidar bağımlılığı ve başka şeyler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.