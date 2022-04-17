"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

‘Kırmızı kart’ göstermenin zamanı

Muhammed Yusuf Akbaş
17 Nisan 2022, Pazar
Kırmız adı verilen böcekler ezilerek malum renk elde edildi. Ve kırmızı renk adını aldı. Kırmız Sanskritçe krmi “kurtçuk, larva” kelimesinden geliyor. Farsça’da “kırmiz” şeklinde kullanılıyor. Kürtçe “kırm” kurtçuk ve İngilizce “crimson” da aynı kökten türemiştir.

Osmanlı döneminde de romatizma tedavisinde kullanılan, koyu kırmızı renkte bir ilacın adı da “kırmız”dır. Arapçadan Kırmızi ifadesinden Türkçeye geçtiği bilinir.

Risale-i Nur kaplarının kırmızı olması ise hatıralarda mevcuttur. İlk neşredilen nurlar kapakları yeşil, vişne çürüğü, bordo, mavi gibi renklerden müteşekkildi. Daha sonra ise Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’un kitap kapaklarının kırmızı olmasını istemiştir. O günden itibaren kitaplar kırmızı kapaklı olarak devam eder. Bazıları renklerini değiştirmeye çalıştılar, ama muvaffak olamadılar. Belki de değişimi renkten başlatmak istiyorlardı.

Bediüzzaman’ın kırmızı rengi sevdiği bilinen bir durumdur. Risalelerde bu konuda şöyle bir bahis vardır: “Aynı günde siyah bir mürekkebimiz vardı. Keşke güzel bir kırmızı mürekkebimiz olsaydı dedik. Biraz o mürekkebden taş üzerine döktük, siyah ve mor idi. Sonra yazmaya başladık. Tam istediğimiz tarzda kırmızı oldu. Bu hale yedi sekiz kişi pek çok hayret ettik. Bu işi de bir fâl-i hayır addettik. Fesübhanallah dedik, bunda bir sır var.” (Barla Lahikası) 

Kırmızı çoğu zaman kapsayıcıdır. Kırmızı en düşük frekanslı renktir. Bu da ikna ve ıslah edici bir yönünün olduğunu da gösterir. İnsan kanı hemoglobin yüzünden kırmızıdır. Işın tedavisinde kırmızıdan faydalanılır.

Kırmızı, mutluluğu temsil eder. Ayrıca uyarı ve tehlike işareti olarak da kullanılır. Bundan dolayı düzeltici faaliyetlerin ve ıslahatçı hareketlerin kırmızı rengi tercih etikleri görülebilir. Çünkü kırmızı renk, enerjinin rengidir. Duyguları uyandırarak harekete geçme hissi uyandırır. Fransız jakobenler, devrimde kırmızı renkten çok faydalanmışlardır. 

Futbolda uyarı ve ceza için kullanılan kırmızı kartlar vardır. Oyuncunun saha içinde veya yedek kulübesinde karşı takıma, hakeme, taraftara yaptığı kural dışı hareketler için verilen bir cezadır. Haksızlıklar ve dengesizlikler dünyasında iyi insanların çoğunluğu, kötü olan azınlık tarafından idare edilmesi ilginç bir durumdur. Bu nedenle haksızlıklar, hayatı olumsuz etkilemektedir.

Kırmızı rengin ruh halimiz, algımız ve hareketlerimiz üzerinde derin bir etkisi olduğunu bilim de kabul etmektedir. Bilim adamları elektromanyetik dalgalarda kırmızı renkten faydalanırlar. 

Tüm olumsuz dalgaların etkisini kırmak için müsbet olarak kırmızı renkten faydalanmak gerekebilir. Kırmızı kaplı kitaplar okuyarak, v.b.

Ekonomik, siyasî tüm krizlere karşı haklı bir ‘kırmızı kart’ göstermenin zamanının geldiği de söylenilebilir mi?

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akaryakıt zamları durmuyor

    Asla susmayacağız

    'Çıldırmak üzereyiz'

    Fenerbahçe'den son 9 maçta 8. galibiyet

    İzmir’de Ramazan Risalesi hediye edildi

    Kaybedeceğini görürse aday olmayacak

    ''6 liderin tarihî sorumluluğu var''

    Esnaf düğün sezonundan umutlu

    Prof. Dr. Özlü: Açık havada maskenin bir anlamı kalmadı

    ''Hata yapma şansımız yok'

    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın önünde

    Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü

    Haberden tasarruf olur mu?

    ''Dünyada en yüksek faize mahkûm ettiler''

    ''Enflasyon farkı aylık ödensin''

    Hem Kur’an öğreniyorlar, hem Risale okuyorlar

    İzmirli hanımlar Bediüzzaman’ı yâd etti

    İsrail’i Mescid-i Aksa’dan çıkarın

    Putin, Muhammed bin Selman ile görüştü

    Rus ordusunun kayıpları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    Kaybedeceğini görürse aday olmayacak
    Genel

    Akaryakıt zamları durmuyor
    Mehmet KARA

    9 saat unutulan yanlış atama!
    Orhan Ali YILMAZ

    “Aklım”daki Cevaplar...
    Genel

    'Çıldırmak üzereyiz'
    Genel

    ''6 liderin tarihî sorumluluğu var''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Asla susmayacağız
    Muhammed Yusuf Akbaş

    ‘Kırmızı kart’ göstermenin zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.