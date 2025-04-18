"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Hür düşünce ve adaletin sözcüsü

Muhammed Yusuf Akbaş
18 Nisan 2025, Cuma
Bediüzzaman Said Nursî, yalnızca bir İslâm âlimi değil; aynı zamanda yaşadığı dönemin baskılarına karşı dimdik duran, fikirleriyle olduğu kadar hayatıyla da mücadele eden bir düşünürdür.

Bediüzzaman’ın en bariz yönlerinden biri, adaletsiz otorite ve sistemlere karşı sergilediği hakperest muhalefettir. Bu yönü, bazılarınca yeterince fark edilememiş; hatta bazı takipçileri tarafından onun devlete uyumlu bir "muvafık" olduğu öne sürülmüştür. Bu iddiaların temelinde ise onun “müspet hareket” anlayışı ve “asayişi muhafaza” ilkesi yer alır.

Gerçekten de Bediüzzaman hiçbir zaman şiddeti desteklememiştir. Şeyh Said meselesi gibi hadiselere kesinlikle karşı çıkmıştır. Ancak bu duruşu, sistemle uzlaştığı anlamına gelmez. Aksine, onun muhalefeti derin, ilkeli ve Kur’ânî temellere dayalıdır. Mahkeme müdafaalarında, rejimin yanlışlarını açıkça eleştirmiş; Kur’an’ın koyduğu adalet ilkelerinin, dönemin ideolojik sistemlerinden çok daha üstün olduğunu cesaretle dile getirmiştir.

Bu cesur duruşun temelinde, onun adalet-i mahza yani mutlak adalet anlayışı yatar. Üstad, bir ferdin dahi haksız yere feda edilmesine karşı çıkmış; çoğunluğun menfaati uğruna bireysel hakların çiğnenmesini reddetmiştir. Ona göre hak, kuvvetle değil, adaletle korunmalı; yönetim ise şûrâ, yani meşveret esasına dayanmalıdır. Milliyetçilik ve devletçilik gibi ideolojilerin adaleti zedelediğini ve zulme yol açabileceğini savunmuştur.

Bediüzzaman’ın meşveret anlayışı, bugünün çoğulcu demokrasi tartışmalarına da ışık tutacak niteliktedir. Ona göre meşveret, sadece bir yönetim tarzı değil; aynı zamanda Kur’an’ın emridir:

“Meşrutiyet, şeriatın desatirindendir. Zira şûrâ Kur’ân’ın emridir.”

“İstibdat bir zehir, meşveret bir tiryak hükmündedir.”

Bugün yaşadığımız cemiyet krizlerinin temelinde de meşveretin yerini istibdadın, şûrânın yerini keyfîliğin almış olması yatıyor. Ailede, okulda, devlette hatta camide dahi istişarenin yerini bireysel dayatmalar almış durumda. Oysa meşveret, toplumu diri tutar; istibdat ise çürütür.

Bediüzzaman’ın çizgisi, ne anarşizm gibi yıkıcı bir başkaldırıya, ne de devletçiliğin otoriter sapmasına kapı aralamıştır. O, her iki uçtan da uzak durarak, adalet, vicdan ve aklın rehberliğinde bir muhalefet geliştirmiştir.

Onu anlamak; bu sessiz ama derin direnişi görmekle, adalet için sergilediği fedakârlığı takdir etmekle ve en önemlisi; meşveretin olmadığı bir toplumun ne kadar çorak kalacağını idrak etmekle mümkündür. Üstadın bıraktığı bu hakikat mirasını sadece kitaplarda değil, hayatımızın her alanında yeniden diriltmektir.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

    Yurdun kuzey bölgelerine sağanak yağış uyarısı!

    İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

    Özel sektörün yurt dışı borcu altı yılın zirvesinde

    Gazze’de “insanî çöküş” yaşandı

    BM’den Güney Sudan uyarısı

    Gıda enflasyonunda liderlik bizde

    Merkez Bankası faizi yüzde 46'ya çıkardı

    Türkiye’nin bütün demokratları ‘tek adam’a karşı

    İmamoğlu: Ya adalet ya sefalet

    Gram altın rekor tazeledi

    Can Atalay kararı tutanaklara eklendi

    Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

    Acil tutuklama emri çıkarılsın: "İngiltere yetkilileri el sıkışmak yerine kelepçe takmak zorundalar"

    'İran nükleer silah elde etmeye çok uzak değil'

    Trump yönetimi "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulundu

    Çalışanlarının Microsoft'a Gazze tepkisi devam ediyor: 'İsrail'e yapay zeka destekli silahlar satıyor'

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı!

    ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife artışı yüzde 245'e ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad: Bursa’ya selâm ediyorum - Bediüzzaman Mevlidine bekliyoruz
    Şükrü BULUT

    Türkiye’de AKP’yi İmamoğlu’yla, Avrupa’da Macron’u Le Pen’le temizleyemezler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdatla kırılan şevk hürriyetle canlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Allah tek iken bazen neden biz diyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Frengî ikizler: Türkçülük ve Kürtçülük
    Ahmet BATTAL

    Feodalite meselesi, “tulum çıkarmak” ve MHP’nin çıkışı
    Faruk ÇAKIR

    Eğitime de düşmanlık olur mu?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hür düşünce ve adaletin sözcüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.