“Aile Yılı”nın anlamı

Bazen Birleşmiş Milletler dünya genelinde, bazen de ülkeler kendi içinde önemli gördükleri belirli konular ya da kişiler için “yıl” ilân ederler. Belirlenen yılda o konu ya da kişi ile ilgili özel çalışmalar yapılır ve farkındalık meydana getirilir

Ülkemizde de 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilân edilmiştir. Aile Yılı’nda neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ve konuya hangi açılardan bakılmalı? Olaya sadece maddî açıdan mı yaklaşılmalı? Maddî paketler mi açılmalı? Yoksa aile fertlerini bir arada tutacak olan Peygamber Efendimiz’in (asm) ahlâkı ve Kur’ân esasları mı ön plana çıkarılmalıdır?

Ayetler ve hadislerde aile fertlerinin görevleri, sorumlulukları ve aile hayatının temelini oluşturan unsurlar ile huzur ve mutluluğun formülleri açıklanmaktadır. Ayet ve hadisler çerçevesinde yaşayan aile fertleri, dünyada mutlu ve huzurlu olacakları gibi, ebedî saadeti de kazanmış olurlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Lem’alar adlı eserinde aile hayatını şu şekilde tarif etmektedir:

“İnsanın, hususan Müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.”1 Aile hayatına gerçekten önemin veren insanlar, özellikle Müslümanlar, aile fertleri arasında hürmetle davranılmasına dikkat etmelidir. Hürmetli davranış samimi, ciddi ve vefâkarane olmalıdır. Ayrıca “Daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyet”e de riayet edilmelidir.

Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu şöyle özetlemektedir: “Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimî ve ciddî ve vefadârane hürmet ve hakikî ve şefkatli fedakârâne merhamet ile olabilir.” 2

Tahrim Suresi, 6. Ayette: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun...” emredilerek ailemize karşı nasıl davranmamız gerektiği açıklanmaktadır. Müslümanın bir nevi cenneti olması gereken aile hayatı, eğer Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet çerçevesinde sürdürülmezse sonuçlar vahim olur.

Üstad Hazretlerinin bu konudaki açıklamalarından anlaşıldığı üzere, “Benimle görüşen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. ‘Eyvah!’ dedim. ‘İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?’ dedim. Sebebini aradım.”3

Sebeplerini ve çarelerini anlattığı 24. Lem’ada da onun aileye verdiği önemi görmekteyiz.

2025 Aile Yılı’nda yapılacak çalışmaların sadece maddî boyutuna değil, manevîi yönüne de odaklanmak gerekmektedir. Ailece geçireceğimiz zamanların kıymetini bilerek Kur’ân’ın emirlerinden faydalanabiliriz ki, bu da bizi daha sağlam bağlarla birbirimize bağlayacaktır.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 322.

2- Sözler, s. 119.

3- Lem’alar, s. 322.