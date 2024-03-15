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15 MART 2024 CUMA - YIL: 55

“Üçüncü Yol: Yenilikçi Bir Perspektif”

Muhammed Yusuf Akbaş
15 Mart 2024, Cuma
Dünya, artık bir “küresel köy” haline gelmiş durumda; bu köyde yaşayan her insan, mümin, mazlum ve hakperest birey, ortak bir sorumluluğu paylaşıyor.

Üçüncü yol kavramı, geleneksel ikilemleri aşma ve yeni bir perspektif sunma potansiyeli ile mevcut seçenekleri sorgulayarak, toplumsal ve bireysel düzeyde günümüzde gerekli ve yenilikçi bir yaklaşımdır.

Üçüncü yol, bu küresel köyde umudun filizlenişine dair bir rehberlik sunabilir. Çiçeklerin baharda geleceği inancıyla, küresel dayanışma, hürriyet ve adalete yönelik bir çağrı olabilir. Mazlumların sesine kulak vermek, hakperest bir duruş sergilemek ve müminler arasında karşılıklı yardımlaşma, bu yolun temel taşlarıdır.

Geleneksel düşünce kalıpları sıklıkla bizi iki seçenek arasında sıkışmış hissettirir. Üçüncü yol, bu ikilemleri kırarak çıkış yolu sunabilir. Yenilikçi çözümleri beraberinde getirir. Bu, toplumun daha sürdürülebilir, adil ve uyumlu bir şekilde gelişmesine katkı sağlar.

Toplum olarak, bu üçüncü yolu keşfetmek ve benimsemek, karşılaştığımız karmaşık sorunlara daha etkili çözümler bulmamıza yardımcı olabilir. Demokrasinin temel prensipleri etrafında birleşerek, farklı görüşler arasında diyalog, uzlaşma ve işbirliği sağlanmasını amaçlar. Demokratlık ortak payda, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını ve endişelerini dikkate alarak ortak çözümler bulmayı hedefler. Bu yaklaşım, demokratik süreçlerin güçlendirilmesi ve demokratik değerlerin korunması için önemli bir araç olarak görülür.

Her ne olursa olsun, üçüncü yol umudu inşa eder. İnsanlar arasındaki anlayışı artırmak, kültürler arası diyalogu teşvik etmek ve ortak bir gelecek vizyonunu paylaşmak, baharın müjdesini taşır. Türkiye’nin farklı toplumsal grupları arasında daha fazla uzlaşma ve anlayışın oluşmasına da zemin hazırlayabilir. Bu model, toplumsal çeşitliliği kucaklamak ve farklı görüşleri bir araya getirerek ortak bir vizyon oluşturmak adına önemli bir fırsat sunar.

Türkiye’nin demokratik geleceği için üçüncü bir yol düşünüldüğünde, katılımcı demokrasinin bu yolda ışık tutabileceğini söyleyebiliriz. Bu paradigma, vatandaşların daha fazla sorumluluk almasını, toplumsal dayanışmayı artırmasını ve Türkiye’nin demokratik değerlerini daha etkin bir şekilde güçlendirmesini sağlayabilir.

Demokratik mutabakat ve geniş bir toplumsal uzlaşmacı bir yönetim sistemi ancak demokrat kadrolar ile gerçekleşebilir. Yönetimde keyfilik ve otoriterliğin olmadığı, liyakatin ve şeffaflığın olduğu bir anlayışı ideolojik düşünen kişilerden beklemek doğru değildir.

Yönetimde şeffaflık ön planda olmalıdır. Adaletin sağlanması ve her kesimin eşit temsil edilmesi, bu yeni demokratik paradigmanın temel taşları olmalıdır. Dürüst demokrat olmak hepimizin özlemini çektiği bir kişiliktir. Çünkü duyarlı demokratlar “önce insan” derler. Adildirler, sınıf, din ve etnisite temelli ideolojilere yanaşmazlar. Demokratikleşmeyi ve bir arada huzurlu yaşamı, demokratik bir anlayışla savunmak gerekiyor. Adaleti ancak demokrat olanlar sağlayabilir…

Her türlü provokasyona, tahrike ve teröre karşı… Bu üçüncü yol, ‘küresel köy’ün bütün mü’minleri, mazlumları ve hakperest insanları tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Her şeye rağmen çiçekler baharda gelecek inşallah…

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