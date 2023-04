Eyvah bunu da yaptık.

Eski padişahlar kim, eski şeyhülislamlar kim? Eski fetva eminleri kim, eski müslümanlar kim ki? Yeni idarecilerin, yeni Diyanet’in yanında... Vay eskiler gördünüz mü? Sizin göremediğinizi yeniler nasıl gördü? İslam'dan anlamadığınızı yeniler nasıl da anladı?

Şimdi merak ettik tabi neyi diye. Bu ileriyi göremeyen eskiler, cumaya gittikleri vakit on rekat değil de on altı rekat namaz kılarlarlarmış. Tesbih, dua... Ondan sonra camiden çıkarlarmış. Şimdiki ileri görüşlülerse gördünüz mü? Pandemi dediler, cumayı kaldırdılar. Ki arzu eden ülkeler çare bulup kaldırmadılar. Pandemi kalktı, cuma on rekat kılınmaya başland, talimat gönderip kürsülerde zaten on kılınması lazım dedirtmeye başladılar.

Eskilermiz hakkınızı helal edin. Biz hayırsız nesilleriniz. Sonunda bunuda yaptık, eyvahlar olsun bize. İslam kalasının dışındaki bir suru daha kendi ellerimizle kaldırdık. Lütfen bizi bağışlayın, Mevla bizleri af eylesin.