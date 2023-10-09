"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazetem, Yeni Asya’m

Muhammet Şahintürk
09 Ekim 2023, Pazartesi
Ah, hain nefsim. Vah, doymaz nefsim. Sen, ne tuhaf şeysin böyle? Kırk yedi senedir istifade edersin.

İstifadenden de istifade ettirirsin. Fakat, az menfaatini zorladı zanneder, içten içe fokurdarsın.

Bak, sana ne diyeceğim: Senin her işte maddi menfaat araman beni usandırdı.

Ülkemizin şartlarını sanki görmüyor, sanki yaşamıyor gibi hallere giriyorsun.

Ey uslanmaz, beni iyi dinle. Arıza veren, elindeki veya evindeki bir cihazın arızası seni korkutur. Ve acaba arıza nedir? Kaç lira tamir parası gidecek diye kara kara düşünürken bir bilgi sahibi dostunla paylaşırsın. Dostun sana “Biz zaten çayını içmeye geliyorduk, cihaza da bir bakarız” der.

Gelirler, hoş beş ile karşılar, buyur edersin. Cihaza bir bakalım mı der. Tabii hay hay dersin. Cihaza bakar, bir arıza olmayıp, hafif bir temassızlık olduğunu anlar. Eli ile cihaza birkaç şamar atar. Temas sağlanır, cihaz çalışmaya başlar. Bir anda içinden bir ‘Oh elhamdülillah’ dersin.

Değil mi? Arkadaşın, tebessüm ederek ‘Çaylarımızı söyle bakalım’ der. Sen ise, cihazın çalışması mutluluğuyla ‘Çay ne ki, size yemek ısmarlayacağım’ dersin değil mi? 

Be hain nefsim, gazetemin ücretini, aylığını peşin ödediğim için, ödemeye gittiğimde altı TL’den dokuz TL olduğunu görünce, bana, ‘ne kadar çok yükselmiş’ dersin. 

Bu gazetemde, ne kadar istifade ettiğimizi bazen sen de söylersin. Şimdi sana ne oluyor böyle?

Fakat artık boşuna uğraşma. Hiç bir halt edemezsin. Bu hizmetin, bu gazetenin anlında Risale-i Nur’un mührü vardır. Nasip eden Rabbime çok şükür, vesile olan abilere sonsuz teşekkürler olsun.

Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Gazetemin aylık ücreti olan 270 TL’yi 3 Eylül pazar günü zevk ile ödedim. Elhamdülillah. 4 Eylül Pazartesi gazetemi okumaya bir başladım. İstisnasız bütün köşe yazıları zevk ile kendilerini okutturdular. Bana şunu ikrar ettirdi: Ey nefsim, bu yazıları yazan abi ve kardeşlerimiz her biri konferans şeklinde ayrı ayrı şehirlerde bu yazıdakileri anlatsa idiler ne kadar masraf ve zahmet çekecektin değil mi?

Eh, nefis dahi işi anladı ve susmak zorunda kaldı. Elhamdülillah...

Tüm okuyanlara selam, dua eder ve bekleriz inşallah.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet çözüm değil

    Hamas: Savaş Batı Şeria ve Kudüs’e de taşınır

    İtidal ve müzakere çağrısı

    Kiracıya kira yardımı yapılsın

    Kamu görevlilerine saldırıya tepki

    Olan, yine sivillere oluyor

    Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

    Velilere KDV şoku

    Barışın şartı işgalin bitmesi

    Lübnan'daki Hizbullah: Tarafsız değiliz

    Meteorolojiden Doğu Anadolu'ya fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

    Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler

    İsrail işgali istikrarsızlığın temel nedeni

    Beşiktaş'ı rahatlatan 3 puan

    Netanyahu’dan tehdit

    Defalarca uyardık

    İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı?

    Herzog İran’ı hedef gösterdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dış gailede yeni bir safha
    İlimdar Kaya

    Vefasızın meclisinde bade içilmez
    Genel

    Şiddet çözüm değil
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Mehmet KARA

    Herkes haklı!
    Süleyman KÖSMENE

    Malın şükrü nasıl yapılır?
    Genel

    İtidal ve müzakere çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir gencin savrulması
    M. Said ZEKİ

    “Yalnızlıkta bir nur aramak”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.