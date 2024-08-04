Bir çocuk yetiştirin; doğunca sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunsun. Bir çocuk yetiştirin; ilk sözü Allah olsun.
Bir çocuk yetiştirin; yemeğine sağ eliyle başlarken başta "Bismillah" diyen. Bir çocuk yetiştirin; annesine "canım annem", babasına "canım babam" diyen. Bir çocuk yetiştirin; ilk harfi "elif" diyen. Gayesi tek dünya değil, yanında ukba diyen. Bir çocuk yetiştirin; helalinden kazanıp helalinden yiyen. Bir çocuk yetiştirin; hem dünyasını, hem ahiretini mamur eyleyen. Bir çocuk yetiştirin; küçüklerini sevip büyüklerine hürmet eyleyen.Bir çocuk yetiştirin; Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölen. Resulü ile buluşup Cennetinde Rabbi'nin cemalini seyreden. Bizlere ve her Müslüman kardeşe nasip eyle, İlahi!