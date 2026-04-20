40.000 dilli melek: İnce bağırsaklarımız

Besinlerin son sindirim adımının gerçekleştiği ve besinlerden elde edilen yapıtaşlarının emilip kan damarlarına aktarıldığı mükemmel bir fabrika-i Rabbânî: İnce bağırsaklarımız.

Emilim kaliteli değilse gıdalar kaliteli de olsalar vücudun beslenmesi sekteye uğramaktadır. Zira bedenimiz, emilip damarlara aktarılan besinlerle beslenir.

Besin emiliminin kalitesi, ince bağırsaklarımızın yüzey alanının fazla olmasına bağlıdır. Meselâ geniş bir araziye yağmur yağıyor ve biz bu yağmuru biriktirmek için elimizde bir leğen ile beklersek damlaların yalnızca az bir kısmını toplayabiliriz. Kalan damlalar akar gider... Ama bir tenis kortu (yaklaşık 200 metrekare) kadar alana su toplayan sistem kurarsak, çok daha verimli olur.

Öyle de boruya benzeyen ince bağırsaklarımız içinde ilerleyen besinlerin yeterli ve sağlıklı emilimi için, bağırsaklarımızın içe bakan yüzey alanı (emilimin gerçekleştiği alan) yaklaşık bir buçuk veya iki tenis kortu (300-400 metrekare civarı) büyüklüğünde olmalıdır. Sizce bu kadar geniş bir arazi, karnımızdaki küçücük bir alana nasıl sığar? Gelin beraber Rabb’imizin mükemmel verimli, hikmetli, israfsız, sanatlı, düzenli ve üstüne üstlük her bir hücresini hayatlı yarattığı ince bağırsaklarımıza bakalım.

Yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 2,5 cm çapında boru biçimindeki ince bağırsaklarımızın iç yüzeyi pürüzsüz bir boru gibi olsaydı borunun iç yüzey alanı toplamda sadece yarım metrekare olurdu. Dolayısıyla bağırsaklarımız 6 metre değil yaklaşık 4 kilometre olmalıydı ki anca yeterli yüzey emilimi gerçekleşsin. 4 kilometre ince bağırsak, devâsâ bir karın ve beden...

Hakîm ve Rahîm isimleriyle Rabb’imiz, bizlere mükemmel verimli organlar emanet ediyor. Emilim alanı yüzlerce kat arttırılıyor? Nasıl mı?

Bağırsaklarımızın iç yüzeyinde yüzlerce halkasal kabarıklık (plica circulares), her kabarıklığın üstünde ise yak- laşık 40.000 parmaksı çıkıntı var (villus). Her villus da “enterosit” denen bağırsak yüzey hücrelerinden oluşuyor (Her villus yaklaşık 4.000 hücreden oluşur). Bu hücrelerin de bağırsak iç yüzüne bakan kısmında aynı saç gibi bir sürü kabarıklık daha var (Her hücrede yaklaşık 3.000 tane saç gibi çıkıntı –mikrovillus- mevcut.)

İşte bu şekilde bağırsak yüzeyini tamamen ütüleyebilsek yaklaşık 400 metrekare bir alanı kapsıyor.

Bu mesele bize 29. Söz’de bazı meleklerin suretleri hakkındaki ifadeleri hatırlattı: “Elbette, Muhbir-i Sâdıkın rivâyet ettiği melâikeler hakkındaki suretler gayet münasiptir ve makuldür. Meselâ, ferman etmiş ki, bazı melâikeler bulunur, kırk başı veya kırk bin başı var. Her başta kırk bin ağzı var. Her bir ağızda kırk bin dille, kırk bin tesbihat yapar.”1

Üstad Hazretleri bu ifadelerin devamında, melekler hakkında rivayet edilen suretlerin gayet makul olduğunu anlatmak için gözümüzün önündeki “badem ağacını” örnek verir. (40’a yakın büyük dalları, her büyük dalda 40’a yakın incecik dalları, her ince dalda bir sürü çiçekler, Rabbimizin sanatını bizlere okutturur.)

Biz de Risale-i Nur’dan aldığımız bu ders ile bağırsaktaki “sirküler plikaları” aynı o başlar gibi, her plikada (başta) bulunan 40.000 “villusları” aynı o diller gibi, her villusta(dilde) bulunan binlerce “hücreleri” ve onların üstündeki “mikrovillusları” aynı o tesbihler gibi görüyoruz.

“Ya Hakîm, Ya Rezzak, Ya Latîf!” gibi Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını, üstlerindeki sanatları göstererek bizlere okutturuyorlar...

1- Sözler, s. 580.

