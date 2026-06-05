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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

YENİ ASYA

Mustafa AVCU
05 Haziran 2026, Cuma
ŞİİR

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya,

Yaradan ki sunmuş senin sesin gür.

 

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.

 

Elli yılı aşkın zamanca koştun,

Kimi gün ağladın, kimi gün coştun,

Her iki halde de sen güzel, hoştun.

 

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.

 

Asya’nın bahtı ki; meşveret, şura,

Öylece açılıp, düşme gurura,

Milletim ere ki nurlu şuura.

 

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.

 

Şiirler yetişmez senin ufkuna,

Gecenin karası ufkunda yuna,

Ses verir seslensen Nil ile Tuna.

 

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.

 

Fırat ve Dicle ki iki dost akar,

Gözleri mavice yeşilce bakar,

Dosta güven verir düşmanı yakar.

 

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.

 

Ceyhunî meşveret sağlam bir kapı,

Açıldığı menzil gülcene yapı,

Hem yeri, hem göğü çevreler çapı.

 

Allah deyip yürü, O seni görür,

Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.

CEYHUNÎ

(Mustafa AVCU)

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