ŞİİR

Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya, Yaradan ki sunmuş senin sesin gür. Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya. Elli yılı aşkın zamanca koştun, Kimi gün ağladın, kimi gün coştun, Her iki halde de sen güzel, hoştun. Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya. Asya’nın bahtı ki; meşveret, şura, Öylece açılıp, düşme gurura, Milletim ere ki nurlu şuura. Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya. Şiirler yetişmez senin ufkuna, Gecenin karası ufkunda yuna, Ses verir seslensen Nil ile Tuna. Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya. Fırat ve Dicle ki iki dost akar, Gözleri mavice yeşilce bakar, Dosta güven verir düşmanı yakar. Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya. Ceyhunî meşveret sağlam bir kapı, Açıldığı menzil gülcene yapı, Hem yeri, hem göğü çevreler çapı. Allah deyip yürü, O seni görür, Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya. CEYHUNÎ (Mustafa AVCU)

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