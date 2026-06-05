Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya,
Yaradan ki sunmuş senin sesin gür.
Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.
Elli yılı aşkın zamanca koştun,
Kimi gün ağladın, kimi gün coştun,
Her iki halde de sen güzel, hoştun.
Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.
Asya’nın bahtı ki; meşveret, şura,
Öylece açılıp, düşme gurura,
Milletim ere ki nurlu şuura.
Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.
Şiirler yetişmez senin ufkuna,
Gecenin karası ufkunda yuna,
Ses verir seslensen Nil ile Tuna.
Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.
Fırat ve Dicle ki iki dost akar,
Gözleri mavice yeşilce bakar,
Dosta güven verir düşmanı yakar.
Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.
Ceyhunî meşveret sağlam bir kapı,
Açıldığı menzil gülcene yapı,
Hem yeri, hem göğü çevreler çapı.
Allah deyip yürü, O seni görür,
Sakın yâd ellere uyma sen Yeni Asya.
CEYHUNÎ
(Mustafa AVCU)