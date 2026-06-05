Mahşerin provası

Arafat'ta semaya yükselen "Allahu ekber" sadâları, mahşer meydanında yaşanacak büyük buluşmanın Âdeta bir provasını yaşattı.

MEKKE-HAC HATIRALARI -1

Sabah namazlarımızı telbiye ve Allahu ekber nidaları ve İlâhîlerle kıldık. Arafat âdeta mahşer gününün bir provası gibi. Allah mahşerde de o derin uykudan uyandığımızda yüzümüzü kara çıkarmasın. Arafat’ta getirilen tekbirlerle ilgili olarak Risale-i Nurlar’da geçen şu bölümü buraya almak istiyorum: “Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. “Allahu ekber” “Allahu ekber” “Allahu ekber”ler ile nev’-i beşerin beşten birisine, üç yüz milyon insanlara birden “Allahu ekber” dedirmesi; koca küre-i arz, büyüklüğü nisbetinde o “Allahu ekber” kelime-i kudsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi, yirmi binden ziyade hacıların [bugün 1.7 milyon] Arafat’ta ve îd’de [bayramda] beraber birden “Allahu ekber” demeleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın binüçyüz sene evvel Âl ve Sahabeleriyle söylediği ve emrettiği “Allahu ekber” kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak rububiyet-i İlahiyenin “Rabbü’l-Ardı ve Rabbü’l-Âlemîn” azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubudiyetle bir mukabeledir, diye tahayyül ve hiss ve kanaat ettim.” (Şualar)

Gündüzümüzü Arafat’ta geçirdik

Öğle namazı vaktinde öğle ile ikindi namazını “Cem-i takdim” şekilde birlikte kıldık. Yasin-i Şerif’le başlayan hatim duaları, okunan İlâhîlerle ve Kâbe’de bulunan Diyanet işleri başkanının yaptığı uzun ama duygulu Vakfe duası ile günümüz geçti.

Müzdelife ve Mina

Arefe günü akşam namazı vaktinde Arafat’tan ayrılarak otobüslerle Müzdelife’ye gidiyoruz. Müzdelife’de Mina’da yapacağımız şeytan taşlama vazifesi için taş topladık. Burada akşam ve yatsı namazlarını da cem ederek (birleştirerek) Cem-i Tehir şeklinde eda ettik. Saat 22.30 civarında Mina’ya doğru yaya olarak yola çıkıyoruz. Otoban yoluna paralel olarak yürüyoruz. Her taraf insan dolu. Çok kalabalık. Yollara dökülen guruplar Allahu ekber nidaları ile Mina’ya doğru akıyor. Tünellerden geçiyoruz. Yol üstünde soğuk su içilecek çeşmeler konulmuş. Yaklaşık dört saati bulan uzun bir yürüyüş sonunda Mina’ya vardık. Büyük şeytana temsili olarak 7 taş attık. Allah şeytanın aldatma ve desiselerine karşı yardımcımız olsun. Dönüş yolunda Mekke’ye varınca bizi otobüslerle otelimize getirdiler. Saçımızı tıraş ederek ihramdan çıkıyoruz. Çok yorgunuz ama anlatılması imkansız büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu güzellikleri Allah herkese nasip etsin inşallah. Bize hac görevimizi sağ salim yapabilmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Bayram namazı

Bayram başlıyor. Sabah namazının ardından Bayram Namazı için otelimizin hemen yanındaki camiye gittik. Teşrik tekbirleriyle beraber namazımızı eda ettik. Orada yaşayan insanlar hep küçük çocuklarıyla birlikte namaza gelmişler. Camide o çocukların bayramlık elbiseleri ile camiyi renklendirmeleri çok hoş bir manzara... Namazdan sonra herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.

Mekke’de bayram

Mübarek şehir Mekke’den akrabalarımızı arayarak bayramlaşıyoruz. Herkes bizden dua istiyor. Allah maksutlarını en güzel şekilde kabul etsin İnşallah. Otelin mescidinde kılınan öğle namazı sonrasında bayramlaşma yapıldı. Herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Çok güzel bir kardeşlik havası esiyor. İslâm’ın getirdiği bütün âdetler tam olarak uygulansa dünya Cennet gibi olur...

Hac tavafı ve say

Yatsıdan sonra otobüslerle Kâbe’ye gidiyoruz. Haccın farz olan “Hac tavafı” ve say yapılacak... Kâbe çok kalabalık grup halinde sesli bir şekilde tekrar ettiğimiz dualarla tavafımızı yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Hacı olmak, bu şerefle şereflenmek insana tarifi imkânsız duygular yaşatıyor. Tavafımızı tamamlayıp iki rekat tavaf namazımızı kılınca Bornova’da komşumuz olan muhterem bir ablamız ve oğlu ile güzel bir tevafuk eseri olarak karşılaştık. Kâbe’nin önünde bayramlaşıyoruz.. Dualar ediyoruz. Beraberce say alanına geçip Haccın sayını da tamamladık.

Bayramın ikinci günü

Bugün sakin geçiyor. İkindi namazından sonra yine şeytan taşlamaya gidilecek. Bu defa küçük, orta, büyük şeytanlar hepsi taşlanacak. İnsanoğlu Hazret-i Adem (as) zamanından bu yana bu şeytanlardan çok çekmiş. Cenab-ı Hak bu imtihan dünyasında şeytana ve şeytanlaşmış insanlara karşı bize yardım etsin. Amin. Bayramın ikinci günü yine Mina’ya gidiyoruz. Çok aşırı derecede bir sıcak var. Şemsiyeler ile güneşten korunmaya çalışıyoruz. Yine büyük, orta ve küçük şeytana yedişer taş atıyoruz.

Bayramın üçüncü günü

Bayramın üçüncü günü de yine son olarak Mina’ya şeytan taşlamaya gidilecek. Hac için yapılması gereken ibadetler bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Rabbimizin rızası için bu vazifeleri Peygamberimizin (asm) asırlar önce bize gösterdiği şekilde yapmaya çalıştık. İçimizde çok güzel duygular var. Allah bu güzellikleri herkese nasip etsin inşallah.

MEKKE’DE ZİYARET YERLERİ

Bayram sonrası Nur Dağına gezi tertiplendi. Peygamberimizin (asm) asırlar önce yaşadığı yerleri ziyaret ederek onun İslamiyet davası için çektiği zorlukları hatırlayacağız inşallah...

NUR DAĞINDAYIZ

Nur Dağı (Cebel-i Nur), Mekke’nin kuzeydoğusunda, Kâbe’ye yaklaşık 5 km uzaklıkta yer alır. Dağın zirvesinde, Hz. Muhammed’e (asm) ilk vahyin ve Kur’ân-ı Kerîm’in ilk ayeti olan Alak Suresi’nin “Oku” emrinin indirildiği Hira Mağarası bulunur.

Peygamber Efendimiz (asm), peygamberlik öncesi dönemde sık sık bu mağarada inzivaya çekilir, ibadet eder ve tefekkürde bulunurdu. 610 yılı Ramazan ayında, 40 yaşındayken Cebrail (as) bu mağarada Hz. Muhammed’e (asm) ilk vahyi getirmiştir.

Hatice Annemizi hatırlıyoruz

Biz de zirveye doğru çıkmaya çalışıyoruz. Çok dik ve zorlu bir çıkış. Hazret-i Haticeyi hatırlıyoruz. Bu dağa tırmanarak Peygamberimize (asm) azık getiriyordu. Yolumuz üzerinde soğuk su satanlar var. Yorucu bir tırmanıştan sonra zirvedeki Hira Mağarası’nın olduğu yere varıyoruz. Ama çok kalabalık. İçinde iki rekat namaz kılıp dua etmek istiyoruz, ancak bunu mağaraya çok yakın bir kayanın üzerinde yapabildik. “Ya Rabbi senin rızan ve Habibinin (asm) muhabbeti bizi buralara getirdi. Bize dünya ve ahirette iyilik ver. Evlatlarımızı ve neslimizi hayırlı kıl. Âlem-i İslam’a ve insanlığa huzur ve saadet nasip et “ diye dualar ettik.. Allah kabul etsin, amin...

İnişi daha zordur

Herkesin söylediği şey Nur dağına zor da olsa çıkarsınız, ancak inişi daha zordur demişlerdi. Gerçekten çok doğru. İnişi zor oldu. İkindi namazımızı kılınca yola çıktık. İninceye kadar akşam ezanı okundu. Bu dağın eteklerindeki güzel bir mescidde akşam namazımızı eda ettik. Bayram sonrası Hac için mukaddes topraklara erken gelenlerin dönüşleri başladı. Biz grup olarak Bayrama yakın geldiğimiz için Mekke’deki ziyaretlerimizi tamamlayıp Nurlu şehir Medine’ye geçtikten sonra dönüşümüzü gerçekleştirdik.

—SON—