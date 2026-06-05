“Alın teri”nin kıymeti...

Dünyadaki gerginliklerin belki de en büyüğü “işçi ile işveren” arasındaki anlaşmazlıklardır.

İşçiler haklarının verilmediğini düşünürken; “patronlar” da işçilerin az çalışarak çok para kazanmak istediğini düşünür. Elbette böyle düşünmeyenler de var, ancak umumî anlamda tartışmaların temelinde böyle bir çekişme yatar.

Esasında işçi haklarına riayet edilmesi beklenin ülkelerin başında “İslâm ülkeleri”nin gelmesi beklenir. Hatırlanacağı üzere İslâm dini işverene, “patronlar”a büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Peygamber Efendimiz’in (asm) “Çalışana ücretini, teri kurumadan verin” (İbni Mâce, Rühûn, 4) emri ve tavsiyesi ortadayken İslâm ülkelerindeki işçilerin, çalışanların mağdur edilmesi, haklarının verilmemesi akla gelebilir mi? Ne yazık ki bu tavsiyeye uymayanlar vardır ve İslâm âlemi bunun sıkıntılarını da yaşıyor.

Ülkemizde de bazı işçilerin, “Keşke başka patronların yanında çalışsaydım. Yabancılar işçi haklarına daha fazla riayet ediyor” dediklerini muhtemelen sizler de duymuşsunuzdur. Tam aksi olması icap ederken, böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmak her halde kıyamet alametleri arasında sayılmayı hak eder.

Amerika’dan gelen bir haber dikkat çekici. Haber özetle şöyle: “ABD’nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Fibrebond şirketinin satışı, çalışanları için hayat değiştiren bir ödüle dönüştü. Şirketin sahibi Graham Walker, satıştan elde edilen gelirin yüzde 15’ini 540 çalışanına dağıtma kararı aldı. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, şirketin sahibi Graham Walker, Eaton’a 1,7 milyar dolara satılan Fibrebond’dan elde edilen gelirin yüzde 15’inin çalışanlara dağıtılmasını şart koştu. Bu kapsamda 540 tam zamanlı çalışan, toplam 240 milyon dolar ikramiye almaya başladı. Ortalama ödeme 443 bin dolar olurken, ikramiyeler çalışanların şirkette beş yıl kalması şartıyla kademeli olarak ödenecek. Uzun süredir şirkette çalışanlar daha yüksek tutarlar elde edecek. Çalışanlar bu paraları genellikle borç kapatmak, araç satın almak, üniversite masraflarını karşılamak ve emeklilik planları yapmak için kullandı. Bir çalışan ise tüm ailesini Meksika’nın ünlü turizm kasabası Cancun’a tatile götürdü. Aldığı ikramiye ile ev kredisini kapatan bir başka çalışan ise hayalini kurduğu giyim mağazasını açtı. Şirketi satın almak isteyen firmalara, çalışanlara yüzde 15 pay verilmesini şart koşan Walker, bu oranın özel bir hesabı olmadığını söyledi. Walker, satıştan ailesinin 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini, ancak çalışanların eline geçen yaklaşık çeyrek milyar doların adil olduğunu belirtti.” (aa.com.tr, 26 Aralık 2025)

Ülkemizde de ara sıra buna benzer haberler duyuluyor, ama esasta çalışanların memnun olmadığı belli. Keşke ülkemiz bu hususta dünyaya örnek olabilse... “Çalışana ücretini, teri kurumadan verin” tavsiyesi ortadayken işçileri mağdur edenlere ne denir ki?