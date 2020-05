Hazırlayan: MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Ben Çanakkale’de savaşırken, bizi Çanakkale’den alarak apar topar doğu cephesine götürdüler. Kars’ta 8. fırkada idik. Başımizda Molla Said vardı. Rus ve Ermeni çeteleri durmadan saldırıyorlardı. Molla Said bize”Hic korkmayın müslümanın imanı her güçten daha kuvvetlidir.” diyordu. Bize yazdığı kitaplardan okuyordu.”(Mustafa Yalçın)