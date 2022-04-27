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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Muazzam bir gece

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
27 Nisan 2022, Çarşamba
Kur’an ayı Ramazan-ı Şerif’in yirmi yedinci gecesinde ihya ettiğimiz mübarek Kadir Gecesi’nin ulviyeti ve mahiyeti, Üstad Bediüzzaman tarafından veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Üstad şöyle der:

“Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif’in nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadr’in ihyasına ve her biriniz umum Nur talebeleriyle beraber; hususan bu bîçare çok kusurlu, hasta, zaîf kardeşinizi hissedar etmenizi ve her birinizin dualarınızın binler manevi aminlerin teyidiyle dergâh-ı İlahî’de kabul olmasını rahmet-i İlahiye’den niyaz ediyoruz.”

“Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır. (...) Evet nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında belki her senede, ya cülûs-u hümayûn namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumi kanunlar dairesinde değil; belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder.

Öyle de Ezel ve Ebed Sultanı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal’i; o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur’an-ı Hakîm’i Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşağilden insanları çekmek için oruca emredilecek.” (Muhtelif risalelerden.)

Bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını Rabb-i Rahim’imizden diliyoruz...

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