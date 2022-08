Barla, her mevsimde müstesna güzelliklere bezenen bir mahaldir.

Haşmetli dağları, gür ormanları, bağları, bahçeleri ve asude mekânlarıyla Barla’nın eşi benzeri bulunmaz. Hele Eğirdir Gölü’nün mavi sularının muhteşem manzarasına doyum olmaz. Barla’nın sıcak kalpli, güzide insanların yaşadığı tarihî mekânları huzur içinde gezenler, orada güleryüzle karşılanır, selamlanır. Barla’nın dar sokaklarında mütevazı konakları, evleri, meskenleri süsleyen bahçeler, güller, çiçekler, asmalar, ağaçlar, kuşlar, kelebekler gördüğünüz her yer ve şey huzur ve sürûr verir insana…

Bediüzzaman’ın taşıyla toprağıyla mübarek addettiği Isparta havalisinde Barla, Kur’an hakikatlerinin satırlara, sayfalara döküldüğü ilk merkezdir. İnayet-i İlahi ile Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatını Barla’da telif etmiştir. Kur’an’da zamanımızın ihtiyacına cevap veren hakikatler Barla’da tefsir edilmiştir. Risale-i Nurlar, Kur’an eczanesinden verilen ilaçlardır. İnsanlık yaratılış sırrını, gayesini, vazifesini, hedefini yeniden okumaya, anlamaya risalelerle muvaffak olmuştur. Fesat şebekelerine, ifsad komitelerine ve dinsizlik cereyanlarına karşı tahkiki imanı telkin eden nurlar, Barla Medresesinin dağlarında, bağlarında, bahçelerinde teşekkül etmiştir.

Üstad Hazretlerinin Barla’da ikamete mecbur edildiği zamanda sürekli takip, tarassud ve taharri ile rahatsız edilmesine rağmen Kur’an hazinesinin mücevherleri, muhtaç gönüllere ulaştırılmıştır. Nur kâtipleri Üstadın “yaz kardeşim!” emrine imtisal ederek gece gündüz demeden Risaleleri yazıp okuyup neşretmişler. Üstadın fedakâr talebeleri Nur risalelerini kısa zamanda elden ele, dilden dile, uzak diyarlara ulaştırmışlar.

Işıktan rahatsız olan yarasalar gibi, nurun inkişafı ve intişarı yarasa mizaçlı münkirlerin huzurunu kaçırmıştır. Üstadın Kur’an feyzi ile nail olduğu ulvi hakikatler, müspet ilim ve fenlerin dilleri, delilleri ve akla hitap eden misalleri inkâr zulmetlerini darmadağın etmiştir. Bu nedenle mülhidlerin baskısı, zulümleri, tecavüzleri, ihanetleri günden güne artmış. Ölümün korkutamadığı iman ve ihlâs mücahitleri, sırran tenevveret, müspet hareket, tedbir ve tevekkül düsturlarıyla elle yazarak çoğalttıkları Risale-i Nurları, Nur Postacıları en uzak ve ücra yerlere taşımıştır.

Barla’da yüksek bir tepenin üstünde asırlık sedir, çam, ardıç ağaçlarının süslediği sade, sessiz, asude mekân ve makberde huzur içinde yatan bahtiyarlar vardır. Her biri ibret dolu, destansı hizmetleriyle, hatıralarıyla kahramanlık unvanı almışlar. Rıza-i İlahiye mazhar olmuşlar. O nurlu yiğitler cesaret ve şecaatleriyle tarihe geçmişler. Her tarafa nâzır o yüksek mekânlar, zümrüt yamaçlar, yalçın kayalıklar, haşmetli dağlar havasıyla, suyuyla, güzellikleriyle davasına, inancına hayatını adamış Bediüzzaman’ı ve onun saff-ı evvel Nur Talebelerini hatırlatır.

Şimşek gibi geçen zaman, ömür sermayesi ile birlikte fenaya ve zevale ait bu dünyalık ne varsa her şeyi alıp götürüyor. İmanın ehlinin geride salih amelleri, eserleri, fikirleri, iyilikleri, hatıraları, amelleri, hayırlı hizmetleri kalır. En zor zamanlarda Kur’an hakikatlerini, İslam’ın kudsi düsturlarını bir nur meşalesi olarak insanlara taşıyan Isparta Kahramanları, dünyanın her yerinde, her an rahmetle, minnetle ve muhabbetle anılmaktadır. “Tarihe şerefler veren erler anılırken, /Yükselmede ruh en geniş âlemlere, yerden. /Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden, /Geçmiş gibi Cennetteki gül bahçelerinden.”