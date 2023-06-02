"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Gurbet geceleri

Muzaffer KARAHİSAR
02 Haziran 2023, Cuma
Vatan, insanın doğduğu, büyüdüğü, ailesiyle, yakınlarıyla ve başka insanlarla üzerinde yaşadığı köyün, şehrin, toprakların, dağların, taşların üstünde dalgalanan bayrak altında ne varsa hepsi vatandır.

Vatan sevgisi, yüksek, kıymetli, mübarek olduğundan yüce dinimiz, vatan uğrunda ölenlere şehitlik mertebesi verilmiştir.

Daüssıla tabir edilen sıla özlemini diyar-i gurbete düşenler, yaban ellere gidenler, memleket hasreti çekenler daha iyi anlar, duygularıyla hissederler. Kültürümüzde vatan sevgisini ifade eden hasret şiirleri, türküler, yazılar, sözler, eserler çoktur. Altın kafesi, dikenli çalıdaki yuvaya “ah vatan” diyen kuşun tercihi, dillere destan olmuş.

Bediüzzaman, 1. Dünya savasında Bitlis savunmasında yaralanarak Ruslara esir düştüğünde, Kosturma’da geçen gurbet gecelerini tasvir etmiş: “Bahar da yakın. O şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette, Volga Nehri’nin hazîn şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpırtıları ve rüzgârın firkatli esmesi, beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı…”

R. Tevfik Bölükbaşı, kuşlara konuşmuş: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere/ Şimdi dağlarında mor sümbül vardır/ Ormanlar koynunda bir serin dere/ Dikenler içinde sarı gül vardır.” Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Üşüyorum” şiirinde hürriyet ve hasret var: “Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır/ Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum/ Gözlerim parke parke taş duvarlarda/ Açılıyor hayal pencerelerim/ Hafif bir rüzgâr gibi, süzülüyorum…”

Her insan gibi hasretini çektiği köyüne olan özlemi, ümidini, hayalini, rüyasını ve hatırasını bir şifre gibi cep takviminin bir kenarına iliştiren huzurevi sakini İhsan Amca: “Bu gece uyku tutmadı. Köyümü hatırladım. Epey müddet hayalimi gezdirdim. Sonrasında rüya gördüm. Sabah müdür odasında çay içtik. Ben anlatırken şu an, bedenin yanında mı? diye sorunca elimle kendimi yoklamışım! Gülüştük.”

Vefatından sonra gördüğüm küçük not, o sohbeti hatırlattı. Sabah saatlerinde kapıda durdu, selam verdi, çay çıkar mı? Selamını alıp her şey çıkar, diye İhsan Amca’ya yer gösterdim. Hoş sohbet, güler yüzlü, mübarek insanın belli ki anlatacakları var, diye düşündüm. İçindeki köy özlemini, imanlı, ihlâslı, ibadetli hayatının bakış açısı ve hoş bir üslupla anlatımı, sohbete renk katıyordu. 

Bu gece uyku tutmadı, seksen senelik hayatımı murakabe ettim. Bir varmış, bir yokmuş gibi yakınlarım, eşim, dostum birer birer bırakıp gittiler. Onları uğurladıktan sonra, başka bir ayrılık başıma geldi. Köyümden, yurdumdan huzurevine geldim. Köyümün kekik kokulu dağları, ovadaki kır çiçekleri, havası, suyu gözümde tütüyor. Her şey uzaktaki o köyde kaldı. Taş yapı ahşap işlemeli, emektar evim, bahçede yetiştirdiğim ağaçlar, çiçekler, kuzular, yem verdiğim kuşlar… düşündüğüm, hayal ettiğim dünyada her şey yalanmış!..   

Uzun gecede, karyolada sağa sola dönerken uykuya dalmışım. Rüyada, güneşli bir bahar günü köyümdeyim. Kabirde eşim ve yakınlarımı Fatiha okudum. Cami çıkışında komşularla görüştüm, çocuklara şeker dağıttım. Evimin avlusunda kuşları yemledim. Günün yorgunluğuyla evimin tahta merdivenlerden çıkarken zorlandım. 

Akşam vakti pencere önündeki divanda uyuyup kalmışım. Bir ses duydum, “hadi kalk gidiyoruz!” toparlanıp kalkarken, “Bedenin hasta ve yorgun, o kalsın! İçindeki sen gel.” dediler. İçimdeki beni alıp köyümün her tarafını gezdirdiler. Sevinç ve huzur içinde, saatlerce yüksek dağları, çiçekli kırları, zümrüt yamaçları, yeşil vadileri gezip dolaştık…  

Sabah ezanıyla uyanıp güzümü açtığımda huzurevindeki uzun koridorun ışıkları parlıyordu…

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide alarm zilleri

    Sudan için kötü haber

    Türkiye ile İsveç diyaloğunu yeniden başlatmak istiyoruz

    Rusya Federal Güvenlik Servisi: ABD'nin casusluk operasyonunu açığa çıkardık

    BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Çok büyük bir mali krizle karşı karşıyayız

    Ukrayna, NATO'dan üyelik daveti bekliyor

    Nüfus müdürlükleri LGS için açık tutulacak

    Meteoroloji yurdun batı kesimlerini uyardı

    Üreticiyi küstürmeyin

    600 milletvekilinin 335’i ilk kez Meclis’e girdi

    Böyle bir yağma görülmedi

    Bankalar kâra doymuyor

    Erdoğan, Sisi ile görüşecek

    Suriye’nin yüzde 70’i yardıma muhtaç

    Salgında ceza ödeyen 321 bin kişiye iade yapılacak

    Galatasaray rakiplerine büyük üstünlük kurdu

    Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Batı Şeria'da Talmud ayini yapan Yahudi yerleşimciler, ulaşımı ve eğitimi aksattı

    NATO Kosova'daki birliklerini arttırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK yargı kararına uymadı
    Genel

    Ekonomide alarm zilleri
    İbrahim Aktaşcı

    TOGG’unu sat(a)mayan bilge!
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı” tahkim edilmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Piyasalar güvensiz; araştırmadan almayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Hücumat-ı Sitte, duyguların röntgenini çeker!
    Süleyman KÖSMENE

    Borç verme, karz ve yardımlaşma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Meteoroloji yurdun batı kesimlerini uyardı
    Ahmet Said Aydil

    Avrupa’dan seçimlere bakış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.