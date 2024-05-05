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5 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Kendimize anlatmak...

Rifat OKYAY
05 Mayıs 2024, Pazar
Allah’a imanı kuvvetli olan, tahkiki iman sahibi olan Mümin’in Allah’a itimadı, güveni sonsuz demektir.

Çünkü nihayetsiz bir muhabbet ve şefkatle bizleri kucaklayan ve acıyan ve de kulluk edebilmemiz için her türlü imkân ve nimeti veren Allah’ın da bize itimadı, güveni, nihayetsiz ve sonsuzdur. Bu bizim itaatimizle, kulluğumuzla doğrudan, doğruya alakalıdır. Biz Allah’ı seversek O’da bizi sever.

Bu sevginin ve kulluğun yakınlaştırıcısı, rehberi, kılavuzu ve örneği ise Hz. Peygamberimiz(a.s.v.)dır. Bizim vazifemiz, görevimiz: Resulullah’ın yaptığı gibi yapmak ve yaşamaktır. İnşallah o zaman Rabbimize yakınlığın ve O’nun itimadının kazanılmasının bütün anahtarları, şifreleri aklımıza, gönlümüze, kalbimize ve ruhumuza verilir, açılır inşallah. 

Nefis ve şeytanın kendisine güven ve itimat için her yolu denediği bu imtihan dünyasında mümin bütün gayret ve çalışmalarıyla tahkiki imanı kazanmak, imanın daha ileri derecelerine terakki etmek durumundadır. Çünkü insanın kandırılması kolaydır. 

Resulullah’ın sünnetine sarılmak, ona ve sünnetlerine itimat etmek ve bütün bunları hayatımızda yaşayabilmek Kur’an ve İslamiyet’i bizlere imanlı ve ihlâslı hayatın yollarını açacak ve bu Kudsi manaları ifade eden hayatı yaşamamızı kolaylaştıracak bir itimat ve güveni sağlayacaktır.

Bu imtihan dünyasının; ince, kıymetli, nazik, nazenin, tehlikeli, zor ve zahmetli yollarında yürüyebilmek ancak ve ancak Allah’a ve Resulü‘ne itimadın, güvenin tam olduğu iman-ı tahkiki ve mertebelerinin elde edilmesi ve hayatımızda yaşanmasıyla olabilir. İslamiyet’in emirleri ancak; Kur’an okumak, Kur’an tefsirlerini okumak ve bunları manalar yüklü olduğu emirler olarak kabul edip itimat edip, güvenip yaşamakla olabilir. 

İman hem Allah’a, hem Resulü‘ne bizim kudsi görevleri yapmamız için bir anahtardır. Bir şifre, bir haritalar topluğudur. Öyleyse imanı çok kuvvetli elde etmeliyiz. Tahkiki iman ve mertebelerinde terakki etmeliyiz. 

Bu konularda bizim en büyük destekçimiz ve yardımcımız ise muhteşem Kur’an tefsirleri olan Nur Risalelerinin dikkatlice okunması, mütalaa edilmesi, anlaşılması ve nefis ve şeytanımızı susturmak için kendimize anlatılmasıdır.

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