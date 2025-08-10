Yaz döneminde bahar çiçekleri

Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı Bünyesinde Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü yaz dönemi eğitim programı verimli geçti.

Örnek çalışmalar, sosyal faaliyetler, bilimsel deneyler, ilgi alanlarına göre gezi, oyun, piknik, tasarım, sanat, atölye çalışmaları, kitap okuma, yorumlama ve anlatım, vecize ezberleme gibi çok yönlü etkinliklerle geçen program sonunda çocuklar sevinçli ve neşeli günleri geride bıraktılar.

Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hitap eden, spor, eğlence, eğitim ve sınıf ortamları için fizikî düzenlemeler yapılarak, resim atölyesi, çok amaçlı salon ve gösteri sahnesi düzenlendi. Alanında kendini yetiştirmiş, eğitim gönüllüleri ve anneler çocukların fıtratına uygun, ilgiye, isteğe bağlı, sevdirerek, özendirerek, ödüllendirerek tatil programı anlayışıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler.

Kur’ân okuma çalışmaları, Risale-i Nur Eğitim Seti uygulamaları, topluluk karşısında konuşma ve bildiğini ifade etme, şiir okuma, vecize ezberleme becerisi, resim yapma, el becerisini geliştirme, sportif oyunlar, Bahar Çiçekleri Kulübü’nün icra ettiği çalışmalardan bazılarıydı. Herhangi bir kurum ve kuruluştan yardım ve ücret almadan, eğitimci ve yönetici hanımların gönüllülük esası ile Afyon İlme Hizmet Vakfı adına gerçekleştirdikleri çalışmalar, bir eğitim projesi ve örnek hizmet modeli olarak uygulamaya konulmuştur.

Geçen yıllara göre yeni sezonda her türlü sınıf, salon, sahne, araç ve gereçlerin ve fizikî şartların, sosyal ve beslenme ortamlarının ve imkanlarının artması ile yapılan eğitimde, başarı grafiğinin üst düzeye yükseldiği çocukların program sonu gösterilerinde açıkça fark ediliyordu. Çocukların yakınlarının katıldığı veda gününde Kur’ân okuyan çocuklar, Nurlu vecize söyleyen çocuklar, şiir okuyanlar, sahabe hayatından örnekler sunanlar, piyes gösterisi, el ürünü etkinlik sergisi yer aldı.

Bir sonraki programlar: Afyon İlme Hizmet Vakfı eğitim ve sosyal etkinlik salonunda hafta sonu buluşmaları, eğitim ve etüt çalışmaları, piknik programları, tarihî ve turistik geziler olarak planlanmaktadır.