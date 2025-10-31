Yeni Asya camiası ve faaliyetleri

Yeni Asya camiası, Kur’ân ve iman davasına gönül vermiş, fahrî olarak, feragat ve fedakârlıkla çalışan insanların ünvanıdır.

Bediüzzaman’ın “Dünya fikir cereyanları içinde en kuvvetli bir iman cereyanı olarak” Kur’ân’ın ulvî hakikatlerinin izahı, yüksek manalarının tefsiri ve bir şaheser külliyatı Risale-i Nurları okuyarak ilim tahsil eden mümtaz insanların, imanlı, ihlâslı, ibadet ve istikametli topluluğudur.

Bir asırlık Risale-i Nur davasında, Yeni Asya 21 Şubat 1970’de “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” hedefiyle müsbet hareket, Kur’ân ve sünnet istikametiyle hakkı, hakikati Rabbimizin: “Emri bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-münker” ölçüleriyle yüce dinimizin emirlerini, Hz. Peygamberimizin (asm) güzel ahlâk anlayışını insanlığa tebliğ eden Risale-i Nurlar eserleriyle milyonlar, imanlarını kurtarmıştır. Yeni Asya mensupları menfî hareketlere, cereyanlara, ihtilâllere karşı; demokrasinin ve hür düşüncenin yanında yer almıştır. Anadolu’nun her köşesi Yeni Asya Neşriyatının Risale-i Nur eserleri, kitapları, dergileri, gazete ve çeşitli yayınlarının dersleriyle akıllarda, kalplerde, gönüllerde Kur’ân nuruyla aydınlanan iman, ahlâk ve fazilet çiçekler açmıştır.

Risale-i Nurlardan ilham alan dava insanları, “Yeni Asya yazıyorsa doğrudur” işareti ve markasıyla korkmadan, çekinmeden, menfaat kaygısına kapılmadan, haram karıştırmadan başarılı iman hizmetlerine imza atmıştır. Risale-i Nur meslek ve meşrebine mütenasip günlük yayınlarıyla hakkın, hakikatin, adaletin, masumların, mağdurların yanında; zalimlerin karşısında, zulme boyun eğmeyen, menfaate tenezzül ve tezellül etmeyen Yeni Asya Gazetesi medar-ı iftiharımızdır. Hayatını davasına adamış Saff-ı Evvel Nur talebelerinin zorluklara karşı gösterdikleri şecaat ve fedakârlıklar sonradan gelenlere hüsn-ü misal olmuştur.

Emirdağ Lahikasında Mustafa Osman, çalışmayı teşvik ediyor: “Fırtınaların şiddeti, havanın dehşeti sizleri sarsmasın, korkutmasın[…] kat’iyen sarsılmayınız, fütur getirmeyiniz. Çalışınız, çalışınız, çalışınız ve kat’iyen inanınız ki, Nur’un şefaati, Nur’un duası, Nur’un himmeti sizleri kurtaracaktır...”

Atalet, bedbinlik, bezginlik yok. Aşkla, şevkle, gayretle çalışan ve hizmet üreten kardeşlerin azimleri, gayretleri, hasletleri, muvaffakiyetleri bizlere heves, heyecan ve gelecek için ümit vermelidir. Yeni Asya Neşriyatın 2025 Yılı içinde planlayıp gerçekleştirdiği 11 İlde Kitap Fuarları takdire şayan bir faaliyettir. Fuarlara emeği ile, kitaplarıyla, fiilen üstlenen kardeşlerin sayesinde Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar tanıtılıyor. Yine yayınevimizin kitapları, dergileri (Köprü, Bizim Aile, Genç Yaklaşım, Can Kardeş, Fidanlık ve tanıtım broşürleri) tanıtılıp satılıyor. Yazarlar, imza programlarında okuyucularla tanışıp sohbetler ediyorlar.

Bunlarının dışında paneller, Mevlid Programları, Risale-i Nur Kongreleri, Anma Programları, sempozyumlar, seminerler, Risale-i Nur Gençlik Şûrası Programları, canlı yayınlar ve mütalaalı Risale-i Nur okuma programları, akşam dersleri, sohbetler, meşveretlere kadar gönüllülük esasıyla, faaliyetlerle devam eden hizmet kervanı rıza-yı İlâhîyi maksad edinerek ve fisebilillah niyetiyle durmadan, yorulmadan çalışıyor, gönüllere dokunuyor…

Bediüzzaman Hazretleri şöyle sesleniyor: “Evet, evet, neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira, kâinatı nağamatıyla raksa getiren hakaikin esrarını ihtizaza veren musika-i İlâhiye hiç durmuyor; mütemadiyen güm güm eder...”

Barla Lahikasında Hulusî Beyin selam ve temennisi: “Nâsırımız, hâmimiz, muînimiz, hâfızımız Allah’tır. Bütün desâisi bertaraf ederek, muhterem Üstadın vazife-i kudsiyesine sâfî niyet, samimî his ve ciddî şevkle yardım etmekte olan kardeşlerime selâm ve muvaffakiyetlerine dua eder, dualarını rica ederim.”