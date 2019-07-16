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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Küre-i arzın Risale-i Nur’dan bazı tarifleri (2)

16 Temmuz 2019, Salı
Geçen iki haftadır Risalei Nur Külliyatında “dünya, küre-i arz” ile ilgili ikiyüzü geçen tariflerden bazılarını paylaşmıştık.

Bu hafta da kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

1. Binbir çeşit erzak istif ve ihzâr edilmiş depo, iaşe anbarı, dükkân. (Sözler, Sh: 142)

2. Bir hükûmetin memleketi hükmünde. (15. Söz, İkinci Basamak)

3. Bir sofrayı rahmet. (Uhuvvet Risalesi 2. Mebhas)

4. Bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde. (Mektubat. Sh: 41/2)

5. Mânevî mahsulâtı, perde-i gaybta, meydan açıldığında, sekenesini o meydana döküp, mânevî mahsulâtları gaipten şehadete geçen. (Mektubat, Sh: 41/2)

6. Bütün mu’cizât-ı san’atın meşheri, tecelliyat-ı esmânın mazharı. (15. Söz, Üçüncü Basamak)

7. Cennet’ine mezraa. (15. Söz, haşiye)

8. Çok defa dolup mâziye boşaltılıp gayb âlemine dökülen. (15. Söz, haşiye)

9. Hadsiz kâinata ve mahlûkat âlemlerine ölçek. (15. Söz, haşiye)

10. Her sene yüzbin tarzda, masnuattan dokunmuş gömlekleri değişen. (15. Söz, haşiye)

11. Hikmete medar ve rahmete mazhar (15. Söz, haşiye)

12. Cibal ve besatîni andıran rengârenkle teşekkül eden ve dağlara nazireler yapan. (Muhakemat, sh: 80 /111)

13. Dörtyüz bin çeşit nebâtat, hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macun ve tiryakı taşıyan. (25. Lem’a, 20. Deva)

14. Fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağı. (Muhakamat sh:18, yeni:27 )

15. Güneşe iktida eden safbeste yıldızların safında durup itaat etmesini farz ve vacip kılan. (Muhakemat, 60 / 85)

16. Hayat, akıl, şuur, ervah ile ihyâ olup öyle şenlendirilmiş. (Sözler, 10. Söz)

17. Her gün dolar boşalır bir misafirhane. (Lem’alar, 26. Lem’a)

18. Her nevi madenlere mahzen. (9. Şua)

19. Kadîr-i Zülcelâl’in musahhar bir memuru, gemisi, tayyaresi. (14. Sözün Zeyli 6. Sual)

20. Kar, bered ile tezemmül veya taammüm eden dağlarıyla rengârenk besatîniyle süslenen. (Muhakemat, 80 / 111)

21. Kitab-ı âlemin bir sayfası (Muhakemat, sh: 81)

22. Mahşer-i acâib bir şecere-i kudret. (Haşir Risalesi 7. Hakikat, haşiye)

23. Mahşeri acâip, hayvan gibi imâte, ihya edilip, beşer ve hayvana bir beşik, bir gemi. (Sözler Sh: 80)

24. Masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı. (15. Söz, Üçüncü Basamak)

25. Masnuattan dokunmuş gömleklerin değiştirme âlemi ve mekânı. (15. Söz. haşiye)

26. Mâzi denizlerine ve gayb âlemine akacak bir çeşme. (15. Söz, Üçüncü Basamak)

27. Menaâzırı sermediyenin sür’atle değişen taklidgâhı, mensucâtı ebediyenin işleyen tezgâhı. (Sözler 163)

28. Mevsimlerin mahsulâtını erzak isteyenlere getiren (Şualar, Elhüccettüzzehra, Sh:551)

29. Meydan-ı ekberi dolduracak kadar mahsulât veren, mahlûkat ve masnuatı çıkaran. (Mektubat.Sh:42)

30. Müsahhar bir sefine ve bir merkûb. (Mektubat 3.Mektup)

31. Mu’cizatlı kitap. (Şualar, Şua.10. Kelime)

32. Nebâtat, hayvanat milletlerinden dörtyüz bin nev’in elbise, erzak, esliha, tâlim, terhislerini mükemmel, muntâzam, unutmadan, şaşırmadan tek kumandan tarafından verilen bahar ordugâhı. (Sözler, Sh:143)

33. Nihayetsiz bir boşlukta, bir senede yirmi bin senelik bir daireyi gezen. (Şualar, Sh:550)

34. Nihayetsiz faaliyet-i Rabbâniyenin ma’kesi ve bir nokta-i mihrakiye, (15. Söz, Üçüncü Basamak)

35. Nizamı hilkati âlem denilen şeriat-ı fıtriye-i İlâhiyenin; mevlevî gibi meczup ve misafiri. (Muhakemat, 60/85 )

36. Pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı (Sözler, Sh: 163)

37. Rahmânî iaşe ambarı (Asay-ı Musa, sh:23/4)

38. Serseriyâne, bâd-ı hava azîm bir daireyi değil, meydan-ı ekberin daire-i muhîtasını çizen. (Mektu.bat, Sh: 42)

39. Süratli, hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temsiline ve o daire-i vücut mahsulâtıyla beraber, bir meydan-ı haşr-i ekberin teşekkülüne medar. (Onuncu Mektup 2. Sual sh: 41/2)

40. Şecere-i zakkum-u cehennem’in çekirdeğiyle hamile. (Muhâkemat/71 yeni 101)

41. Yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, meydan-ı haşiri basteden. (Onuncu Mektup Sh: 42)

42. Yüzbin ağzı, herbir ağzında, yüzbin lisanı, her lisanında, yüzbin bürhânı var olan. (Sözler. 22. Pencere.)

43. Zîhayat envâlarını tecdid, teksir etmek hikmetiyle dolar boşanır bir mahşeri huveynat. (Sözler, Sh: 102)

Gelecek hafta da kaldığımız yerden devam edelim inşaallah. 

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