Yetişkin tecrübesi, gençlik enerjisi İzmir’de yanan bir gençlik ateşi

Geçen hafta sonu önemli bir hizmet faaliyeti için Ege’nin incisi İzmir’deydik.

Üç yıldan beri hem gençler hem de bütün cemaatimizi ilgilendiren Risale-i Nurların akademik çalışmalar ve esaslar dâhilinde “Müfredat Çalışmaları” faaliyeti bu defa İzmir’deydi.

Risale-i Nurların her kademede nasıl okunacağını ilmi metotla tatbik sahasına koyma tatbikatı için kalabalık bir eğitimci grubuyla çok ciddi ve verimli bir gün geçirdik.

Bu proje hem cemaat hem de eğitim ve ilim dünyası için çok önemlidir. Güzel bir akademik ve ilmi çalışmayı Ege Bölgesindeki eğitimci arkadaşlarımızla yaptık. Mübarek Berat Gecesinde oradaki cemaatle hemhal olduk. Risale-i Nur dersleri, Cevşen okumaları, hatim duaları ile çok güzel bir şekilde ihya ettik. Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Bütün bunların yanında bir gün evvel açılışı yapılan ve diğer bölgelere de örnek olup ufuk açacak bir hizmet icraatına şahit olduk. Şöyle ki:

İzmir’in Üçyol Semtinde, Yeni Asya Külliyesinin en üst katındaki manzarası çok güzel ve nezih bir bölümünü İzmir Yeni Asya, genç kardeşlerimize tahsis etmişler. Yerinde ve faydalı bir icraat. Temennimiz inşallah amacından sapmadan hizmete vesile olur. Yetişkinler ve gençlerin ortak akıl, düşünce, proje sabır, takip ve meşveretle hizmetlere yepyeni bir ufuk açacak diye düşünüyorum.

“Dershanede gençlere özel bir mekânın tahsisi!”

Bu ufuk açıcı tatbikatın geniş ufkunda şunları görmek mümkün: Meşveret kararıyla olduğu için müspet ve çözüme dayalı bir icraat olması! Kafa ve gönüller rahat.

Ağabeylerin, meşveretin, gençlerin isteklerini ciddi muhatap alıp icraatı! Tecrübe vefa!

Gençlerin kendi arzu ve isteklerini, meşverete, ağabeylere sakin ve kararlı samimi ifade etmeleri.

Gençlerin arzu ve isteklerinin, soru işareti, vehim ve yanlışa yorumlanmadan meşru dairede kabullenilip neticelendirilmesi dikkate değer!

Değişen dünya şartlarında özellikle gençlerin Risale-i Nur dairesinde muhafaza edilme düşüncesi, hizmete odaklanma feraseti takdire değer bir hareket.

Her alanda müspet hareket ve düşünceyi öne çıkarıp çözüm aramak anlayış ve basireti!

Örnek güzel hareket ve icraatlar: ihlâs, sebat, mantık ve doğru düşüncenin ürünüdür.

Risale-i Nur davasının fıtratına uygun olan ümitsizliğe düşmeden bütün olumsuz şartlara rağmen devam ettirilme arzu, iradenin tezahürü. Gençlik enerjisinin kudsi davada yeni hizmet alanı açma gayretinin müspet faaliyete dönüşmesi. Rahat ve gündeme uygun tefrişat, meşrubatın her türüne cevap veren donanımlı sessiz ve nezih bir ortam. Bu ve buna benzer birçok faydalı maddeler sıralanabilir.

Bütün bunlardan sonra, gençlere düşen Risale-i Nur hakikatlerini, tefekkürlü, mütalaalı olarak okuyup kalpleri, ruhları ve bu mekânları şenlendirmektir. Ümitliyiz, tebrik ediyoruz.

Yıllar önce Serhat şehri Van’da “BABALAR EVLÂTLAR DERSİ” diye bir uygulamayı hayretle ve takdirle dinlemiştim. Orada önde olan evlatlardı! Babalar dinleyiciydi. İzmir’de gençlik ön saflarda. Arkalarında duyarlı, dikkatli ve gayretli bir büyükler heyeti var!

Bu güzel faaliyetlerin sahibi, Ege’nin incisi İzmir’deki genç kardeşlerimiz. Arkalarında tecrübeli, ufuklu, sabırlı ve akl-ı selim sahibi “Yeni Asya okuyucuları” Ortak akılla, ufuk açıcı hizmetlere örnek olacak ve gençlerimizi sokağın girdabı ve menfiliklerinden kurtaracak bu güzel faaliyetlerini ve tatbikatlarını tebrik ediyoruz! Diğer mahallerimize ufuk açmasını diliyoruz. Tebrikler gençler! Tebrikler ağabeyler! Tebrikler İzmir’in hizmetteki güzel insanları! Ve İzmir’in nur hadimleri…