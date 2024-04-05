"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Bilgisizlik kurbanı Muharrem İnce’ye bir ihtar ve teklifimizdir

Nejat EREN
05 Nisan 2024, Cuma
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24.03.2024 tarihinde, Tarsus Belediyesinin bir açılış merasimi konuşmasında önceki partililerine hitaben: “CHP’lilere sesleniyorum. Said Nursi haindir!” demiş.

Bu konuda gazetemizde gerekeli tepkiler verildi. Şu ana kadar İnce’den bir karşılık gelmediği için, Sayın İnce’den beklediğimiz, bu haber doğruysa hiçbir mazerete sığınmadan Merhum Said Nursî ve onun fikirlerini benimseyen Nur Camiasından ve Yeni Asya Gazetesi mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesidir. Medeni bir insan ve hakpereste yakışan budur! Kendisine bu çağrıda bulunuyorum.

İnsanlar, farklı sebeblerden dolayı hatalar yapabilir, hatalardan dönmek, itiraf, özür bir fazilettir.

“İnsaniyet-i Kübra olan İslamiyet’in” bu asırda tatbikatçılarının başında gelen, hayatı boyunca müspet hareketle; hak, hürriyet, demokrasi, fazileti ve güzel ahlakı savunan Bediüzzaman’la “hainlik!” uyuşmaz!

Bu büyük hata ve gafleti yok sayacak deliller:

· “Madem ben de bu vatanın bir evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır. Maddî cihette elimden hiçbir şey gelmiyor.” (Emirdağ Lâhikası 136. M. NO. 64) diyen Bediüzzaman’a ancak ”Büyük bir kahramanlık!” Yakışır!

· Bediüzzaman’ın müellifi olduğu Risale i Nur külliyatı 1500’ den fazla mahkeme berat kararlar vardır!

· “Bediüzzaman Said Nursî’ye yalnız âlem-i İslâm değil, Hıristiyan dünyası da medyun ve minnettardır ki, dinsizliğe karşı umumî cihadında mazhar olduğu muvaffakıyet ve galibiyetten dolayı Roma’daki Papa dahi, kendisine resmen tebrik ve teşekkürname yazmıştır.” (Konferans sh. 67)

· CHP’nin Bediüzzaman’a reva gördüğü yirmi sekiz senelik zulmüne rağmen CHP’lilerin %95’ni masum sayıp, yapılan zulüm ve haksızlıkları sadece %5’ne vermesini hatırlatalım.

· Çok sayıda yabancı dile çevrilmiş olan Risale-i Nur Külliyatı dünyanın çeşitli ülkelerinde iman ve ilim dersleri, sohbetleri devam ediyor!

· Papalığın araştırmasında başka din mensuplarının %32’si Risale-i Nurları okuyarak İslama giriyorlar.

“Yakın tarihimiz tek bir mücahid tanımıştır: Said Nursi: Altmış yıl her kahra, her cefaya göğüs gererek mücadele eden biricik dava adamı. Söndürülmek istenen mukaddes ateş, onun güçlü nefesiyle meşaleleşir. Said Nursi’nin kitapları tahkiki imanın birer kalesi, kendi gönlümüzden, kendi toprağımızdan fışkıran saf bir kaynak. Risale-i Nurları okumadan ne Türk dili öğrenilebilir ne de Türk düşüncesi öğrenilebilir. Risale-i Nurlar bizim milli hazinemizdir.” Cemil Meriç

“Türkiye’nin görevi Said Nursi’yi anlamak ve anlatmaktır.” Cüneyt Ülsever (Gazeteci-Yazar)

“Bediüzzaman ekolü ilimleri barıştırdı.” Doç. Dr. Ursula Spuler (Öğretim Üyesi, Almanya)

“Risale-i Nur’u tanımadan önce Müslümandım, fakat mü’min değildim” diyebilirim. Risale-i Nur’un inkılâbı zihinlerde, kalplerde, ruhlarda ve nefislerde inkılaptır. Bu bir İslam devrimi değil, İman İnkılabıdır.” Dr. Colin Turner (Manchester Üniversitesi, İngiltere)

“Edebiyatta Victor Hugo’lar, Shekspir’ler, Dekart’lar Bediüzzaman’ın ancak talebesi olabilirler.” (Mehmed Akif Ersoy)

“Bediüzzaman’ın “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” sözleri belki, bir yerde 21. yüzyıla girerken insanlığın itirafla gelebileceği noktayı o günlerde adeta ilahi bir kanun olarak tespitinden kaynaklanmaktadır.” (Prof. Dr. Mim Kemal Öke)

“Bediüzzaman İslâmiyeti bir politik doktrin olarak ele almaz birinci meselesinin iman olduğunu fikirlerin icbar ile değil ikna ile kabul edilebileceğini söyler.” Taha Akyol (Gazeteci, Yazar)

Mesaisini iman üzerine bina eden Bediüzzaman’ın insanlığa bıraktığı büyük manevi miras; kardeşlik, barış, hak, hürriyet ve demokrasidir. Bediüzzaman’ın, insanlık, ümmet, millet ve vatan sevgisini yeniden tartmaya gerek yoktur! “Fazilet odur ki düşmanları da takdir etsin!”

Umulur ki bu görüşler İnce’nin bu büyük hatasından dönmeye vesile olur.

Okunma Sayısı: 358
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silah gönderen, suç ortağı olur

    Kur ve faizle ekonomi yönetilmez

    Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti

    Filistinli çocuklardan hiç bahsetmedi!

    Zulmü seyretmek olur mu?

    İsrail’e yaptırım uygulayın

    Enflasyon yoksulu eziyor

    İYİ Parti’de yeni istifalar

    Göçmenlere “hayvan” dedi

    Halk bize kredi verdi

    Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    İstanbul'da otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu

    Gazze'de son 10 günde 704 Filistinli daha katledildi

    29 kişinin öldüğü yangının çıkış görüntüleri paylaşıldı

    Yaz gelmeden yaz sıcakları yaşanıyor

    5 kişi gözaltına alındı

    YSK, karar gerekçesini bugün yazacak

    Ankara'daki yangına yakın bölgede oturanlara ''maske'' uyarısı

    Açlık, bir savaş silahı haline getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1989’dan 2024’e; ANAP’tan AKP’ye
    Ahmet BATTAL

    Fırtına geçiyor, kapılarımızı açalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Zulmü seyretmek olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Siyasî âfet” itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Depremde bile vazgeçmeyen seçmen...
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Genel

    Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesinin mübarekiyeti
    Genel

    Filistinli çocuklardan hiç bahsetmedi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.