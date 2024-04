Bilgisizlik kurbanı Muharrem İnce’ye bir ihtar ve teklifimizdir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24.03.2024 tarihinde, Tarsus Belediyesinin bir açılış merasimi konuşmasında önceki partililerine hitaben: “CHP’lilere sesleniyorum. Said Nursi haindir!” demiş.

Bu konuda gazetemizde gerekeli tepkiler verildi. Şu ana kadar İnce’den bir karşılık gelmediği için, Sayın İnce’den beklediğimiz, bu haber doğruysa hiçbir mazerete sığınmadan Merhum Said Nursî ve onun fikirlerini benimseyen Nur Camiasından ve Yeni Asya Gazetesi mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesidir. Medeni bir insan ve hakpereste yakışan budur! Kendisine bu çağrıda bulunuyorum.

İnsanlar, farklı sebeblerden dolayı hatalar yapabilir, hatalardan dönmek, itiraf, özür bir fazilettir.

“İnsaniyet-i Kübra olan İslamiyet’in” bu asırda tatbikatçılarının başında gelen, hayatı boyunca müspet hareketle; hak, hürriyet, demokrasi, fazileti ve güzel ahlakı savunan Bediüzzaman’la “hainlik!” uyuşmaz!

Bu büyük hata ve gafleti yok sayacak deliller:

· “Madem ben de bu vatanın bir evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır. Maddî cihette elimden hiçbir şey gelmiyor.” (Emirdağ Lâhikası 136. M. NO. 64) diyen Bediüzzaman’a ancak ”Büyük bir kahramanlık!” Yakışır!

· Bediüzzaman’ın müellifi olduğu Risale i Nur külliyatı 1500’ den fazla mahkeme berat kararlar vardır!

· “Bediüzzaman Said Nursî’ye yalnız âlem-i İslâm değil, Hıristiyan dünyası da medyun ve minnettardır ki, dinsizliğe karşı umumî cihadında mazhar olduğu muvaffakıyet ve galibiyetten dolayı Roma’daki Papa dahi, kendisine resmen tebrik ve teşekkürname yazmıştır.” (Konferans sh. 67)

· CHP’nin Bediüzzaman’a reva gördüğü yirmi sekiz senelik zulmüne rağmen CHP’lilerin %95’ni masum sayıp, yapılan zulüm ve haksızlıkları sadece %5’ne vermesini hatırlatalım.

· Çok sayıda yabancı dile çevrilmiş olan Risale-i Nur Külliyatı dünyanın çeşitli ülkelerinde iman ve ilim dersleri, sohbetleri devam ediyor!

· Papalığın araştırmasında başka din mensuplarının %32’si Risale-i Nurları okuyarak İslama giriyorlar.

“Yakın tarihimiz tek bir mücahid tanımıştır: Said Nursi: Altmış yıl her kahra, her cefaya göğüs gererek mücadele eden biricik dava adamı. Söndürülmek istenen mukaddes ateş, onun güçlü nefesiyle meşaleleşir. Said Nursi’nin kitapları tahkiki imanın birer kalesi, kendi gönlümüzden, kendi toprağımızdan fışkıran saf bir kaynak. Risale-i Nurları okumadan ne Türk dili öğrenilebilir ne de Türk düşüncesi öğrenilebilir. Risale-i Nurlar bizim milli hazinemizdir.” Cemil Meriç

“Türkiye’nin görevi Said Nursi’yi anlamak ve anlatmaktır.” Cüneyt Ülsever (Gazeteci-Yazar)

“Bediüzzaman ekolü ilimleri barıştırdı.” Doç. Dr. Ursula Spuler (Öğretim Üyesi, Almanya)

“Risale-i Nur’u tanımadan önce Müslümandım, fakat mü’min değildim” diyebilirim. Risale-i Nur’un inkılâbı zihinlerde, kalplerde, ruhlarda ve nefislerde inkılaptır. Bu bir İslam devrimi değil, İman İnkılabıdır.” Dr. Colin Turner (Manchester Üniversitesi, İngiltere)

“Edebiyatta Victor Hugo’lar, Shekspir’ler, Dekart’lar Bediüzzaman’ın ancak talebesi olabilirler.” (Mehmed Akif Ersoy)

“Bediüzzaman’ın “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” sözleri belki, bir yerde 21. yüzyıla girerken insanlığın itirafla gelebileceği noktayı o günlerde adeta ilahi bir kanun olarak tespitinden kaynaklanmaktadır.” (Prof. Dr. Mim Kemal Öke)

“Bediüzzaman İslâmiyeti bir politik doktrin olarak ele almaz birinci meselesinin iman olduğunu fikirlerin icbar ile değil ikna ile kabul edilebileceğini söyler.” Taha Akyol (Gazeteci, Yazar)

Mesaisini iman üzerine bina eden Bediüzzaman’ın insanlığa bıraktığı büyük manevi miras; kardeşlik, barış, hak, hürriyet ve demokrasidir. Bediüzzaman’ın, insanlık, ümmet, millet ve vatan sevgisini yeniden tartmaya gerek yoktur! “Fazilet odur ki düşmanları da takdir etsin!”

Umulur ki bu görüşler İnce’nin bu büyük hatasından dönmeye vesile olur.