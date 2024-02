Risale-i Nurlar ve İslam dünyasındaki önemine bir bakış - 10

DR. RECEP: “Tebliğimin konusu Risale-i Nur’un attığı tohumlar ve bunların özeti olacaktır. Ana başlık ise, Risale-i Nur’un çağdaş dini tecdid söylemi ve Risale-i Nur’un gönüllere açılan hakikatleridir. Abdülhalim hocaya çok teşekkür ederim bu vazifeyi bize verdi ve bizi de Risale-i Nur Talebesi yaptı.”

“Risale-i Nur büyük hedefi: “İmanın yüreklere nasıl konacağıdır! Hedef bu! Çünkü imanın kalbe yerleşmesiyle her şey güzel oluyor. Hz. Cebrail’in “İman nedir?” sorusunu Hz. Peygamber (SAV) tarif ediyor. Bediüzzaman Said Nursi de imanın tesirinden bahsediyor. “İmanın kalbde bir nur olduğunu, her şey ile irtibat kurdurduğunu, insan imana sahip olmakla her şeyin hakikatini gördüğünü.” söylüyor. İnsan bu hakikatleri bilmekle hakiki insan ve mü’min oluyor.”

“Said Nursi hayatı boyunca telifi hiç bırakmamıştır. Savaşın şiddetine rağmen, at sırtında telif yapmaya mani olmuyor, devam ediyor. O çok farklı bir alimdi. İmanı yerleştirmek için her sıkıntıya katlandı. Eskiden cehaletten gelen dalaletin izalesi kolaydı. Şimdi ise fen ve felsefeden gelen dalaletin izalesi güçleşmiştir. Bu korkunç dalaletlere karşı Risale-i Nur’larda manevi atom bombaları gibi hakikatler beyan edilmiştir. “

“Said Nursi imanın dokuz tane meyvelerinden bahsediyor. İnsanı Alay-ı İlliyyine çıkarıyor, Cennete layık hale getiriyor, Sanat-ı İlâhiyeyi gösteriyor. Hitaba ehil hale getirir. Ziyafet-i İlahiye ile müşerref yapar. Musibetler karşı sabrı öğretir. Şüpheleri izale eder. Uhuvvet rabıtalarını gösterir. Manevi bir kuvvettir. Ümmet fikrini müdafaa eder.”

“Risale-i Nur lar, imanın; izahını, tesirini, neticesini, eserlerini ve kâinatı tarif etmiştir. Allah ondan razı olsun. Bu tür yorumlar, imanı insana sevdiren insani meyvelerdir. İşte bu iman davası manevî bir ceset gibi dünyanın her tarafında dolaşmaktadır. Bunlar Risale-i Nur talebeleridir.”

Ezher Üniversitesi Öğretim Görevlisi. DR. MAHMUT EBULEYLA’nın tespitleri şöyleydi:

“Allah müceddidleri gönderiyor ben bu gönderme üzerinde duracağım. Üstad hazretlerinin bu kervanına çok teşekkür ederim. Said Nursi müceddid ve müçtehittir. Ben bu ünvanı seçiyorum. Said Nursi, benim gözümde İslam çerçevesini çizen bir müctehiddir! Bu ruhun sırlarındandır ve O’nun İslâm la bütünleşen yapısındandır.”

“Said Nursi batı medeniyeti karşısında afallamadı. Müslümanlar mağlup ve mahzun olduğu zamanlarda O hiç ümidini kaybetmedi İnsanlar İslamı dar buldukları ve gücünden şüphelendiklerinde İttihadı Muhammed’i yi tarif ederek ihtizaza gelecek olan azim kuvveti ve vüs’ati göstermiştir. Herkes karşısında olduğu hallerde, bütün İslam coğrafyasında insanları, üslup ve müspet hareketle ıslah etmiştir.”

“İmanın amele tebdil edilmesi ve ete kemiğe bürünmesi gerekir. Cenab-ı Hak namaz, oruç hazırlayın demiyor. Gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın diyor. Bu her türlü kuvvete işarettir. Manevi cihad, ilim, kuvvet, memleketi muhafazaya edecek her şey! Kuvvetin elde olması! Said Nursi imandaki kuvveti gösteriyor. Bu kuvvet bazen Cenab-ı Hakka karşı acz, bazen akli, medeni ve sivil ruhun terbiyesi, yani, İslam âleminin hepsini kapsıyor. Bu bir medenileşmedir. İman rabıtası üzerinde Said Nursi çok durmuştur.”

“Said Nursi eserine Kur’andan alınmış çok güzel bir isim bulmuştur. Bu da bir tohum gibi gönüllere serpilmiş ve tesir yapmıştır. Risale-i Nurlarda edebiyatın bütün kaideleri ve üsluplarını kullanmıştır. En güzel üslup olan Kur’an üslubu onu daha çok güçlendirmiştir.”

“Said Nursi ilim talebelerine, “kim hizmet edecek?” diye bir hedef ve metod koymuştu. “Bu, kardeş, dost, talebe herkese açık bir davetti! Bu çok önemli dikkat edilmesi gereken bir konudur! Edebi ilmi ve fikri gelenler dost ve kardeş olabilirken; Üstad ilmin edebine yöneliyor! ilmin edebine ve ilim talebelerine çok ihtimam gösteriyor. Onu seven talebelerinin bütün özellikleri ihlâstı. Talebeleri üzerindeki tesiri açıkça görülür. Bediüzzaman vefat ettikten sonra da Allah ona talebe dost ve kardeş nasip etmiştir.”

“Said Nursi’ye karşı gelenler bir müddet karşısında durdular ama işte görüyorsunuz Risale-i Nurların fütuhatı devam ediyor.“