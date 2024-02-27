55 yıllık yol arkadaşım Yeni Asya!

1970 Yılında Risale-i Nurları tanımamla başlayan medya yolculuğum “İttihad Gazetesi” ile başlamıştı. İlk çıktığı gün 21 Şubat 1970 tarihinden itibaren de “Yeni Asya” ile devam ediyor ve bu can bu tende kaldıkça devam edecek inşallah!

Neden mi? Çünkü ben bütün kalbimle inanıyorum ki, “Yeni Asya Gazetesi;

* Sağlam duruşun sembolü,

* İstikametin Rehberi.

* Doğruluğun bükülemeyen kolu.

* Maneviyatın susmaz temsilcisi.

* Hakkın, adaletin, hürriyetin, demokrasinin, yılmayan, yıldırılamayan, susturulamayan sesi ve bayraktarı.

* Başyazarı asrın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî olan ceridesi, varakası, medyanın en önemli temsilcisi.

* Bu mübarek vatan evlâtlarının, şaşırtılmaya çalışılan masum kitlelerinin, “işaret feneri” hükmünde ümidi.

* Daima İlâhilik ve semaviliği tercih eden, dünyevilik ve arzîliği ikinci planda tutan bir tercihin sesi, nefesi.

* Fert ve şahsı değil “Şahs-ı Manevi” hukuk, düstur, prensip esaslarını öne çıkaran bir öncü ve lider.

* Hakikat mesleğinin muvazeneli, doğru kıyasları, ibretli misalleriyle açıklayan yorumcusu.

* İhtiyar dünyanın bunalan insanlarına, enaniyet ve benliğe bürünmüş, gaddar ve bencil karakterlerine çıkış yolu ve nefes verecek Kur’ani hakikatlerin bir tarifçisi ve bülbülü.

* İman ve inanç gerçeğinin hem dünya hem ahiret hayatını hatırlatan bir manevî ihtarcısı.

* İnsanlığı karanlık çukurlara çekmek isteyenlere karşı, hidayet yolunun göstericisi.

* İnsanlığın yıldızları bütün peygamberlerin yolu İlâhi çizginin yayın sahasındaki yolcusu.

* İslâm, imanın, manevî ahkamların, insanlığa mutluluk getirdiğini yüksek sesle haykıran medya bir dili.

* Kahraman Zübeyir’in verasetinin takipçisi. Mert Kutlular’ın emanetinin istikametli temsilcisi.

* Kıymeti hakikatlerin elde edilmesi ve hazmedilmesini izah ve idrak edilmesinin kolaylaştırıcısı.

* Kudsi davanın sarsılmayan, savrulmayan, şaşırmayan, şaşırtmayan savunucusu.

* Kur’an güneşinin bu asırdaki kuvvetli bir savunucusu, aşığı, takipçisi.

* Mukaddes değerlerin asla dünyevî ve siyasî amaçlara alet edilemeyeceğini izah ve şerh eden medyanın müfessiri.

* Müspet fen ve bilimlerin doğru amaçla kullanılmasını sağlayacak parola ve katalog mihmandarı.

* Nemrutların, Firavunların, Şettatların, zındıka komitelerinin, karanlık güçlerin ve onların izlerini takip eden azgın ve fesatçıların oyunlarının bozucusu.

* Nereden gelirse gelsin, bütün menfilik, muhalefet ve şaşırtmalara karşı medyada hak, hakikatin kalesi.

* Ötekileştirmeyen, saygıyı, nezaketi, hakperestliği önceleyen bir turnusol kâğıdı konumunda bir hakikat naşiri.

* Risale-i Nur Külliyatının naşiri efkârı, doğru tahlilcisi, onu hiçbir şeye alet etmeyen sadık bir dostu.

* Sabır, aşk, şevk, müspet hareket ve metanetin en güzel tatbikçisi.

* Tarih sahnesinde, geçmişinin tasdikçisi, geleceğinin kuvvetli tahmincisi, ümit ışığı ve rehberi.

* Yüksek hakikatlerin araştırıcısı ve naşircisi.

Dünya durdukça şaşmadan, şaşırmadan, ulvî hakikatleri haykırmaya devam eden ve edecek olan Yeni Asya Gazetesini ve tecrübeli, başarılı, imanlı kadrosunu tebrik diyor. İstikamet ve sabırla hizmetlerine devam etmeleri için dualarıma devam ediyorum.

Tebrikler Yeni Asya… Tebrikler bütün güzide kadroları ve sahip çıkan samimi gönül verenlere selam olsun.

Cenabı Hak hepimizi, kötü emelli insanlık düşmanları ve zalimlerin şerrinden muhafaza etsin. Onlara hidayet ihsan etsin. Bizlere de daha şuurlu ve uyanık bir hayat versin.(Amin). Birlik ve beraberliğimizin hayat devam ettikçe devam etmesi ümit ve temennisiyle.