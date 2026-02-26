Van’da bir ilim menzili: Nurşin Camii

Üstadın İzinde Camiler

Van’ın en büyük üç camisinden biri olan (Yukarı) Nurşin Camii, Bediüzzaman Said Nursî’nin bir süre ikamet ettiği önemli mâbedlerdendir. 1923 yılında Van’a gelen Bediüzzaman önce kardeşi Molla Abdülmecid Efendi’nin evinde ikamet etmiş ardından Nurşin Camii’ne geçmiştir. Eski Said devrinin ilk talebelerinden Vanlı Molla Hamid’in nakline göre, caminin iç kısmının bir köşesinde hücre mahiyetinde bir bölüm hazırlanmış; Bediüzzaman burada kalmıştır. Molla Hâmid’in hatıralarından, Üstad’ın Van’a geldiği senenin yazını, sonbaharını ve kışını burada geçirdiği; takriben 9–10 ay Nurşin Camii’nde ikamet ettiği anlaşılmaktadır.

Medrese vazifesi de gördü

Molla Hamid aynı hatırasında şöyle demektedir: “Nurşin Camii’ne gelişlerinin üzerinden henüz bir ay geçmemişti ki, kıymetli âlim zatlar ders almak için yanına gelmeye başladılar. Molla Resûl, Molla Yusuf ve Molla Maruf en yüksek ilmî meseleleri hiç çekinmeden Üstad’a sorarlardı. Nurşin Camii bir ilim ve irfan yuvası olmuştu.”

Nurşin Camii ibadet mahalli olmanın yanında bir medrese vazifesi de gör-müştür. Bediüzzaman'ın eski talebelerinden ve 1935 Eskişehir maznunlarından İsmail Perihanoğlu; Kopanisli Molla Yusuf, Çermikli Molla Yusuf, Molla Resûl ve Molla Hâmid ile birlikte Üstad’dan burada ders aldığını hatıralarında anlatmıştır. Perihanoğlu’nun babası Abdülmecid Efendi’nin de Üstad’dan ders aldığı bilinir. İsmail Perihanoğlu’nun nakline göre, Üstâd Bediüzzaman ibadete büyük ehemmiyet veren bir hayat sürmüş; ibadetlerini çoğu zaman yüksek yerlerde eda etmeyi tercih etmiştir. Perihanoğlu, Nurşin Camii’nde onun bu hâline şahit olduğunu; Üstad’ın caminin damına çıkarak seccadesi üzerinde tefekkür ve tesbihe daldığını aktarmaktadır.1

Mâbed yeniden ihya edildi

Yukarı Nurşin Camii, 1965’ten bu yana cemaatine hizmetini sürdürmektedir. 2011 yılında meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihî mâbed, İl Müftülüğü ile hayırsever vatandaşların destekleriyle yeniden ihya edilerek ayağa kaldırılmıştır. İhya sürecinde, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin burada bulunduğu döneme ait hatıraların korunmasına ve mirasının yaşatılmasına hususî bir hassasiyet gösterildiği belirtilmiştir.2

Cami, bugün de ibadet ve eğitim faaliyetleriyle hizmetini sürdürmektedir. Ramazan aylarında mukabele geleneği devam etmekte; yaz aylarında ise çocuklara yönelik Kur’ân kursları tertip edilmektedir.

Dipnotlar:

1- Son Şahitler-I, Nesil Yayınları

2- İLKHA, “Said Nursî'nin Nurşin camiine medrese yapılıyor”, 2013.