ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Ramazan ve adalet

H. Muharrem OKUR
26 Şubat 2026, Perşembe
Bir Ramazan ayına daha bizleri kavuşturan Rabbimize şükrediyoruz.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Risale-i Nurlar’da Ramazan ayının ehemmiyeti ile ilgili pek çok noktayı aktarıyor. Maddî-manevî her yönden rahmet ayı olan bu mübarek ayda manevî kazançlar zirveye ulaşabiliyor. Rabbim hakkıyla istifade edebilenlerden eylesin.

Bu vesileyle yaşanmış bir hâtırayı nazarlarınıza sunmak istiyoruz: Emekli yüzbaşı Refet Barutçu’dan nakledildiği üzere, Isparta köylerinde Ramazan Risalesi’nin üzerinde “Ramazan’a aittir” şeklinde yazdığından dolayı, Ramazan isimli, hiçbir şeyden habersiz bir köylü vatandaş da tevkif edilerek Eskişehir’e götürülür.1 Mübarek Ramazan ayı ile ilgili bir risalenin Ramazan ismindeki bu şahsa ait olduğu düşünülerek, Ramazan isimli bu kişi tutuklanır… 

Bu garip hatıra aslında Nur talebelerine uygulanan haksız muameleleri gösterdiği gibi hak, hukuk, adalet ve hürriyetler konusunda da maalesef ne kadar geride olduğumuzu göstermekte. Suçsuz insanların da sebepsizce tutuklanması gibi darbe dönemlerinde aktarılan benzer manadaki yaşanmış hatıralar, vicdanlarımızı sızlatıyor. İsmi sırf Ramazan olduğu için tutuklanan o masum insanın ve benzer kişilerin haklarının ödenmesi konusunda ne yapmak gerekir? Bir özür ya da yanlış yapıldığını ifade etmek yaşanan mağduriyeti ne derece giderir? Benzeri olayların artık yaşanmaması, yaşandıysa da sebep olanların ağır cezalar alması, kamu vicdanını bir nebze olsun rahatlatacaktır. 

Günümüzde de maalesef bazı yanlış uygulamalar kamu vicdanını sızlatmakta, adalete olan güveni zedelemektedir. Yüz yıldır ülkemizde bazı şeylerin artık değiştiğine, değişeceğine olan inancı yıpratmaktadır. Akıllara,  31 Mart hâdisesi sebebiyle suçlu suçsuz ayrımı yapılmaksızın yapılan tutuklamalar, idamlar karşısında Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ifade ettiği şu hakikat geliyor: “Şimdiki hafiyeler, eskisinden beterdirler. Bunların sadâkatine nasıl itimat olunur? Adalet onların sözlerine nasıl bina olunur?” 2  Yüz yıl evvel sorulan bu suallerin geçerliliğini bugün de koruması oldukça mânidardır. 

Bu vesileyle bu mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, ülkemiz başta olmak üzere âlem-i İslâm’da adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, savaşların bitmesine vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.

