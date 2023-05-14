Yeni Asya davettir

Neşriyat hizmetleri, Üstadımızın yüzyıl önce başlattığı çalışmalarla birlikte başlar ve günümüze kadar sosyal hayatta devam eder.

Hizmetlerimiz adeta Sahabeler gibi, her gün Allah’ı ve ahireti hatırlatmak gayesiyle sürdürülmüştür. Bir başka yönü, inkâr cephesinin her türlü hücumunu sonuçsuz bırakmış ve haksızlık ile iftiraya dayalı hukuksuzlukları akim bırakmış olmasıdır. Bugün hizmetlerimiz hâlen işbaşında olup, meslekleri gereği yayınlarıyla hizmet veren bizleri hedef almaktadır. Bize düşen, Sahabe mesleğinin devamı olan tebliği sürdürmek ve İslâm’ın bütün insanlar için hem dünya, hem de ahiret mutluluğu sağladığını yaşayarak göstermektir.

Gazetemiz 56 yıldır aynı çizgide hizmet vermektedir. Nice insanların hidayetine vesile olduğunu, yaşayan canlı şahitlerden öğreniyoruz. Hayat devam ediyor; bu hizmet devam etmediğinde neler olacağını anlamak zor değildir.

Çünkü karşımızdakilerin en çok hedef aldığı kuruluş Yeni Asya’dır. Bizler, netice olarak hizmetlerimizin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim şahsen giremediğimiz evlere yayınlarımız giriyor ve insanları davet ediyor. Hakk’ı tavsiye ettiğimizi, büromuza gelen ve sayısını bilemediğimiz insanların itiraflarıyla anlıyoruz ve diyoruz ki: Yeni Asya okuyan pişman olmaz; her gün manevî hayatına daha iyi bir anlam katar ve İslâmiyeti yaşar. Yayınlarımızı okuyanlar, ahirzamanın her türlü fitne, fesad ve felâketinden muhafaza olurlar. Bilhassa bir insanın kurtulmasına vesile olmak, bütün insanlığın kurtulmasına vesile olmak ve bütün insanlığa hizmet etmek gibidir. Öyleyse bugün bir kişiye daha davetimizle ulaşalım.

Ne mutlu bu yolda adım atanlara...