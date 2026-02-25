Pek çok konuda Avrupa ve bazen de dünya lideri olduğumuzu herkes biliyor. Bu listeye “yalan haber liderliği” de eklenmiş gibi görünüyor.

Sosyal medyada dolaşan bir paylaşıma göre 37 ülkede yapılan ankette Türkiye’den katılanların %49’u “tamamen uydurma haber”lerle (yani sahte içerik) karşılaştığını belirtmiş.

Haberin ayrıntılarına bakıldığında bu bilginin 2018’de yapılan Reuters Institute for the Study of Journalism’in “Digital News Report” adlı uluslararası araştırmasında yer aldığı ortaya çıkıyor. Aradan yıllar geçtiğine göre muhtemelen tablo olumsuz yönde değişmiş de olabilir.

2025 Reuters Enstitüsü Dijital Haber Raporu’na göre de Türkiye’de haberlere duyulan güven azalıyor. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 2025 Dijital Haber Raporu, küresel ve ulusal ölçekte dijital haber tüketiminde değişen tabloyu ortaya koymuş.

Konu ile ilgili haberde şöyle deniliyor: “Bu seneki rapor, küresel ölçekte artan siyasî ve ekonomik belirsizlik, değişen jeopolitik ittifaklar, iklim sorunu ve dünya genelinde devam eden yıkıcı çatışmaların görüldüğü bir zamanda yayınlandı. Tüm bu gelişmelerin geleneksel medya tüketimini arttırması beklenirken, önümüzde aksi bir tablo var. Analitik ve kanıta dayalı gazeteciliğin geri plana atıldığı, gazetelerin yüzüne bakılmadığı ve basılı yayınların giderek azaldığı bir dönemdeyiz. Rapor, bu zorluklardan bahsederek başlıyor. Geleneksel haberciliğin artık halkın büyük bir kısmıyla bağ kurmakta zorlandığı ve karşılıklı güvenin azaldığı bu ortam geleceğe dair umut vermiyor. Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’te başlayan ikinci ABD başkanlığı dönemi, alternatif bir medya ekosisteminin oluşmasına geçit verdi. Trump’ın (...) hamle(si), ABD’de haberleri birincil olarak sosyal medyadan takip edenlerin oranını yüzde 34’e çıkardı. (Bu oran) Brezilya’da yüzde 35 iken, Birleşik Krallık’ta yüzde 20 olarak okunuyor. Diğer yandan birçok Avrupa ülkesi ve Japonya, bu değişime direnenler olarak karşımıza çıkıyor. Rapora dahil edilen 48 ülke vatandaşları arasında, 18-24 yaş aralığında yer alanların yüzde 44’ü, sosyal medyayı ana haber kaynağı olarak kabul ediyor. (...) Türkiye’de haberlere duyulan güven ise azalıyor. Geçen sene yüzde 35 olan güven skoru, bu sene yüzde 33’e düştü. (...) Freedom House’a göre Türkiye, son on yılda özgürlüklerde en keskin düşüşü yaşayan ilk on ülke arasında yer alıyor.” (teyit.org, 21 Haziran 2025)

Araştırmanın ortaya koyduğu bilgilere itiraz edenler olabilir. Ancak umumî anlamda haberlere ve medya vasıtalarına duyulan güvenin her geçen gün biraz daha azaldığını kim inkâr edebilir. Geçmiş yıllarda insanlar bir iddiada bulunurken, “Bu haberi gazetede okudum” diyerek delil gösterirlerdi. Şimdilerde ise bu güven büyük ölçüde sarsılmış görünüyor. Bu duruma düşülmesinde belki en büyük pay, abartılı haberlerle milleti yanıltmayı marifet zanneden “iktidara ekli medya”nındır.

Güvenilmez haberler konusunda liderlik, en az enflasyon ve hukuksuzluk liderliği kadar kötü neticeler verebilir. Bu bakımdan Türkiye’yi idare edenlerin bu meselelerle de ilgilenmesi icap eder. Doğru bilgi, doğru haber, doğru yorum Türkiye’de yaşayan insanların da hakkı...