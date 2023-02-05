"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

NATO savaşlarında Kur’an’ı alet etmek

Ömer Faruk ÖZAYDIN
05 Şubat 2023, Pazar
Dünya harbinin bitmesiyle Doğu, Batı bloku diye ikiye ayrıldı dünya, ancak bağlantısızlar da iki blokun tesirinde geçirgenlik yaşadı.

Harbin ardından birçok ülkede halk demokrasileri kurulmuş ve sosyalist hareketler çok yerde yayılmaya başlamıştı. Bu durum ABD tarafından tehdit olarak algılanmış, gelişmeler üzerine ABD ve İngiltere, SSCB’ye karşı bir siyasal savaş ilân ederek sosyalizme karşı güç birliğine çağırmıştı.

Türkiye ise; Cumhuriyetle beraber Rus yanlısı politikalar izlese de, tehditler ve Balkan ülkelerinin silahlanması ve Türkiye’nin modern silah ihtiyacı sebebiyle NATO’ya girdi.

1990’da Rusya’nın dağılmasıyla Asya’da; Azerbaycan Ermenistan, Türkî cumhuriyetleri, Avrupa’da; Polonya, Romanya, Bulgaristan bağımsızlıklarını ilan ederken çok sancılar çektiler. Eski Yugoslavya ise parçalanmanın ardından Sırbistan, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek bağımsızlıklarına kavuşurken özellikle Bosna Hersek kan gölüne döndü. Kısaca, Rusya dağılırken onlarca devleti içinden çıkarmış, dünya, soğuk savaştan yeni bir döneme girmişti. Türkiye bu zorlu süreçte düşe kalka NATO içinde dengeli (bütün hükümetler) politikalarla yerini bozmadı.

2000’lerde AKP’nin iktidara gelmesiyle önce Batı’ya şirin görünüp sonradan iç politikada olduğu gibi (demokrasiden uzaklaşarak) makas değiştirip Doğu’ya göz kırptı.

Her fırsatta Avrupa düşmanlığı pompalanarak hem müzakere sürecine girdiği AB’ye hem de NATO’da olduğu halde Rusya’dan S400 füzeleri alarak karşı vaziyet aldı.

Pandemi sürecinde ise dünya, yeni bir dönemecin eşiğine gelirken ekonomi her yeri vurdu. Özellikle Rus doğalgazına bağımlı olmak Avrupa’yı çok etkiledi. Rusya ise zengin doğalgaz yataklarına sahip olmanın gücünü kullanarak “ben ölmedim buradayım” diyerek NATO’ya girmesi muhtemel devletleri tehdit görüp tavır koydu. Bu sebeple Ukrayna’yı işgal edip milyonlarca insanın göç etmesine sebep oldu. Rusya’nın Ukrayna işgaliyle başlayan NATO krizi Türkiye’nin bölgedeki rolünü daha da arttırdı. Türkiye bir yandan NATO üyesi iken, sanki NATO içinde Rusya’nın bir müttefiki gibi hareket etmesi eksen kaymasına sebep oldu. 

Geçen hafta İsveç’te bir siyasetçi olan Danimarkalı Rasmus’un uluorta Kur’an yakması birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi. Halbuki İslâm’ı en çok yaşayan devletler arasında İslâm ülkeleri ilk 50’lere giremezken Kuzey Avrupa ülkeleri İsveç, H Norveç, İzlanda, İsviçre ve İrlanda ilk sıralarda yer alıyorken Kur’an yakma nasıl okunmalıydı? Gelen beyanatlarla anlaşıldığı gibi mesele İslâm değil, bir provokasyondu. Zira İsveç’in NATO’ya girmek istemesine Rusya’dan sonra en çok Türkiye karşı çıkıyordu. Zira İsveç’in NATO’ya girmesi üye ülkelerin onayına bağlıydı.

Erdoğan, “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce TC’nin ve Müslümanların dinî inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” dedi, ki büyük resim ortaya çıkıyordu. Elbette ki Rasmus’a tepki göstermek hamiyetin gereğidir. Fakat, Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e NATO kartının öne sürülmesi, dinî hassasiyeti gölgeledi ve de Kur’an yakma provokasyonu arkasında Rusya’nın olduğu şüphelerini artırdı.

Her ne ise; Hürriyet varsa isteyen istediği yere girsin. Siz rehberimiz, iki cihan saadetimiz olan Kur’an’ımızı dünyanızın pis siyasetine alet etmeyin yeter! 

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın

    'Böyle giderse hayvancılık biter'

    İsrail’in Filistin ihlalleri çizmeyi aştı

    Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

    “Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

    İlaçlara ulaşım zorlaştı - Vatandaş birçok ilaç grubunda sorun yaşıyor

    İstanbul'da kar bekleniyor

    Düşen, alım gücümüz

    81 il valiliğine 2. yarıyıl tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi

    Esir değişimiyle 116 Ukraynalı, 63 Rus askeri serbest bırakıldı

    Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

    BM, ABD - Çin geriliminden endişeli

    'Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor'

    Şili'de ölü sayısı 13'e yükseldi

    Haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak

    Genç Yorum bu ay edebiyat konusunu ele aldı: Edebiyat hayatımıza nasıl dokunabilir?

    Otomotiv sektörü incelenecek

    Çorum - Laçin'de 4 büyüklüğünde deprem
    📷

    85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    NATO savaşlarında Kur’an’ı alet etmek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolsuzlukların hesabı sorulacak
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti demokrasi ile payidar etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her konuda israf!
    Mehmet KARA

    En büyük kazanım, istişârenin hâkim olması
    Adnan NACİR

    Poli(klini)tika
    Rifat OKYAY

    Bilakis ne olursun?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.