Çocukluk ve ilk gençlik günlerinden itibaren gönül bağı kurup 1978 Nisan’ının son günlerinde yayın kadrosuna dahil olduğumuz Yeni Asya’daki 47. ve köşe yazılarındaki 33. yılımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Geriye dönüp bakınca, adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu zaman zarfında Cenab-ı Hakkın bize çok güzel hizmetlerde bulunma fırsatı ve imkânı verdiğini görüyor, bunun için Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ediyoruz.

O zaman Cağaloğlu Yerebatan Caddesinde bulunan binamızda, yayınevimizin kütüphane olarak da kullanılan editörler odasında İngilizceden tercümeler, kitap tashihi ve İlim Teknik Serisini meyve verecek olan Ramazan sayfası çalışmalarına katılımla başlayan bu serencam, zamanla kitap editörlüğü, Köprü-Bizim Aile dergileri ve 1992 sonrası gazete odaklı görevlerle devam etti.

9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel’le, yasaklı döneminde Köprü için yaptığımız ve çok ses getiren mülâkatlar...

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Denktaş’ın, Gençlik Serimizde yayınlanan birbirinden güzel kitapları...

Gerek Köprü’de, gerek Yeni Asya Yayınları olarak, geniş bir yelpazede yaptığımız çok kaliteli ve muhtevalı yayınlar...

12 Eylül’ün yasaklarına ve darbe anayasasına karşı verdiğimiz demokrasi ve hukuk mücadelesi... Ve yasakların camia olarak gösterdiğimiz yoğun gayretler neticesinde kıl payı farkla kalkması...

Keza 28 Şubat sürecinde yaşadıklarımız... DGM savcıları ve mahkemeleri üzerinden yapılan baskılar... Başörtüsü yasağı başta olmak üzere dönemin hukuksuzluklarına karşı çıktığımız için gazetemiz hakkında verilen toplatma kararları, açılan soruşturma ve davalar, mahkûmiyet kararları...

Ve 15-20 Temmuz sürecinde maruz kaldığımız hücumlar, bütün Yeni Asya mensuplarıyla birlikte basın kartı ve gri pasaport gibi konularda uğratıldığımız hak gaspları, yargı tacizleri, 58 günlük hukuksuz tutukluluğumuz...

Ama her hal ve şartta herkes için ve her zaman hakkı, hukuku, adaleti, demokrasiyi ve hürriyetleri savunma mücadelemiz...

Bunun kamuoyuna da mal olan belgeleri yazılarımız, kitaplarımız, konuşmalarımız, sosyal medya mesajlarımız ve görsel yayınlarımız...

Bütün bu hengâmede istemeden ve farkında olmadan incittiğimiz insanlar varsa hepsinden, samimiyetimize bağışlamaları temennisiyle helâllik dilerken, şahsımıza yapılan hücumları, nefsimize bakan yönüyle helâl ediyor, hizmetin hukukuna taalluk eden cihetini ise şahs-ı maneviye ve Rabbimize havale ediyoruz.

Ve bizi böylesine ulvî bir hizmette istihdam eden Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ederken, iman-hürriyet-adalet eksenindeki tavizsiz ve kırıksız çizgide son nefesimize kadar şahs-ı manevî ile beraber yürüme duamızı tekrarlıyoruz.

