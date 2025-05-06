Bir takkenin kırk yıl hatırı olurmuş

Geçen yıl arşivimi karıştırırken 1989 tarihli eski bir dostumun mektubuna rastladım. Okuyunca çok hislendim.

"Keşke Fethi Beyle bir görüşüp konuşabilsem" dedim. Bu arzum zaman zaman aklıma geliyordu. İzmir’den Mustafa Ağabeyle bayramlaşmak için telefonla konuşurken, Fethi Bey’in vefat ettiğini söyledi. Çok üzüldüm. Mektubu tekrar okudum ve gözlerim yaşardı. "Allah rahmet etsin" dedim.

Öğretmen olarak İzmir’e tayinim çıkmıştı. Merkezde bir orta okulda göreve başladım. Bu dönem içerisinde benden çok yaşlı olan öğretmen Fethi Beyle tanışmıştık. Bu arada dostluğumuz her geçen gün artıyordu. Teneffüslerde kantinde ya da bahçede beraberdik. Artık boş zamanlarda birbirimizi arar olmuştuk. İki sene beraber çalışmamıza rağmen sanki kırk yıllık arkadaş gibi olduk. Allah affetsin içki de kullanıyordu. Ben kendisine "Pastaneye gidelim beraber başka içecekler içelim" diyordum. Demokrat bir kişiliği olduğu için çok iyi anlaşıyor ve birbirimizi kırmıyorduk. Bir ara İzmir Yeni Asya Bürosuna götürmüş arkadaşlarla da tanıştırmıştım. Zaman zaman beni bürodan sorduğundan da bahsetmiş mektubunda. Demek benimle yüz yüze görüşmeyi o da arzulamış. Ama nasib olmadı.

Mektubuna bana hitaben “Can Kardeşim” diye başlamış. Beraber olduğumuzda da aramızda en az yirmi yaş farkı olmasına rağmen bana “abi” diye hitab ederdi. Mektubunda da birkaç yerde aynı hitabı kullanmış. Beni en sevindiren yanı namaza başlamış olmasıydı. Tabiî Ramazan keyfi de vardı. “Dinî kitap okumaya da fırsat buluyorum. Teravih namazı kılıp Kur’ân okuyorum. Bana vermiş olduğun takke beş vakit başımda” diyordu. Bu arada ben takke verdiğimi hatırlamıyorum. “Her zaman seni hatırlıyorum. ‘Fethi Ağabey bizi unuttu’ demeyin, her an aklımdasın. Selamün aleyküm Ağabeyim” diyerek mektubunu bitirmiş.

Evet insan yüz kapılı bir hane gibidir. Mutlaka bir açık kapı bulunabilir. Niyetimizde hizmet olunca Cenab-ı Allah mutlaka bir sebeb halkeder. Her düşüncedeki insanlara Risale-i Nurdaki hakikatlere ihtiyacı vardır. Bazen kötü alışkanlıkları olan insanlarla ilgilenildiği zaman çevremizden tepki de görebiliyoruz. “O kişiyle nasıl arkadaşlık yapıyorsun?” gibi. Bu tepkileri dikkate almadan insanlarla iyi ilişkiler kurmak ve güzel örnek olmak gerekir.