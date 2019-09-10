Azalan “kültür kitabı” üretimi yeniden artışa mı geçiyor?..

Hemen belirtelim ki “kültür kitabı” ta’birinden kastımız Yeni Asya Neşriyat’ın (YAN) Risale-i Nur neşriyatı dışındaki eserleridir... Evet, YAN’ın geçen yıl (2018) dibe vuran “kültür kitabı” üretimi bu sene—daha şimdiden—artışa geçmiş görünüyor!

Mevzuun anlaşılması için Ocak 2017’den Nisan 2019 (son kitabın çıkış tarihi) devresine kadarki kitap üretim rakamlarını vermemiz gerekiyor ki şöyle:

2017 yılı kitapları: “Adı Cumhuriyet,” “Darbeli Demokrasi,” “Hangi Avrupa?,” “Hayatın Tâ Kendisi,” “Hey Gidi Günler Hey!,” “İttihad’dan Yeni Asya’ya,” “Olağanüstü Hâllerimiz,” “Risale-i Nur Okuma, Anlama ve Anlatımları” ile “Üç Dal Papatya...”

2018 yılı kitapları: “Ahirzaman Alâmetleri,” “Eski Hâller-Modern Zamanlar” ile “İslâm Kahramanı Adnan Menderes...”

2019 yılı kitapları: “Dört Mekân-Dört Su,” “Görgü Kuralları” ile “Zübeyir Gündüzalp...”

Şimdi de bu “dibe vurma” ve “dipten çıkış” üzerine notlarımızı paylaşalım inşallah...

TWEET’LERLE SARSILAN EKONOMİ!

Bilhassa Temmuz-Ekim 2018’de “Rahip Brunson krizi” yüzünden Türkiye’de yaşanan “döviz kurları artışları,” yayıncılık sektörü dâhil tüm ekonomik sektör ve piyasaları vurdu.

Meselâ “gazete, dergi, kitap vs.” gibi geniş bir spektrumda üretim yapan yayıncılık sektörü, temel girdi maddesi olan “kâğıt” noktasında—bir KİT olan SEKA’nın özelleştirilmesinden sonra—tamamen dışarıya (ithalat) bağımlı hâle ge(tiri)ldiğinden dolayı fahiş derecede artan kâğıt maliyeti sebebiyle ilk birkaç ay âdeta sendeledi.

Elbette kitap piyasası—ki YAN dâhil—ilk çare olarak, fiyatları yeni şartlara göre düşük kalmış olan ma’mullerine “zam yapma”ya koyuldu! Böylece stoklardaki kitapların malî değeri muhafaza altına alınmış oldu.

Yayıncılık sektörü bakımından “pazarlama-satış” noktasında çare “fiyatları güncelleme” olarak bulunmuştu bulunmasına, ama yeni ve yüksek fiyatlardan kâğıtla yeni bir üretim nasıl yapılacaktı?

Allah’tan güz mevsimi, yani yeni eğitim sezonu başlıyordu. “Eğitim” demek aynı zamanda “kültür,” dolayısıyla “kitap fuarları” demekti.

Fuarlarla nefes almaya başlayan yayıncılık sektörü, arayı da fazla açmadan kitap üretimine yeniden yöneldi.

“RİSALE-İ NUR İLÂNATI” UĞRUNA...

2018-19 fuar sezonunda YAN—Nisan’18 itibarıyla—toplamda 16 kitap fuarına katılmış bulunuyor.

İşte, fuar çetelemiz: Manisa (28 Eylül-07 Ekim 2018), Eskişehir (06-14 Ekim 2018), Rize (16-26 Ekim 2018), İstanbul TÜYAP (10-18 Kasım 2018), Şanlıurfa (23 Kasım-02 Aralık 2018), Mersin (24 Kasım-02 Aralık 2018), Van (07-16 Aralık 2018); Adana 05-13 Ocak 2019), Ankara (15-24 Şubat 2019), Samsun (16-24 Şubat 2019), İstanbul (23 Şubat-03 Mart 2019), Trabzon (15-24 Mart 2019), Denizli (05-14 Nisan 2019), İzmir (06-14 Nisan 2019), Afyon (12-21 Nisan 2019), Hatay (20-28 Nisan 2019)...

(Kocaeli’de 05-13 Mayıs 2019’daki kitap fuarına YAN’ın katılması maalesef engellendi!)

Fuarlarda stand kiraları epey yüksek olmasına rağmen YAN—bilhassa “Risale-i Nur’un ilânatı” uğruna—tüm menfî şartları göze alarak yurdun dört bir tarafındaki tüm fuarlara katılmaya çalıştı ve bunu da büyük nispette başardı, diyebiliriz!

Kısacası, elhamdülillah fuarlar iyi geçti ve kitap üretimi de artmaya başladı gibi...