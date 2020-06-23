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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Bir “Bediüzzaman araştırmacısı:” Abdülbâkî Çimiç

23 Haziran 2020, Salı
Bediüzzaman’la alâkalı veya onun âsârı ve fikriyatı hakkında herhangi bir şey yazmak kolay olmadığı gibi herkesin harcı da değildir her hâlde.

Üstelik bu kadar çok müntesibi varken, hattâ azımsanmayacak sayıda doküman ve kaynak eser ortaya çıkmışken… 

Yani kastî veya değil, yanlış bir bilgi veya yorum serdedildiğinde karşısına çıkacak âdeta “ordu” mesabesinde “talebe-kardeş-dost” sıfatlarını haiz, ehl-i tahkik bir okuyucu kitlesi mevcut. 

Gerçi kaynakların az olduğu 1970’li senelerde Kutaygillerin bilhassa “Bediüzzaman biyografisi”ne dair bilgi ve yorum hataları ile bunların yol açtığı telâkkileri düzeltmek biraz zaman aldı, ama nihayetinde ortalık duruldu sayılır.

Bu sebepten bir müddettir şahsen biz de neşriyatımız içinde şöyle dört başı ma’mur (akademi dünyasının da istifade edebileceği) bir Bediüzzaman biyografisi ihtiyacından dem vurup duruyoruz. Ve galiba onun işaretleri gelmeye başladı gibi... 

YÜZLERCE YAZI, ONLARCA SERÎ!

Sadede gelirsek, gazetemizde 10 seneyi aşkın bir müddettir yazılar kaleme alan eğitimci-yazar Abdülbâkî Çimiç, bizim nazarımızda—herkese nasip olmayacak şekilde—bir  “Bediüzzaman araştırmacısı” olup, ne mutlu ki yazılarıyla kendisini “Risale-i Nur hizmeti”ne adamış görünüyor.

Meraklısının “yeniasya.com.tr”deki “yüzlerce yazılık” arşivinden de ulaşabileceği üzere, yazarımız en az yarım düzine kitap çıkabilecek bir “background”a sahip. İşte, son dokuz senede köşesinde (“Feyz-i Nur”) kaleme almış olduğu o “müthiş” onlarca serî yazı: 

* Risale-i Nur’da içtimaî ve siyasî mes’eleler, *  “Hayat-ı beşeriye bir bataklığa girdi,” * Risale-i Nur’da cumhuriyet ve demokrasi, * Risale-i Nur’dan Demokratlara bakış, * Cadde-i Kübrâ ve Risale-i Nur, * Risale-i Nur’da meslek ve meşrep, * Risale-i Nur’u şerh ve izah, * Risale-i Nur’u şerh ve izahta temel esaslar, * “Fihrist Risalesi,” * Molla Said ve Said Molla, * Hür Adam, Millî Mücadele’de nerede miydi?, * Risale-i Nur’da cüz-î ihtiyarî, * Dimağın mertebeleri, * Nur Talebelerinin vasıfları, * Siyaset-i âliye-i İslâmiye, * Menfî siyasetin mahiyeti, * Bediüzzaman ve Konya, * Abdülkadir Geylânî ve Bediüzzaman, * Mevlânâ Halid-i Bağdadî ve Bediüzzaman, * Risale-i Nur’dan müsbet Avrupa’ya bakış, *  “Haydar” mes’elesi, * Risale-i Nur dersleri, * Bediüzzaman ve “hudut,” * Bediüzzaman’ın Risale-i Nur dersleri, * Zübeyir Gündüzalp’in ders usûlü, * Risale-i Nur dersi yapılırken nelere dikkat edilmeli?, * Risale-i Nur’u okumak ve dinlemek, * Mehdî-i Âl-i Resûl ve şahs-ı mânevî, * Hz. Îsâ ve Îsevîler, * Uhuvvet-i İslâmiye, * Şeriat-ı İslâmiye, * Şeytan’ın desiseleri, * Bediüzzaman ve seyyidlik...

VE YAZARLIKTA “ZİRVE” NOKTASI...

Yazının girişinde “işaret”ini verdiğimiz üzere Çimiç Hoca, Ekim 2019’dan beri yine köşesinde çok şümullü bir serî yazı kaleme alıyor: “Ahirzaman Müceddidi: Bediüzzaman...”

Gazetemizde “Bediüzzaman’ın hayatından tesbitler” üst başlığıyla neşredilen serî—şahsen bu fakirin de beklediği tarzda—tamamen belgeli ve dipnotlu, hattâ şimdiye kadar edinilmiş en doğru kronolojik bilgileri havî. 

Tamamlanması birkaç seneyi bulacak serî yazı nihayetinde kitaplaşır mı bilemeyiz; —inşallah  Yeni Asya Neşriyat (YAN) bu projeye “sıcak” bakabilir! 

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