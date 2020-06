“Umumî musîbet, umumî bir temizliği zarurî kılar”

GENÇYORUM

* İnzivaın hakikati [ş]u değil midir aslında?: Kendi kabuğuna çekilip kendi varlığının derinliğine inmek... Oradan gerçek varlığa yol bulmaksa sonuçtur. “Kendini bilen, Rabbini bilir.” sırrınca, ancak kendi kendimize kalmayı başardığımızda gerçekten kim olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi ve kendi varlığımızı gerçekleştirmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu keşfedebiliriz.

(Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Eğer insan bir yanlışı yapmamayı kendi âleminde içselleştirip bunu anlamlandırırsa—meselâ Allah’ın rızasını kazanmak asıl gaye olursa ya da ahlâkî açıdan doğru bulursa—bu sefer nerede olursa olsun o günaha meyletmez, serbestçe işleyeceği ortamda bile kendini kontrol edebilir; hattâ bir zaman sonra bunu kontrol altına alma ihtiyacı dahi hissetmez—çünkü zâten bu ahlâk onun ruhunda yerleşmiştir...

(Ayşenur Akay)

* (...)Hz. Âdem’in (as) yaradılışı ile Hz. Havva’nın yaradılışı arasında bir tek önemli fark vardır: Hz. Âdem’in (as) zigot anlamındaki hücresi direkt topraktan yaratılırken Hz. Havva’nın zigot kapasitesindeki hücresi topraktan başlatılmadan Hz. Âdem’in (as) bir hücresinden yaratılmıştır. Esprili bir ifadeyle, Hz. Havva çamura bulaştırılmadan yaratılmıştır!

(Bahri Tayran)

* Dünyadaki yiyecek üretimi 20 milyar insanın ihtiyacını karşılayacak miktarda; ancak “açlık,” insanlığın en büyük dertlerinden biri! Yani sorun “balık tutamamak, tutmayı bilmemek ya da öğrenmemek”te değil, sorun “paylaşmak”ta... Günümüz demokrasilerinin en büyük eksiği, zekât müessesesini kuramamış olmaları[dır].

(Caner Kut)

* İbadetle ebedî hayatı kazanmak, insanın kendisine ihsan edilen ömürde yapabileceği en büyük ticarettir—vücuda da o kadar ağır değildir.

(Muhammed Gündoğan)

* Modernizmden sonra postmodern durum da insanın iki müthiş yarasına merhem olamamıştır: “Müz’iç ve hadsiz bir âcz-i beşerî; diğeri elîm, nihayetsiz fakr-ı insanî...” [Sözler(Yedinci Söz)] Bediüzzaman, “âcz-i beşerî” yarasının ilâcı olarak en müthiş musîbet karşısında dahi sabır ve tevekkül göstermek mânâsında Sultan-ı Cihan’a (cc) dayanmayı [gösterirken], “‘Fakr-ı insanî’ için en mükemmel ilâç ise kâinatın her şeyinden bir menfaat çıkarmaya çabalamak değil, belki Rezzak-ı Rahîm’in rahmetine itimat mânâsında şükür ve kanaatle talep ve duâ etmektir.” der.

(Mustafa Eren Bozoklu)

* (...)[Umumî] musîbet umumun hatasından kaynaklı olduğu için umumî bir temizliği zarurî kılar.

(Mustafa Usta)

* Normalde bağlanma ve aidiyet insan için bir kısıtlanma ve özgürlük ihlâliyken, özgürlüğün sahibi Yaratıcıya olduğunda insanı gerçek özgürlüğe kavuşturur.

(Sertaç Lüser)

BİZİM AİLE

* İyi bir gözlemci olmak ve empatik yaklaşım... Bizi iyi anne-baba yapacak başka bir şey yok—kendimizde başka yeterlilik aramamıza lüzum da yok! Bu iki şeyi yerine getirmeye çalışırsak çocuğumuza ihtiyaç duyduğu şeyi ihtiyaç duyduğu anda verebiliriz Allah’ın izniyle.

(Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* [Zor] dönemlerde hedefimiz süreci “zararsız atlatmak” değil, “en az zararla atlatmak” olmalıdır. Çünkü bu tür dönemlerde hiçbir olumsuz etki yaşamamak mümkün olmadığı gibi bu yönde verilen çaba da aksi etkilere sebep olur!

(Banu Arslan)

* Günlük tüketmeniz gereken su miktarını kilonuz x 0,03 formülüyle hesaplayabilirsiniz. İçtiğiniz çay ve kahve, günlük tüketiminize dâhil edilmez; [fakat] içtiğiniz bitki çaylarını, tüketeceğiniz sıvı miktarı içinde hesaplayabilirsiniz...

(Hasan Hüsnü Eren)

* Bağışıklık sistemimize yapacağımız her destek, hastalıklara karşı alacağımız en önemli tedbirlerden biri[sidir].

(Yeşim Akkaya)

