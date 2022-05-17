“‘Yediği yanında, yemediği arkasında’ dönemi geçti!”

GENÇ YORUM

* İnsan (...) “acz ve fakr”ının farkına varmalı, haddini aşmadığı ölçüde “ilham”a mazhar olacağını bilmelidir(...). (Cenk Çalık)

* Hepiniz hatırlarsınız; Pakistanlı bir genç, işgal başlamadan 10 ay önce, İsrail’in Filistin’i bombalamasını destekleyen Zelenski’ye “Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa’yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!” demişti. Ve kader, Pakistanlı genç Hissam Ullah Baig’i haklı çıkardı... (Fethiye Akay)

* O (asm), Sünnet-i Seniyyesi ile, “yeme içme, giyinme, yürüme, oturma, kalkma, yatma, düşünme, konuşma, akıl, fikir, kàbiliyet, zaman...” gibi aklımıza gelebilecek hemen hemen bütün sahalarda “üsve-i hasene” (en güzel örnek) olmuş; “İktisat, vasat üzerine bir hayat nasıl yaşanır?” sorusunun cevabını fiilen göstermiştir. (M. İsmail Tezer)

* (...)Müslümanların İslâm’ı yeterince doğru temsil edememesi ve/ya yanlış uygulaması ile, Müslüman olmayanların İslâm’a “soğuk, mesâfeli ve/ya düşmanca” bakışı insanlığı dünyâ barışından mahrum ediyor! (M. Said Zeki)

* (...)Îman hakikatlerini inkişaf ettirmek için bu zamanda en yüksek kaynak Risâle-i Nur olsa gerektir; çünkü doğrudan Kur’ân güneşinden gelmiş bir nurdur. (...) O hâlde, “îman hakikatlerini ilmelyakin ve aynelyakin ve hakkalyakin derecelerinde inkişaf ettiren” (Sözler, Konferans) bu eserleri muhakkak okumalı, hem pek çok okumalıyız! (Sümeyye Tuna & Emine Sultan Çakır)

* (...)Bediüzzaman’ın (...) bir sözü vardır: “Hasen, ahsenden iyidir.” Yâni “iyi bir iş, en iyi işten daha iyidir.” Çünkü bâzen “en iyiye ulaşayım” derken iyiyi de elimizden kaçırıyoruz! Yeterince iyiye ulaşmak, hedefimiz olacak... (Şeydâ Sultan Zengin)

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BİZİM AİLE

* İslâm iktisat anlayışında “bereket unsuru” denen bir şey vardır ki bunu başkaları anlamaz. Yâni siz israf sayılan tüketimden “Allah’ın sevmediği bir şey olduğu” inancıyla meselâ 10 birim kurtarırsanız elinizdeki sâdece 10 birim artmış olmaz, ona bir de sizin niyetiniz oranında Allah’ın katkısı, yâni bereketi eklenir—malınız, ömrünüz, zamanınız bereketlenir. (Elmas Zeynep Salihoğlu)

* Şefkati “zararsız bir duygu” gibi düşünüyoruz; hâlbuki şefkatin suiistimâli de söz konusu! Yerin altında saklı olan mâdenler gibi “şefkat” mâdenini keşfetmemiz ve bize verilme hikmetine mutâbık kullanmamız gerekir. “Hanımlar Rehberi”nde geçtiği üzere, bu duygu İslâmî terbiyeyle hakikî mânâsında yaşanabilir ve yansıtılabilir. (Fatmanur Öztaş)

* “Kàle alınma, güven duyulma, varlığından haberdar olma, değer görme...” Listeyi uzatabiliriz! Evet, bu psikolojik ihtiyaçlar ekmek gibi, su gibi önemlidir. Bu ihtiyaçların “çocuklarla iletişimde, ergenlerle iletişimde, hattâ eşler arası iletişimde” kesinlikle, ama kesinlikle karşılanması gereklidir. “Yediği yanında, yemediği arkasında” dönemi geçti!.. (Mustafa Taşkın)

* Issızlığımızda ne olduğu belirsizler büyütmesin yavrularımızı! Bizlerden bulamadıkları sevgiyi, ilgiyi ve muhabbeti ekranlarda arat[tır]mayalım—tercihlerini, terbiyelerini meçhûllere havâle etmek, “kuzuyu kurda teslim”den farksızken!.. (Nuriye Sağdıç)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Nisan 2022 tarihli sayılarından derlenmiştir.

