Şahin Aksoy rahmet-i Rahmana kavuştu

Zaman, hızla kıyamete doğru akarken, kıyamet alâmetlerinden anî ölümler de çoğalıyor. En son vefat haberi de, Şahin Aksoy kardeşimizden geldi. Ânî bir kriz neticesi, 67 yaşında iken, vefat etmişti.

Şahin kardeşimiz, Bursa’daki kadîm dostlarımızdan; Kenan Aksoy’un amca oğlu, muallim ve bir müddet de Hasanoğlan muallim mektebinde müdürlük yapan, İsmail Aksoy’un da kardeşi idi. O da, ağabeyi gibi muallim olan Şahin Aksoy kardeşimiz, memleketin muhtelif beldelerinde muallimlik, idârecilik vazifelerinde bulunduktan sonra, bir müddet evvel, Bursa’ya yerleşmişti. Çok mütevazı, muhterem bir kardeşimizdi. Daha evvel de, ağabeyimle beraber Adapazarı’nda, aynı anda bulunmuşlardı.

Bursa’daki hizmet mahallerimizde, mekânlarımızda, hep onu görmeniz mümkündü. Sessiz, sâkin ama gayretli bir kardeşimizdi. Bir ara Bursa’da hususî bir rehabilitasyon merkezi açmıştı.

Bir müddettir görüşemiyorduk. Anî vefat haberi gelince üzüldük. Allah rahmet eylesin, makamı, mekânı cennet olsun inşâallah! Akrabalarının ve camiâmızın başı sağolsun.