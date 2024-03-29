"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Ne olurdu? Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz…

Osman ZENGİN
29 Mart 2024, Cuma
Helâket ve felâket asrının adamı, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinden bahsediyoruz. Bütün hayatı, i’lây-ı Kelimetullah gayesine harcamış bir büyük insandan bahsediyoruz yani…

Üstadı, dünya tanıyor, dünya onu medhediyor, hayranlığını ifade ediyor. Ama bizde iki değişik kitle, üstada pek sıcak bakmıyor. Bunlardan birisi, “ihtiyar hoca” misillü bazı tarikat ve cemaat mensubları ile âlimliği kendinden menkul bazı zevat, yekten Üstadı kıskandıklarından dolayı öyle hareket ediyorlar. Diğeri de, “dini siyâsete alet eden” gürûh. Onlar da, Üstadın din-siyaset münasebetindeki tespitinde, dinî siyâsete âlet etmeye müsaade etmediği için. Ve onlar, gerçek mânâda, üstadı çok da sevmezler. Ama maalesef, bazı nur talebeleri buna rağmen, üstadlarının rağmına, gidip onlara payanda olmaktadır. 

Hâlbuki başta Mehmed Âkif Ersoy olmak üzere, eski ve yeni, bazı meşhur zatlar ile birçok münevverimiz, üstadı anlamış, takdir etmiş ve hakkında sitayişkâr sözler söylemişlerdir. Meselâ; Mısır, El-Ezher şeyhlerinden Şeyh Bâhid, Üstad ile sohbetinden sonra, ona “Bediüzzaman (zamanın eşsizi, eşi bulunmayanı) ” ünvânını vermiş. Diğer taraftan da, Mehmed Âkif, muhterem bir zevatın ekseriyette olduğu kişiler de şöyle söylemiştir: “Victor Hugolar, Shakespeare’ler, Descartes’ler, edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman’ın bir talebesi olabilirler.”

Bundan başka, meselâ Cemil Meriç, Üstad hakkında şöyle der: “Üstad Bediüzzaman`ın eserlerini şayet ilk gençlik yıllarımda tanımış, okumuş olsaydım, büyük ihtimalle gözlerimi bu kadar erken yaşlarda kaybetmezdim... Önce Batı`ya yönelerek peşine düştüğüm hakikati, yine Doğu`da buldum. Doğu`da ise, en parlak yıldız olarak Said Nursî`yi tanıdım... Tanzimat`tan bu yana, İslâm tefekkürünü temsil makamında, bir tek onu tanıdım. Başka hiçbir şahsiyet, bu makamı dolduramıyor, hakkını veremiyor…”

Prof. Dr. Şerif Mardin: ”Said Nursi, ilminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır!” Ayrıca, Üstad hakkında yazdığı “Bediüzzaman Said Nursî Olayı” diye de bir kitabı mevcuttur.

Kendisiyle, Kahire’de röportaj yaptığımız, Ezher şeyhlerinden Muhammed Ebu Leyla da, o zaman bize şunları söylemişti: “Bu eserler, okudukça bende ayrı bir tesir meydana getiriyordu, hayretler içerisinde kalıyordum. Hâlbuki Ezher bir İslâmî ilimler merkeziydi, burada binlerce kitap vardı, ama Bediüzzaman Said Nursî’nin Risâle-i Nur Külliyatında acaib bir hayattarlık vardı.”

Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Suriye’nin Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî ise, Risale-i Nurlar ve Üstad için şunları söylemiştir: “İnsanlık yolunu şaşırmış vaziyette. İnsanlık öyle bir duruma düştü. Güçlü devletler her zaman derin projeler içerisindeler. Tek çözüm kurtuluş yine Kur’an-ı Kerîm’e, Risalet’e dönüş yapmaktır. Ve ikinci en önemli çözüm ilmi ile amel eden âlimlerin yolundan gitmek, özellikle Bediüzzaman’ın izinden gitmek bir kurtuluş reçetesidir. Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir. Hutbelerimde: ‘Şu anda arkasından gidilecek mürşid Bediüzzaman’dır’ diye haykırdım. Bugün peşinden gidilecek yegâne mürşid, eli kimsenin cebinde olmayan Bediüzzaman’dır.”

Yine Hindistan asıllı, meşhur Ebu’l Hasan Ali En-Nedvi, Üstadın eserlerini tetkik ettiğini söyleyerek, şöyle der: “Bediüzzaman, asrımızın en büyük İslam âlimlerinden birisidir. Eserlerini devamlı okuyorum.”

Hulâsa: Bediüzzaman Said Nursî büyük bir âlimdir, müceddiddir, mücahiddir. Süfyanizmin dinsizlik projesini zir-u zeber ederek, dini tecdid etmiştir. Gelin Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi bir İslâm âlimi olarak görün, bilin, tanıyın!

Vefatının 64. Senesinde, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini, dua, rahmet ve hürmetle yâ’d ediyoruz!

Okunma Sayısı: 418
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    31 Mart için geri sayım

    Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

    İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor

    Almanyalı Müslümanlardan Scholz’a Gazze mektubu

    65 yaş ve üstünün işgücüne katılma oranı arttı

    Soykırım raporla belgelendi

    Kur’an’a hakaret eden ırkçı lider gözaltına alındı

    Gelir beyannamesinde son gün 1 Nisan

    20 milyon vatandaşımız yardım almak zorunda

    Sandıkta sağlam bir ders verin

    "Artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istedim"

    Ukrayna F-16’ları hangi havaalanlarında kullanılırsa, bizim meşru hedefimiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ne olurdu? Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman bir âbidedir
    Şükrü BULUT

    Said Nursî’ye sataşanların hedefi ne olabilir ki?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlerin zorbalık sâbıkası
    Ali FERŞADOĞLU

    31 Mart seçimleri
    İbrahim Aktaşcı

    Ayran doğraması orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokratik zeminin oluşması için
    Genel

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti
    Genel

    Bediüzzaman bir âbidedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.